А люди с низкими доходами могут подавать заявления на компенсацию.

В понедельник исполняющий обязанности генерального примара столицы Адриан Талмач подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Кишиневе. Детские сады уже обогреваются, школы будут подключены после окончания осенних каникул, которые продлятся до 1 ноября. Скоро тепло будет подано и в квартиры.

В связи с этим примэрия объявила о том, что уже можно подавать заявки на получение компенсации за отопление на холодный сезон 2019-2020 годов. Правом на компенсацию, которая составляет 40% от суммы, указанной в квитанции (для тех, кто живет в многоквартирных домах), пользуются семьи, чей общий среднемесячный доход в предыдущем (2018-м) календарном году не превышал 3000 леев на человека. Эти же семьи пользуются также компенсацией разницы в результате повышения тарифа на перевозку твердых бытовых отходов, а также для оплаты рассчитанного дополнительного объема воды.

Жильцы, у которых накопились долги за коммунальные услуги, на компенсацию рассчитывать не могут, даже если их материальное положение соответствует критериям ее назначения. Не смогут воспользоваться компенсацией и граждане, во владении которых имеются две или более квартир на территории муниципия.

Документы на получение компенсации в Кишиневе подаются в муниципальные предприятия, управляющие жилищным фондом (№ 1-23), а в секторе Чокана – в претуру; в органы управления жилищным фондом (ассоциации совладельцев в кондоминиуме, ассоциации владельцев приватизированных квартир, жилищно-строительные кооперативы). Гражданам, проживающим в частном секторе, следует обратиться в претуры секторов. Жителям пригородов – в примэрии городов, сел (коммун), входящих в состав муниципия Кишинев.

Тем, кто получал компенсацию в прошлом году, достаточно будет написать повторное заявление, в котором они под собственную ответственность подтвердят, что доход семьи не увеличился, а состав семьи остался прежним.

Обратите внимание! Подача документов не означает, что компенсация начнет выплачиваться немедленно. Ее можно будет получить только после того, как Муниципальный совет, уже в новом составе, утвердит Положение о механизме предоставления компенсации на коммунальные услуги. Но выплачена она будет за весь период с начала отопительного сезона.

Елена Ройтбурд