Парламент отправил в отставку правительство Санду.

В минувший вторник депутаты парламента РМ вынесли вотум недоверия правительству Майи Санду. За отставку кабмина проголосовали 63 депутата. Таким образом поставлена точка в противостоянии правительства Санду и парламента, возникшем на прошлой неделе. Напомним, что Партия социалистов не приняла неконституционное предложение премьер-министра по выходу из политического кризиса.

Скандальное решение

Справедливости ради необходимо подчеркнуть, что представители парламентской фракции Партии социалистов все прошедшие дни терпеливо и настойчиво пытались разъяснить, что единственный выход из кризиса, вызванного инициативой премьер-министра Майи Санду – это отзыв законопроекта о принятии правительством ответственности. В противном случае, голосование по вотуму недоверия кабинету министров Майи Санду станет неизбежным.

«И Конституция Республики Молдова, и решения Конституционного суда свидетельствуют о том, что процедура принятия правительством ответственности за утверждение законопроекта основана на необходимости в максимальной срочности принятия решений в чрезвычайных ситуациях», – говорил на пресс-конференции депутат Василе Боля. Однако никакой срочности в принятии скандального решения правительством не было, на что явно указывало заявление Санду о готовности не предпринимать никаких действий до вердикта Венецианской комиссии (ВК). Странно, что премьер при этом «забыла», что ВК не делает экспертизу вступивших в силу законов.

Поэтому вполне логичным было то, что последовало 8 ноября, когда на специально созванном заседании парламента, фракция Партии социалистов выдвинула вотум недоверия правительству Майи Санду. Заседанию парламента предшествовали обсуждения в рамках фракции ПСРМ и других фракций, входящих в состав парламентского большинства, с участием главы государства Игоря Додона, а также премьер-министра Майи Санду. «В июне 2019 года правительство, сформированное в сложных условиях политической неопределенности, вернуло гражданам надежды в государственные учреждения. У граждан была надежда, что управление государственными делами будет более эффективным, и преобразования к лучшему не заставят себя долго ждать. Однако, вместо того, чтобы изменить неправильное направление, в котором движется страна, нынешнее правительство своим бездействием в отношении социально-экономических проблем наносит ущерб интересам нынешнего и будущих поколений граждан», – объясняли свою позицию социалисты. Тем не менее, блок ACUM никаким аргументам не внял. И в итоге с таким трудом сформированное пять месяцев назад правительство было отправлено на этой неделе в отставку.

Правительство Facebook

На заседании парламента некоторые депутаты пытались оправдать действия правительства, однако те, кто был категорически против, оказались в подавляющем большинстве.

«Зачем вы насилуете Конституцию? Об этом говорит даже ваш министр юстиции – Станислав Павловский, основатель ППДП. Почему вы не выдвинули ваш проект Венецианской комиссии? Или знали, что он будет отклонен, как и ваша концепция реформы юстиции?» – с этих слов начал свое выступление Богдан Цырдя. Он также перечислил все «анти-достижения» правительства, подчеркнув, что деятельность кабинета министров иначе, как провалом, назвать нельзя. «Ноль арестов, ноль возвращенных активов. Протесты Horeca, перевозчиков, фермеров. Электроэнергия подорожала на 15% на севере, на 6% в Кишиневе. Что сделало правительство? Ничего! ПСРМ и президент предлагают индексацию пенсий, компенсации за отопление, пособия для инвалидов. Правительство их отклоняет, говорит, что денег нет, что МВФ против. И лишь в день отставки выходит с повышениями, обещает пенсионерам “золотые зубы”, а инвалидам – машины Porshe, как у министров юстиции и экономики. Что, вы уже получили согласие МВФ на то, что “невозможно”? У вас есть деньги? Я вам скажу: у вас нет ничего! Только декларации. Вам на самом деле не жаль людей, которых вы обманываете таким образом? Вы – правительство Facebook, и все ваши “результаты” – только для Facebook», – добавил он. Цырдя также отметил, что Санду поняла, что ее рейтинг падает, что результатов нет и не будет, а местные выборы проиграны. Именно поэтому, по его мнению, премьер и инициировала весь этот конфликт в надежде, что она будет отправлена в отставку и будет выглядеть как жертва, а не как слабый премьер. «Амбиции госпожи Санду поставили под угрозу демократию, стабильность и будущее страны. И последнее. Вы говорили, что вы не ведете переговоры по вопросу юстиции. А для нас ценности не могут быть предметом переговоров. Свобода, справедливость и равенство не обсуждаются. Страна не продается», – заключил он.

Почему игнорируются проблемы перевозчиков?

Еще один важный вопрос на заседании парламента поднял депутат ПСРМ Олег Липский. Он спросил, почему правительство игнорирует проблемы перевозчиков, которые протестуют уже практически ежедневно. «В вашем комментарии вы упомянули схемы, которые были «прикрыты». Скажите, пожалуйста, грузоперевозчики, которые уже месяц выходят на протесты, они тоже были вовлечены в схемы? Вы их наказали. В чём проблема? Вы сказали, что накажете только тех, кто был вовлечён в схемы. Почему вы как правительство игнорируете этих людей? В конце концов, это означает, что вы не сожалеете о том, что вы их наказываете. Они не были вовлечены в схемы», – сказал Олег Липский. Дать конкретный ответ на этот вопрос Санду так и не смогла. «Я говорю о грузоперевозчиках, которые периодически перекрывают дороги, выходят на протесты. Я говорю про них, я не говорю о протестах, которые были тогда (в период правления ДПМ-ред.), я говорю о сегодняшнем дне, говорю о грузоперевозчиках, которые не могут работать, так как они не были обеспечены авторизациями. Я об этом спрашиваю. В чем проблема?» – возмущался Липский.

Чужие проекты

Депутат Партии социалистов РМ Владимир Односталко жестко раскритиковал так называемый «бюджет солидарности» правительства Майи Санду. «Вы начали свою речь с президентских амбиций. Вы называете «бюджет солидарности» – документ, который еще никто не видел. В прессе вы везде заявляете о 10 мерах, которые там прописаны. Вы говорите, что это – новшества. Я бы хотел конкретно пройтись по каждой мере из этих десяти. Две из них, касающиеся публичных служащих и местных выборных лиц, пересчета пенсий; коэффициента повышения пенсий – это президентские инициативы. Я не знаю, кто вам сказал, что это ваше, вас ввели в заблуждение. Что касается 9000 пожилых людей, не имеющих застрахованного стажа 15 лет, инвалидов, перерасчета пенсий – это все инициативы ПСРМ. Я специально взял их с собой, чтобы вы увидели. Я думаю, что вас ввели в заблуждение. Кроме этого, вы присвоили инициативы других депутатов. Так в чем ваши новшества? Вы сказали, что вы в течение нескольких месяцев разрабатывали эти вещи. Я доказал вам, что это не ваши проекты. В чем новшества «бюджета солидарности»?!», – поинтересовался социалист. Отвечая на прямые вопросы, Санду заявила, что неважно, кому принадлежат инициативы, главное – чтобы они работали. А почему всё-таки правительство выдает чужие законопроекты за свои, премьер предпочла не комментировать.

«Контрабандные» законы

Принимая решение о внесении изменений в Закон о прокуратуре под собственную ответственность, Майя Санду не проконсультировалась ни с коллегами по коалиции, ни с самой большой фракцией парламента – ПСРМ, ни с депутатами блока ACUM, ни даже с собственными министрами, ни с гражданским обществом, которое ее массово поддерживало. Об этом на заседании законодательного органа, обращаясь к премьеру, заявил депутат ПСРМ Василе Боля. «Скажите, пожалуйста, этим взятием ответственности вы пытались «контрабандой» провести проект закона с большими проблемами по части конституционности? Вы не считаете, что это антидемократический выпад с вашей стороны?» – задал вопрос Боля. Он также отметил, что, если бы Санду действительно хотела прозрачности в своих решениях, она вынесла бы этот проект на обсуждение гражданского общества и направила бы его на рассмотрение Венецианской комиссии. Однако ни первое, ни второе сделано не было.

Реформа с грубейшими нарушениями Конституции

Любопытно, что даже активные сторонники блока ACUM не удержались от едких комментариев в адрес премьер-министра. Замена одного прокурора другим не имеет ничего общего с реформой юстиции, и неправильно начинать правовую реформу с грубейшего нарушения Конституции, считает бывший министр юстиции Станислав Павловский, написавший об этом на своей странице в соцсети: «Замена одного прокурора другим не имеет ничего общего с реформой юстиции! Более того, это означает забалтывание темы и полную профанацию этой самой реформы! Реформа – это, прежде всего, глубочайшие структурные изменения правовой системы, с тем чтобы направить ее функционирование на благо общества. И база для такого рода структурных изменений –это общественный консенсус и понимание необходимости таких изменений. Это целая философия, требующая глубоких познаний и опыта, не говоря уже о дипломатии и такте! То же, что мы наблюдаем сейчас, не может быть названо иначе как политика некомпетентности и безответственности!». Станислав Павловский отметил, что основной задачей правовой реформы является установление режима законности и построение в Молдове правового государства. «Начинать же этот процесс с грубейшего нарушения Конституции неправильно. Ни политически, ни юридически, ни морально!», – подчеркнул бывший министр юстиции. Он напомнил, что как премьер, так и министры при вступлении в должность принесли присягу, в которой поклялись соблюдать Конституцию. Депутаты тоже. «Эта присяга все еще действительна или уже нет?» – не без иронии задал вопрос Станислав Павловский.

Опасный прецедент

Решение Майи Санду взять на себя ответственность за выдвижение кандидатов на должность генерального прокурора является опасным, поскольку таким образом формируется прецедент. К таким неутешительным выводам пришел бывший судья Конституционного суда Виктор Пушкашу. «Изменения необходимы. Надо оценивать прокуроров и судей, но они не с того начали. Согласно Конституции, порядок должен наводиться ВСП и ВСМ. Вот почему, чтобы достичь этих результатов, было бы хорошо обратиться к Законодательному органу, потому что парламент является единственным органом власти и определяет правила. Все должно было быть сделано через парламент. В этом случае принцип разделения власти в государстве не учитывался. То, что делается, – это хорошо, но способы выполнения неверны», – сказал экс-судья КС, комментируя инициативу Санду.