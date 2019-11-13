Ответы на эти вопросы точно знают в Фонде «Русский мир», который объединил ученых и университетских преподавателей, экспертов и дипломатов, представителей русскоязычных СМИ и учителей русского языка из разных стран, общественных деятелей и представителей организаций соотечественников со всех уголков планеты.

Ежегодно накануне Дня народного единства России фонд проводит Ассамблею Русского мира. Ранее площадками для проведения этого масштабного форума становились Москва и Санкт-Петербург, Сочи и Суздаль, Нижний Новгород и Тверь. В этом году XIII Ассамблею Русского мира принимал один из старейших городов русских – Ярославль. Место было выбрано неслучайно. Тысячелетняя история города – это история славных побед, показавших силу русского единства. А еще Ярославль – это первый христианский город на Волге, город музеев, храмов, монастырей, памятников истории и культуры – именно здесь было обнаружено «Слово о полку Игореве». Это город, который считается родиной русского театра. В Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова – старейшем театре в России – и состоялось открытие XIII Ассамблеи Русского мира. Зал заполнили участники из 72 государств, продвигающие язык, историю и культуру России в своих странах.

Открывший Ассамблею председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Алексеевич Никонов зачитал приветствие председателя попечительского совета фонда Ларисы Алексеевны Вербицкой. А еще говорил о тех великих людях, чьи имена неразрывно связаны с Ярославлем: Александр Невский и Фёдор Ушаков, Сергий Радонежский и Ярослав Мудрый, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Выбор темы форума «Пространство памяти и славы» Вячеслав Алексеевич объяснил просто: «В будущем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы – победы над самым страшным врагом в истории человечества ценой самых страшных жертв, которые были принесены во имя самой великой победы. Мы – Русский мир – сделаем следующий наш год годом памяти и славы, но не только памяти о наших предыдущих победах, но и годом наших грядущих побед!»

На открытии была зачитана приветственная телеграмма от президента Российской Федерации В. Путина, который пожелал участникам форума плодотворной работы: «Убеждён, что особая атмосфера этого древнего и прекрасного города, бесценные памятники архитектуры и искусства вдохновят участников ассамблеи на плодотворную работу и содержательные дискуссии о проблемах сбережения нашего богатейшего духовного, исторического, культурного наследия, популяризации русского языка».

Самую известную в мире уроженку Ярославля Валентину Терешкову зал приветствовал стоя. В своем выступлении она сказала: «Мне выпало трудное счастье быть в числе тех, кто прокладывал дорогу в космос. Это были первые полеты и первая русская речь в далеком космосе. И я хочу сказать: чем дальше ракета уносит тебя от Земли, тем ближе к ней мы становимся. И только там, находясь в далеких просторах космоса, понимаешь, насколько велико то, что нас объединяет, и насколько ничтожно то, что нас разъединяет».

Для участников форума были организованы дискуссионные площадки по различным темам. Так, преподаватели русского языка могли обменяться мнениями и рассказать о проблемах, связанных с преподаванием языка и русской литературы за пределами России на панельной дискуссии «Учим русский язык – понимаем Россию». Круглый стол «Русский театр за рубежом – действенный проводник русской культуры» стал площадкой для участников, представляющих русскоязычные театры.

Для журналистов же «на полях» форума основой для дискуссий стала тема «Информационное пространство Русского мира: вызовы цифровой эпохи». Здесь представители масс-медиа из 34 стран мира не только поднимали проблемы русскоязычных СМИ, но и рассказывали об успешных проектах, реально продвигающих русский язык и культуру за пределами России.

Елена Булдакова, редактор сайта planet360info (Рим) рассказала о вариантах выхода из сложной ситуации, в которой оказалась журналистика печатных СМИ в целом, а также об опыте итальянские журналистов, которые в поисках альтернативных способов заработка продают свои материалы посредством специально созданных интернет-площадок.

Дмитрий Михайлин, гендиректор автономной некоммерческой организации «Русские Репортеры», рассказал об удручающе низком уровне журналистики как внутри России, так и за ее пределами. С сожалением констатировал, что выпускники журфаков не имеют даже базовых представлений о профессии. На вопрос: «Почему одни издания мало читают, а другие пользуются популярностью?» дал простой ответ: читают то, что профессионально сделано.

Анна Беликова, главный специалист службы внешних коммуникаций телеканала Russia Today, востоковед, говорила о значении переводов русской классики на иностранные языки, о роли переводчиков, о проекте изучения русского языка для арабских стран. Этот проект стал одним из самых востребованных и популярных, потому что интерес к русскому языку в арабском мире только возрастает.

О росте интереса к русскому языку в Узбекистане говорил главный редактор сайта «Новости Узбекистана» Виктор Михайлов.

Модерацию этой дискуссионной площадки взяли на себя главный редактор журнала «Русский мир.ru» Георгий Бовт и директор Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой ВАРП (Всемирной ассоциации русской прессы) Александр Клейн.

В рамках XIII Ассамблеи Русского мира прошла церемония награждения победителей двух международных конкурсов. На конкурс «Корреспондент Русского мира» были представлены работы участников из 55 стран мира. Победители получали призы и подарки из рук Вячеслава Никонова – председателя правления фонда «Русский мир». В этом году лучшими стали Анастасия Ноздрин-Плотницкая (Белоруссия), Александр Мыльников (Россия), Анастасия Кехайова (Болгария), Анастасия Грац (Германия), Альбина Танибучи (Япония). Для поддержки зарубежных электронных СМИ на русском языке фонд «Русский мир» провел Международный конкурс цифровой журналистики #RuMirDigital. Экспертный совет и международное жюри выбирали лучших из лучших.

В номинации «Лучший аккаунт зарубежного русскоязычного СМИ в социальной сети» первое место досталось «Голосу Балтии» (Латвия) в FB. В номинации конкурса «Популярный авторский блог» победу одержал аккаунт в FB Сергея Дыбова (Франция).

Но, конечно, участники ассамблеи не ограничивались лишь официальными мероприятиями. Ярославль стал местом множества неформальных встреч и завязавшихся дружеских отношений единомышленников. За что, прощаясь, все говорили неизменное «спасибо» Фонду «Русский мир».

Нелли Дробот