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Газета "Кишиневские новости"

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Нам с Эстонией не по пути

Нам с Эстонией не по пути
23 октября
21:35 2019
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Вечно растущие тарифы душат молдаван.

Выборы приходят и уходят, а цены на коммунальные услуги с нами всегда. Причем они имеют одно очень неприятное свойство: растут и зимой, и летом, и осенью, и весной.

Недавно, назначенный на должность главы Moldovagaz, Вадим Чебан заявил журналистам, что цена на голубое топливо должна быть повышена: «В любом случае мы сейчас кредитуем потребителя, не требуя покрыть разницу между ценой газа, включенной в тариф, и его реальной закупочной ценой». Предполагается, что уже со следующего года конечный потребитель будет платить на 30 процентов больше, чем ныне. Соответствующим образом повысятся расценки и на электроэнергию.
Не порадовал и исполняющий обязанности мэра Кишинева Адриан Талмач. Он поведал журналистам: «Такие предприятия как Автобусный парк или Управление электротранспорта несут большие потери по причине нескорректированных тарифов. Чтобы они приносили прибыль, билет на проезд в троллейбусе должен стоить не менее пяти леев, а в автобусах – от восьми». По словам Талмача, новый мэр столицы должен принять нелегкое, но необходимое решение, сделав работу транспорта окупаемой.
Как-то избирательно мы подходим к «европейскому опыту», перенимаем только те наработки, что опустошают карман рядового гражданина. Но ведь есть и противоположные примеры. Например, на большей части Эстонии с 1 июля 2018 года общественный транспорт бесплатный. С 2003-го в Воронеже тоже не надо платить за поездку в троллейбусе. Таких примеров можно привести множество, вот только в Кишиневе их не хотят видеть в упор.

Александр Боц

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