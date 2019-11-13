Суд утвердил мандат генерального примара Кишинева.

В понедельник, 11 ноября, суд столичного сектора Рышкановка утвердил результаты второго тура выборов и мандат нового генерального примара муниципия Кишинэу – Иона Чебана. Таким образом, с этого дня Ион Чебан получил официальное право приступить к исполнению своих обязанностей. Напомним, 3 ноября 2019 г. Ион Чебан одержал победу во втором туре выборов генерального примара, набрав 52,39% голосов.

Первый рабочий день нового примара

Во вторник Ион Чебан впервые пришел в мэрию Кишинева после победы на выборах. Это был его первый рабочий день в качестве мэра столицы. Новоиспеченный градоначальник рассказал, что сделает в первую очередь: «Сначала мы уберем этот турникет на входе в мэрию, чтобы люди больше не были вынуждены оставлять документы. Я хочу, чтобы мэрия была прозрачной, доступной для всех, кто приходит сюда», – сказал Чебан. Бывший исполняющий обязанности мэра Адриан Талмач встретил Иона Чебана и сопровождал его при посещении кабинетов сотрудников мэрии. «Желаю ему успехов и мужества, это нелегкая работа. Только в мэрии работают более 200 человек. Они должны найти общий язык», – сказал Адриан Талмач.

Большая победа и большой вызов

В тот же день президент РМ Игорь Додон провел рабочую встречу с мэром муниципия Кишинэу Ионом Чебаном. Глава государства поздравил градоначальника с избранием на эту важную и ответственную должность. Кроме этого, Додон отметил, что результат, полученный Чебаном, – большая победа, но и большой вызов. Президент призвал нового градоначальника стать мэром для всех, как он и обещал. Глава государства выразил сожаление в связи с тем, что на протяжении многих лет у Кишинева были только политически ангажированные мэры, что препятствовало развитию столицы. Президент попросил исключить политические дискуссии из деятельности мэрии, чтобы усилия муниципальных служащих были сосредоточены на решении существующих проблем, поскольку накопилось много работы, а жители столицы ждут результатов. Игорь Додон призвал Иона Чебана рассмотреть возможность внедрения ряда крупных инфраструктурных президентских проектов, в числе которых строительство кольцевой дороги вокруг Кишинева, реабилитация дорог в столице и т.д. Президент РМ выразил уверенность, что будут найдены необходимые источники финансирования для реализации этих проектов. В свою очередь, Ион Чебан поблагодарил главу государства за доверие и поддержку, подтвердив, что мэрия больше не будет платформой для политических дебатов и станет эффективным институтом, который сосредоточится на реализации предложенной программы.

Примар для всех кишиневцев

Одним из первых решений примара Кишинева Иона Чебана стало объявленное им приостановление членства в ПСРМ. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях. «Как говорил ранее. Сегодня я приостановил свое членство в ПСРМ. Буду работать для каждого жителя! Буду примаром всех кишиневцев!» – написал он в сообщении. Напоминаем, ранее в рамках своей предвыборной кампании Ион Чебан заявил, что, если станет примаром Кишинева, он приостановит членство в Партии социалистов.

По итогам парламентских выборов, в феврале 2019 года Ион Чебан стал депутатом от фракции ПСРМ и был избран вице-председателем парламента Республики Молдова.

В 2016-2018 гг. он был советником президента по внутренней политике, с 2015 г. по февраль этого года возглавлял фракцию ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева.

В 2011-2014 гг. и 2014-2015 гг. был депутатом парламента и вице-председателем Комиссии по вопросам культуры, образования, исследований, молодежи, спорта и средств массовой информации. С 2009 по 2011 гг. – возглавлял кабинет вице-председателя парламента, с 2008 по 2009 гг. – глава секретариата Национальной комиссии по Европейской интеграции. С 2005 по 2008 руководил управлением программ для молодежи, был вице-министром образования и молодежи. Ион Чебан выпускник Государственного университета Молдовы (Факультет математики и информатики), Технического университета Молдовы (Факультет вычислительной техники, информатики и микроэлектроники), Академии публичного управления при президенте Российской Федерации (Специальность – Государственное и муниципальное управление), Национальной школы управления при премьер-министре Французской Республики, Королевского колледжа Института правительства в Лондоне, Школы управления в Берлине, Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Москве.