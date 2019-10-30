Значение русской культуры в мире вопреки пессимистическим прогнозам ничуть не снижается.

Это в очередной раз продемонстрировал прошедший в Турции XXI конгресс ВАРП (Всемирная ассоциация русской прессы), состоявшийся при содействии информационного агентства России ТАСС. Такие форумы представителей прессы стали уже традицией и проводятся ежегодно в одной из стран мира, где издаются и выходят в эфир русскоязычные СМИ. Не удивительно, что среди участников, как правило, большинство тех, кто хорошо известен не только в своей стране, но и за ее пределами.

В турецкой столице Анкаре 25 октября собрались около трехсот участников, среди них редакторы и журналисты, представляющие русские СМИ, из шестидесяти стран. Многие из них уже давно знакомы друг с другом и встретились как добрые старые друзья. Открывал конгресс известный российский общественный и политический деятель, многие годы руководивший ТАСС, в прошлом член Совета Федерации РФ, Посол доброй воли ЮНЕСКО, президент ВАРП Виталий Никитич Игнатенко. Он зачитал обращение к участникам конгресса президента России Владимира Путина, в котором говорится: «Ваши регулярные встречи собирают вместе представителей СМИ, аудиторию которых составляют миллионы соотечественников, проживающих за рубежом. Используя мощный консолидирующий и просветительский потенциал средств массовой информации, вы вносите значимый вклад в формирование общего русскоязычного информационного пространства, обеспечиваете правдивое, объективное освещение важных международных событий, противостоите распространению пропагандистских мифов и навязыванию ложных, стереотипных образов России. Важно, что ваша деятельность способствует упрочению позиций русского языка в мире – в том числе как средства межнационального общения, а также создаёт благоприятные условия для развития международного сотрудничества в гуманитарной сфере».

На конгрессе выступил вице-президент Турции Фуат Октай. В эмоциональной и продолжительной речи, кстати, без шпаргалок, он говорил о том, что в Анкаре уделяют много внимания распространению новостей на русском языке. «Любой мост, который будет проложен с Россией в медиапространстве, будет иметь исключительное значение для Турции», – отметил политик.

В качестве соорганизатора прошедшего конгресса кроме ВАРП выступал и Союз журналистов Турции. Площадками форума стали несколько городов Турции: Анкара, Кайсери, Каппадокия, Конья, Аланья. Завершилась работа конгресса в минувшее воскресенье, 27 октября. За прошедшие дни участники и гости познакомились с уникальной природой Турции, стали участниками многочисленных театрализованных представлений.

Мехмет Али Дим, возглавляющий Союз журналистов, уверен, что прошедший форум сыграет роль дополнительного стимула для развития отношений между Россией и Турцией. Он пояснил, что на прошлогоднем форуме его предложение провести встречу в Турции одобрили президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Президент ВАРП Виталий Игнатенко отметил, что укрепление связей между представителями русскоязычных медиа в разных странах трудно переоценить. Журналисты устанавливают тесные контакты с соотечественниками за рубежом. Нужно, чтобы они оставались первыми в предоставлении общественности правдивой и объективной информации о России.

Также в Анкаре, в рамках Всемирного конгресса русской прессы, состоялось вручение почетных грамот правительства России за большой вклад в сохранение русского языка и культуры. Практика награждать наиболее авторитетные в своих странах русскоязычные зарубежные СМИ сложилась в последние годы. На открытии XXI конгресса почётными грамотами Правительства России за большой вклад в сохранение русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом награждены газета «Азербайджанские известия» (Азербайджанская Республика), издательский дом «LTC Media Verlag» (Федеративная Республика Германия), журнал «Открытый город» (Латвийская Республика) и неправительственная организация «Ассоциация русской культуры» (Турецкая Республика).

В работе конгресса участвовали и журналисты Молдовы, представляющие известные печатные и интернет-издания «Экономическое обозрение», «МК» в Молдове, «АиФ», enews.md.

Нелли Дробот