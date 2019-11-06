Четыре сотни фирм называют себя приднестровскими, таковыми не являясь
Впервые за четверть века мы можем узнать, кто получает выгоду от раскола страны.
На минувшей неделе лидер Приднестровья Вадим Красносельский посетил город Рыбницу. На встрече с местными депутатами, в числе прочих, глава левобережья Днестра затронул и проблемы, возникшие у предприятий с банковскими счетами, доступ к которым был закрыт в Кишиневе.
По словам Красносельского, Тирасполь готов помочь правоохранительным органам правобережья в выявлении фирм, уклоняющихся от налогов со ссылкой на то, что они якобы приднестровские. По данным, озвученным главой региона, только 25 экономических субъектов, находящихся на левой стороне Днестра, открыли счета в банках Кишинева, хотя инициаторы репрессивных мер называют совершенно другую цифру – 420.
«По сути, наше предприятие не может быть зарегистрировано в Молдове без того, чтобы мы об этом не знали. Получается, что какие-то предприятия, работающие в Молдове, называют себя приднестровскими и уходят от налогов по серой схеме. Но к нам они не имеют никакого отношения: просто ловят рыбу в мутной воде, пользуясь нашими непростыми отношениями… Тема счетов находится в переговорной повестке», – отметил на встрече Красносельский.
Уже четверть века на всевозможных переговорах, семинарах, встречах их участники говорят о том, что кто-то где-то каким-то образом получает немалые барыши благодаря разъединению двух берегов Днестра. Правда этих «некто» поименно пока так и не назвали, мелкие контрабандисты не в счет. Теперь, возможно, мы в ближайшее время узнаем, кто наживается на том, что страна продолжает оставаться расколотой.
Александр Боц