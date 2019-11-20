По словам чиновника, его предшественник социал-демократ Еуджен Теодорович оставил правительству либералов незавидное наследство. Кыцу заявил, что в стране существовало два бюджета: один – для депутатов законодательного органа, а второй – реальный, из которого изымались средства на финансирование деятельности правящей до недавнего времени Социал-демократической партии. Из-за двойной бухгалтерии страна недополучала миллионы евро. Все это очень напоминает происходившее до июня в Кишиневе, недаром румынские социал-демократы регулярно заявляли о партнерских отношениях с молдавскими демократами. Кыцу на пресс-конференции констатировал: в стране неконтролируемо растет дефицит бюджета. И это тоже «заслуга» правительства во главе с Виорикой Дэнчилэ. «Бюджетный дефицит за десять месяцев составляет 2,84% от внутреннего валового продукта, и, если мы ничего не сделаем в течение следующих полутора месяцев, он превысит 4%. В пенсионном фонде уже зияет дыра в два миллиарда евро», – сетовал Кыцу. С подобной проблемой, похоже, предстоит столкнуться и его молдавскому коллеге Иону Кику после ухода правительства Майи Санду.