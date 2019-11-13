На минувшей неделе на мемо­риальном комплексе «Вечность» в Кишиневе неизвестные него­дяи совершили акт вандализма. На аллее Героев Советского Со­юза была опрокинута и разбита гранитная плита, установленная в честь уроженца нашей страны майора Георгия Черниенко.

По словам председателя координа­ционного комитета «Победа» Алексея Петровича, условия для осквернения памятника созданы руководством МВД, решением которого на мемориальном комплексе был ликвидирован пост кара­бинеров.

Не осталось без внимания произо­шедшее и в Москве. Официальный пред­ставитель МИД России Мария Захарова заявила по этому поводу: «Мы ожидаем от молдавских властей адекватной реак­ции на подобные циничные акты в соот­ветствии с подписанным 3 сентября 2011 года и ратифицированным молдавской стороной соглашением «Об увековече­нии памяти о мужестве и героизме на­родов государств-участников СНГ в Ве­ликой Отечественной войне».

В прошлом году трое членов унио­нистской «Партии национального един­ства» раскрасили в красный, желтый и си­ний цвета танк Т-34, установленный близ Леушен. Эта боевая машина участвовала в 1944-м году в Ясско-Кишиневской опе­рации. Прокуратура Хынчештского района отказалась расценивать художества унио­нистов как акт вандализма. В ближайшее время узнаем, как на сей раз поработают полицейские – подчиненные Андрея Нэ­стасе, именно они должны отреагировать на случившееся на мемориальном ком­плексе.

Александр Боц