В Кишиневе традиционно мэра изберут во втором туре.

Прошедшие двадцатого октября местные выборы не принесли особых сюрпризов. Социалисты прогнозируемо получили большинство, а в Кишиневе состоится второй тур, на котором жители столицы и пригородов определятся с тем, кто следующие четыре года будет мэром.

Феномен Киртоакэ

И все же без неожиданностей не обошлось: Дорин Киртоакэ, в особом представлении не нуждающийся, получил 10 процентов голосов кишиневцев. И это после того, что он сделал и не сделал за десять лет пребывания в должности градоначальника! Председатель Либеральной партии сам обалдел от такого успеха. По этому случаю он написал в социальных сетях следующее: «Двадцатое октября 2019 года останется днем, с которого началась необратимая дорога Республики Молдова к союзу с Румынией и Европой! ЛП достигнет этой цели. Другие умрут от злости». Самые преданные сторонники Дорина Киртоакэ проживают в пригородных селах: в Крузештах 35,45% проголосовали за него, в Будештах – 34,23%. Первое место. Хотя и тут не обошлось без сюрпризов. Например, на малой родине, в селе Колоница, кандидат от социалистов вышел вперед – 32,8%. За ним представитель блока ACUM. Односельчане дали свою оценку Киртоакэ.

Феномен Кишинева

Традиционно в столице побеждают представители партий левой направленности. Чтобы Кишинев не стал полностью красным, к нему и «пристегнули» в начале 90-х пригородных избирателей. Поэтому мало кого удивило, что за Иона Чебана проголосовало абсолютное большинство явившихся на участки горожан. Зато его конкурент Андрей Нэстасе на первое вышел в селах Бачой, Кондрица, Трушены, Бубуечи, Тогатино, Гратиешты и Ставчены. Интересен расклад в мунсовете Кишинева. В нем 51 советник. У социалистов в совете будет 22 представителя, у блока ACUM – 19, либералов – 3, демократов – 2, ШОРовцев – 2, коммунистов – 1, Партии национального единства – 1 и у движения «Новая сила» – 1. Таким образом, как и в парламенте, в муниципальном совете может быть создана работоспособная группа советников.

Феномен севера

В Бельцах с первого захода мэром стал Ренато Усатый. Эксперимент над вторым по численности населения городом страны продолжится, возможно, еще четыре года. «Наша Партия» в муниципальном совете получила 52,37% голосов. Похожую картину можно наблюдать и в Оргееве, где главным управленцем будет член партии «ШОР» Павел Вережан. В остальных городах севера страны уверенно победили социалисты: Окница, Дондюшаны, Бричаны, Липканы, Купчин, Фрунзе, Костешты. Во второй тур кандидаты от ПСРМ вышли в Сороках, Единцах и Рышканах.

Феномен юга

На юге страны социалисты в фаворе. В двух главных городах Гагузской автономии – Комрате и Чадыр-Лунге – от ПСРМ мэрами будут Сергей Анастасов и Анатолий Топал. Интересный расклад по итогам первого тура в Бессарабке. Независимый кандидат Валентин Чимпоеш получил 45,95%, а социалист Петр Пушкарь – 40,42%. Почему-то считалось, что фаворитом выборов будет коммунист Василий Крушка, но его видеть в качестве мэра города пожелали всего лишь 125 человек, 3,51%. После первого тура мэрами от ПКРМ стали всего лишь четыре человека. Это полный провал. Коммунисты, похоже, повторяют скорбный путь Аграрно-демократической партии, которая в 1994-м году высоко взлетела и уже в 1998-м приземлилась и больше не могла взлететь.

Европейский феномен

Параллельно с местными выборами в четырех округах выбирали депутатов парламента. Виорел Мельник, считавшийся «независимым», летом оставил свой мандат. Его место займет социалист Виталий Евтодьев. Он победил в приднестровском избирательном округе №48. А вот кресло, освобожденное Владом Плахотнюком по Ниспоренскому району, досталось его однопартийцу Геннадию Вердешу. Старший брат Андрея Нэстасе Василий тоже будет депутатом, он взял верх в избирательном округе №33 – это пригороды столицы. Самым провально-смешным оказалось голосование в Западной Европе. По разным подсчетам там проживает около миллиона наших сограждан. В феврале этого года от округа №50 в законодательный орган прошла Майя Санду. Она стала премьером, и место освободилось. Так вот, к избирательным урнам по всей Европе пришло всего 6900 человек! Они в большинстве своем проголосовали за Галину Сажину, представительницу блока ACUM, проживающую в Италии.

Явка на выборы не самая высокая – 41,68%. На парламентских, в феврале этого года, было 49,12%.

Виктор Лазар