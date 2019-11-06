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Газета "Кишиневские новости"

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Четыре сотни фирм называют себя приднестровскими, таковыми не являясь

Четыре сотни фирм называют себя приднестровскими, таковыми не являясь
06 ноября
23:37 2019
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Впервые за четверть века мы можем узнать, кто получает выгоду от раскола страны.

На минувшей неделе лидер Приднестровья Вадим Красносельский посетил город Рыбницу. На встрече с местными депутатами, в числе прочих, глава левобережья Днестра затронул и проблемы, возникшие у предприятий с банковскими счетами, доступ к которым был закрыт в Кишиневе.

По словам Красносельского, Тирасполь готов помочь правоохранительным органам правобережья в выявлении фирм, уклоняющихся от налогов со ссылкой на то, что они якобы приднестровские. По данным, озвученным главой региона, только 25 экономических субъектов, находящихся на левой стороне Днестра, открыли счета в банках Кишинева, хотя инициаторы репрессивных мер называют совершенно другую цифру – 420.
«По сути, наше предприятие не может быть зарегистрировано в Молдове без того, чтобы мы об этом не знали. Получается, что какие-то предприятия, работающие в Молдове, называют себя приднестровскими и уходят от налогов по серой схеме. Но к нам они не имеют никакого отношения: просто ловят рыбу в мутной воде, пользуясь нашими непростыми отношениями… Тема счетов находится в переговорной повестке», – отметил на встрече Красносельский.
Уже четверть века на всевозможных переговорах, семинарах, встречах их участники говорят о том, что кто-то где-то каким-то образом получает немалые барыши благодаря разъединению двух берегов Днестра. Правда этих «некто» поименно пока так и не назвали, мелкие контрабандисты не в счет. Теперь, возможно, мы в ближайшее время узнаем, кто наживается на том, что страна продолжает оставаться расколотой.

Александр Боц

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