Парламентское большинство должно оправдать доверие и ожидания граждан.

Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась в понедельник с главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом. Во время встречи были рассмотрены некоторые вопросы реформы правосудия в нашей стране.

Открытость к сотрудничеству

Зинаида Гречаный отметила, что реформа правосудия по-прежнему поддерживается в парламенте, но очень важно, чтобы она была устойчивой и проводилась в интересах общества, а не в интересах какой-то партии или одного человека. Председатель парламента РМ подтвердила открытость к сотрудничеству и сохранению действующего парламентского большинства. Зинаида Гречаный напомнила, что ожидания людей высоки и велико также доверие, в формировании которого участвовало все парламентское большинство. В такой ситуации нет места личным амбициям, отметила спикер. В ходе беседы стороны обсудили также необходимость продвижения в парламенте законов, касающихся АТО Гагаузия, а также ход переговорного процесса и механизмы вовлечения в него законодательного органа.

Движущая сила государства

Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный вручила медаль Демократии и дипломы ученым, которые достигли выдающихся результатов в исследовательской деятельности и внесли значительный вклад в развитие науки в Республике Молдова. «В наше время наука и исследования являются движущей силой развития государства и общества. Влияние деятельности ученых ощущает каждый из нас. Я твердо убеждена, что без инвестиций и поддержки образования мы не сможем построить процветающую и успешную страну. Я благодарю вас за ваш вклад в развитие науки и инноваций», – сказала Зинаида Гречаный. Председатель парламента РМ вручила медаль Демократии в знак огромной признательности за существенный вклад в развитие науки Александру Стратану, члену-корреспонденту Академии наук Молдовы, доктору хабилитат экономических наук, профессору университета, директору Национального института экономических исследований, а также Аурелу Гросу, доктору хабилитат медицинских наук, профессору университета, кардиологу, заведующему Клиники неотложной кардиологии Института кардиологии. Диплом парламента первой степени был вручен Денису Нике, доктору хабилитат по физике, доценту, профессору университета, заведующему Кафедры теоретической физики им. Ю.Перлин Государственного университета Молдовы, Борису Боинчану, доктору хабилитат сельскохозяйственных наук, профессору, исследователю, заведующему лабораторией сельскохозяйственных технологий и агротехнических систем «Селекция» города Бельцы, а также Марине Пищенко, доктору экономических наук.