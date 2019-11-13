Совершен акт вандализма на мемориальном комплексе “Вечность”
На минувшей неделе на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе неизвестные негодяи совершили акт вандализма. На аллее Героев Советского Союза была опрокинута и разбита гранитная плита, установленная в честь уроженца нашей страны майора Георгия Черниенко.
По словам председателя координационного комитета «Победа» Алексея Петровича, условия для осквернения памятника созданы руководством МВД, решением которого на мемориальном комплексе был ликвидирован пост карабинеров.
Не осталось без внимания произошедшее и в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила по этому поводу: «Мы ожидаем от молдавских властей адекватной реакции на подобные циничные акты в соответствии с подписанным 3 сентября 2011 года и ратифицированным молдавской стороной соглашением «Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне».
В прошлом году трое членов унионистской «Партии национального единства» раскрасили в красный, желтый и синий цвета танк Т-34, установленный близ Леушен. Эта боевая машина участвовала в 1944-м году в Ясско-Кишиневской операции. Прокуратура Хынчештского района отказалась расценивать художества унионистов как акт вандализма. В ближайшее время узнаем, как на сей раз поработают полицейские – подчиненные Андрея Нэстасе, именно они должны отреагировать на случившееся на мемориальном комплексе.
Александр Боц