Об этом красноречиво свидетельствуют результаты местных выборов.

Завершился марафон всеобщих местных выборов. В минувшее воскресенье в ряде населенных пунктов, включая столицу, состоялся второй тур голосования. Результаты его подведены, но они пока предварительные – закон отводит на их утверждение десять дней, за это время несогласные могут опротестовать итоги в суде. На данный момент Центральная избирательная комиссия сообщила следующие данные: Партия социалистов получила во втором туре 83 мандата примара и 326 мандатов советников разного уровня – от районных до сельских.

Настоящие победители – кишиневцы

Главная борьба за кресло примара ожидаемо развернулась в столице. Во второй тур вышли представитель ПСРМ Ион Чебан и Андрей Нэстасе от Блока ACUM. В первом туре они набрали 40,19% и 31,08% соответственно. Результаты второго: в пользу Иона Чебана высказались 52,39% избирателей, его конкуренту отдали свои голоса 47,61%.

Когда стали известны итоги обработки протоколов всех избирательных бюро муниципия, президент Игорь Додон выступил со следующим заявлением:

«Вчерашним голосованием жители Кишинева вернули себе город и разорвали этот порочный круг, который уже много лет держал нашу столицу в цепких руках безответственных политиков и фальшивой геополитики. В связи с этим поздравляю всех кишиневцев – именно они являются настоящими победителями этих выборов!

То, что сейчас имеет место, отнюдь не случайно: освобождение Кишинева произошло после того, как вся команда социалистов при поддержке президента вытащила страну из капкана. Это поистине исторические события, которые должны получить продолжение в виде хороших результатов для людей и стать историческими через позитивные изменения для жителей Молдовы.

Голосование граждан за Кишинев обязывает новоизбранного мэра Иона Чебана стать мэром для всех, невзирая на политические предпочтения – и тех, кто голосовал, и тех, кто не голосовал за него; искоренить в мэрии политику, геополитику, но прежде всего воровство, которое за последние годы пустило корни из-за либералов и их подельников, ставших, к несчастью, новыми конъюнктурными союзниками блока ACUM на этих выборах.

Новоизбранный мэр и ПСРМ – партия с наибольшим числом мест в Муниципальном совете – получили сейчас четкую задачу: уделять приоритетное внимание проблемам, о которых сообщали горожане. Это ремонт дорог, наведение чистоты, избавление от невыносимого зловония и возвращение былой красоты нашему городу. Для этого необходимо уже на этой неделе создать коалицию с ACUM в Муниципальном совете и приступить к работе. Мажоритарные коалиции будут также создаваться и на местном, районном уровнях, и на уровне городов и муниципалитетов. Время болтовни прошло – граждане ожидают конкретных дел и результатов! Люди хотят изменений к лучшему, и я думаю, что это возможно».

Поблагодарила всех избирателей, участвовавших во втором туре, и поздравила Иона Чебана с победой и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Она пожелала ему успехов на новом посту и отметила:

«Иначе не могло быть. Мы были уверены в этой победе. И это, наверное, единственный человек, который знает, как ходить из дома в дом, как разговаривать с каждым гражданином, как дойти до каждого учреждения, до каждого предприятия. И самое главное, это единственный человек, который знает, что делать на следующий день после выборов в Кишиневе, этому ему не надо учиться».

Буду примаром для всех

Сразу после закрытия избирательных участков Ион Чебан поблагодарил жителей муниципия за участие в выборах.

«Вместе с командой мы следили за тем, как проходит избирательный процесс, и заметили попытки очернить нас. Впрочем, мы не реагировали на них. Мы вложили всю энергию и все свои усилия, чтобы провести честную и открытую кампанию, и думаю, нам это удалось. Нам удалось убедить жителей Кишинева, что у нас лучшая программа и лучшая команда. Мы ожидаем победы. Мы уверены, что это будет не только наша победа, но победа всего муниципия. Кишинев – для всех, Кишинев – для тебя!» – сказал Чебан.

А в эфире одного из телеканалов он объяснил, в чем заключается секрет его победы: «Я работал, у меня была стратегия, которую пытался донести до всех кишиневцев. Рассказывал людям о том, как решить существующие проблемы. Людей меньше всего волнует, победил кандидат от левых или от правых, их интересует, когда проблемы будут решены, когда жизнь в муниципии изменится к лучшему».

Предложения партнерам – в силе

На следующий день после выборов Ион Чебан провел брифинг. На нем он сообщил, что, когда его утвердят в качестве примара, он приостановит свое членство в Партии социалистов. «Хочу поблагодарить за оказанное доверие и уверяю, что я вас не разочарую. С того момента, как мой мандат мэра будет признан действительным, я сделаю все возможное, чтобы день за днем программа, которую мы подготовили, воплощалась в жизнь. Все, что мы пообещали в предвыборной кампании, будет выполнено шаг за шагом. Доверие граждан меня мотивирует, и я хочу стать мэром для всех», – заявил Чебан. Кроме того, Ион Чебан публично предложил блоку ACUM создать большинство в Муниципальном совете: «Чего я хочу сейчас – чтобы мы смогли создать большинство. Называйте как хотите: коалиция, формальное или неформальное большинство. Это большинство для Кишинева. Первый запрос, как я и говорил ранее, блоку ACUM. У нас 22 мандата, у ACUM – 19. Знаю, что у нас может быть очень конкретный план по абсолютно всем проблемам, с которыми сталкивается столица и кишиневцы. Предлагаю разделить эти обязанности. Все, что было предложено раньше, остается в силе. Готов разделить эти обязанности поровну – два вице-примара, два претора представителям ACUM. Мы готовы изменить законодательство, чтобы у нас был председатель Муниципального совета на постоянной основе. У нас достаточно голосов в парламенте для этого. Я готов сотрудничать со всеми советниками, у которых нет проблем с неподкупностью, чтобы каждый из них участвовал в модернизации Кишинева. Проблемы города должны решаться здесь и сейчас. У нас нет времени ждать. Семь направлений – строительство и ремонт дорог и тротуаров, завершение Генерального градостроительного плана, развитие жилфонда, развитие пригородов на уровне столицы, повышение зарплат и пенсий, создание новых рабочих мест, модернизация школ и детсадов. И еще важное – предлагаю очень серьезную повестку по вопросам борьбы с коррупцией в Кишиневе. Не сомневаюсь: этого можно добиться вместе. Среди муниципальных советников достаточно много профессионалов. Нам нечего делить, кроме проблем, которых очень и очень много в Кишиневе, и мы должны решать их вместе. Думаю, что у нас есть возможность создать жизнеспособное большинство… Избирательная кампания завершилась, настало время заняться делом».

Первые шаги известны

Выступая в телеэфире, Ион Чебан рассказал о первых шагах на посту градоначальника. По его словам, будут внесены некоторые изменения в организационную структуру мэрии. Это может затронуть некоторых глав муниципальных предприятий, однако перемены не произойдут в одночасье. «Я предлагаю новую организационную схему, но это не означает, что она будет утверждена через неделю. Кроме того, мы проследим, как будет проходить увольнение чиновников мэрии, чтобы у нас не было проигранных дел в ЕСПЧ», – сказал он.

Ион Чебан сообщил, что уже успел пообщаться с некоторыми депутатами от блока ACUM, которые поздравили его с победой на выборах в столице, и рассказал им о предложениях партнерам по коалиции на уровне местного самоуправления. «Передал премьер-министру Майе Санду сообщение с предложением обсудить дальнейшую ситуацию в муниципии и сотрудничество, тем более, что Муниципальному совету предстоит рассмотрение и принятие бюджета на 2020 год, а также обсуждение вопросов по подготовке муниципия к зиме, – сказал Чебан. – Мы представили программу по борьбе с коррупцией, по сотрудничеству с инвесторами, по развитию пригородов. Блоку ACUM предстоит высказать свое мнение о сотрудничестве. Думаю, что у них нет причин для отказа в сотрудничестве и создании коалиции».

За решение проблем – без раскачки

Среди первоочередных вопросов, которыми намерен заняться Ион Чебан, – избавление столицы от неприятного запаха, исходящего от очистных сооружений. «У нас есть восемь коллекторов на водоочистной станции, два из которых работают, у других что-то делается, и они не функционируют. Именно там нужно вмешаться. Есть и другие вопросы, и я не понимаю, почему в условиях, когда у нас есть 24 млн кредитов, за три года выполнены только 6% работ. Я считаю, что это из-за безответственности», – заявил Ион Чебан и пообещал пригласить на очистные сооружения прессу.

Беспокоят новоизбранного примара и проблемы транспорта. В планах – обустройство парковки на окраине города, чтобы граждане, приезжающие из районов страны, могли оставить свои автомобили и оттуда передвигаться по Кишиневу на общественном транспорте. Что касается кольцевой дороги, строительство которой было заявлено в предвыборной программе Чебана, он говорит, что это проект с очень серьезным финансированием – минимум 202 млн евро. Проект предусматривает в общей сложности 62 км шоссе и его необходимо обсудить вместе с правительством.

«Мы намерены в течение полутора лет разработать документацию и параллельно искать лучшие условия для привлечения денег. В оптимистичном варианте три-пять лет – лучший вариант для завершения дороги. Это мега-проект, возможно, самый большой инфраструктурный проект для Кишинева с момента обретения независимости», – пояснил Чебан.

Еще одно предвыборное обещание – сохранение стоимости проезда в столичном общественном транспорте. Ион Чебан подтвердил, что билеты не подорожают. «Нельзя увеличивать тариф на проезд в общественном транспорте Кишинева, пока не «подорожают» зарплаты и пенсии, а также не будет введен строгий контроль над муниципальными средствами. Общественный транспорт – муниципальная служба. Если смотреть на его работу с точки зрения экономической эффективности, тогда необходимо навести порядок в средствах, поступающих оттуда. Потому что зачастую деньги идут в чьи-то карманы, – мы не раз говорили об этом. Необходим электронный билет, нужно использовать GPS-технологии. Всё это мы осуществим», – отметил Чебан.

Елена Литовцева