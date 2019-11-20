В минувшую субботу состоялось расширенное заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова, в котором приняли участие также избранные от ПСРМ примары и председатели районных советов, депутаты парламента РМ, муниципальные советники. По приглашению ПСРМ, в заседании Республиканского совета участвовал президент РМ Игорь Додон.

Откровенный разговор

На заседании были рассмотрены итоги всеобщих местных, а также новых парламентских выборов от 20 октября. Состоялся откровенный обмен мнениями о результатах, которых добилась команда ПСРМ в каждом отдельном районе. Республиканский совет констатировал, что Партия социалистов добилась хороших результатов на прошедших выборах. По информации, представленной председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный, ПСРМ получила в совокупности наибольшее количество мандатов – 326 на уровне районных и муниципальных советов, включая 22 мандата в Муниципальном совете Кишинева и 7 мандатов в Бельцком городском совете.

В районных советах Бричан, Дондюшан, Окницы и Тараклии у ПСРМ большинство советников, которые могут формировать руководство районов. По спискам Партии социалистов избраны 206 примаров населенных пунктов, 2986 советников сел и коммун. Зинаида Гречаный с гордостью отметила победу кандидата ПСРМ в Кишиневе, где генеральным примаром стал Ион Чебан. Представители ПСРМ стали примарами в восьми районных центрах: Новые Анены, Бричаны, Криуляны, Комрат, Чадыр–Лунга, Флорешты, Окница и Сороки. По итогам новых парламентских выборов, кандидат ПСРМ Виталий Евтодиев победил в Приднестровском избирательном округе. В результате парламентская фракция ПСРМ в настоящее время состоит из 36 депутатов. Зинаида Гречаный подчеркнула на заседании Республиканского совета, что главное сегодня – это конкретная работа по реализации предвыборных обещаний в каждом населенном пункте. Отдельно были рассмотрены вопросы текущей политической ситуации в Республике Молдова. Республиканский совет позитивно воспринял информацию об отставке правительства Майи Санду и назначении нового правительства технократов во главе с Ионом Кику, выразив полную поддержку действий руководства страны и, прежде всего, президента Республики Молдова Игоря Додона по нормализации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Республике Молдова.

Новый импульс для Кишинева

В минувшую пятницу состоялось учредительное заседание Муниципального совета Кишинева нового созыва, на котором были вручены мандаты муниципальных советников по итогам прошедших 20 октября местных выборов. Мандаты получили и советники от фракции Партии социалистов. Сегодня же официально было объявлено о создании фракции Партии социалистов. Отметим, что фракция ПСРМ в МСК самая многочисленная – 22 из 51 советника. По итогам заседания фракции ПСРМ, ее председателем избран Сергей Афанасенко, вице–председателями стали Динарий Кожокару, Александр Одинцов, Людмила Полодюк и Светлана Попа.

Генеральный примар столицы Ион Чебан поздравил всех с началом деятельности в муниципальном совете нового созыва. Он отметил, что впереди много работы, у каждого из присутствующих есть обязательства перед жителями Кишинева. Ион Чебан призвал советников сосредоточиться на решении проблем жителей города для того, чтобы быстро изменить ситуацию в столице и пригородах к лучшему. «Речь идет об улучшении дорог и тротуаров, восстановлении жилищного фонда, устранении коррупции, заботе о молодых семьях, о представителях старшего поколения. Речь идет о новом импульсе для Кишинева стать настоящей европейской столицей», – сказал новый генпримар.

Социалистам оказывают доверие

На прошедшей неделе социалист Григорий Филипов стал новым председателем Дубоссарского района. Соответствующее решение было принято 14 ноября. Стоит отметить, что ранее, по итогам всеобщих местных выборов, представители ПСРМ стали также председателями Бричанского, Окницкого и Дондюшанского районов.

Председателем Тараклийского района избран также представитель Партии социалистов Иван Пасларь. Его кандидатура одобрена большинством голосов районных советников на внеочередном заседании райсовета. Заместителями председателя района избраны Лазарь Дерменжи и Мария Кара. Иван Пасларь ранее занимал должность заместителя председателя района. С 2015 по 2019 год Тараклийский район возглавлял также представитель ПСРМ Кирилл Татарлы. В феврале он был избран депутатом парламента от тараклийского одномандатного округа.

Председатель территориальной организации ПСРМ Петр Пушкарь избран во вторник председателем Бессарабского района. Это уже второй мандат председателя района для Петра Пушкаря. В этом году за него проголосовало абсолютное большинство районного совета: из 27 советников за Петра Пушкаря отдали голоса 9 советников от фракции ПСРМ, 5 – ACUM, 4 – ДПМ, 1 – ПКРМ плюс один независимый советник. Четыре советника воздержались, и два проголосовали против. Совет также избрал двух заместителей председателя от блока ACUM и ДПМ. «Хочу поблагодарить районный совет за доверие, приложу все силы для социально-экономического развития района. Наши приоритеты те же, что мы озвучивали в ходе местных выборов. Это возврат в Бессарабку районных служб, привлечение инвестиций, модернизация социальных учреждений и медицинской сферы», – отметил Петр Пушкарь.

Социалист Михай Пачу займет в парламенте РМ место бывшего депутата от фракции ПСРМ Иона Чебана, избранного генеральным примаром Кишинева во втором туре местных выборов 3 ноября. Его мандат был утвержден Центральной избирательной комиссией. Михай Пачу приступит к исполнению обязанностей депутата после того, как его мандат утвердит Конституционный суд.