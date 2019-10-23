Политики должны работать для своих граждан и добиваться их доверия, считает президент.

Прошедшая рабочая неделя главы государства была традиционно заполнена многочисленными встречами с гражданами, поездками по стране, участием в открытии спортивных объектов, построенных по его инициативе. Но, разумеется, главной заботой и испытанием для Игоря Додона были прошедшие в воскресенье местные выборы. И то, что на этот раз впервые за последние десять лет голосование проходило без ставших уже привычными грубейших нарушений, безусловно, явная заслуга лично президента РМ.

Тревожный сигнал

Состоявшиеся 20 октября всеобщие местные выборы Игорь Додон назвал свободными и демократичными. Глава государства считает, что в стране произошел возврат к нормальному состоянию после многих лет, когда электоральное состязание было сильно усугублено некорректными методами, которые практиковали определенные партии или политики, пытавшиеся решать вместо граждан. Что свидетельствует о том, что Республика Молдова идет по верному пути. Президент поздравил всех граждан, пришедших на избирательные участки, и поблагодарил их за проявленный гражданский дух. Однако Игорь Додон считает, что ещё предстоит многому научиться из недавно прошедших выборов; низкая явка должна быть тревожным сигналом для всего политического класса, сигналом о том, что политики должны вернуться к своим гражданам, работать для них и добиваться их доверия, в том числе тех, кто вчера решил не голосовать.

Говоря об итогах выборов, глава государства назвал результат ПСРМ превосходным. Эту партию он создал не так много лет назад, и за короткий срок она стала крупнейшей парламентской партией, а вчера официально подтвердила, что является сильнейшей партией страны, благодаря полученной широкой поддержке на всеобщих местных выборах. «Очень хороший результат достигнут на выборах в Кишиневе, где партия увеличила представительство в Муниципальном совете и уверенно победила в первом туре выборов мэра. Это беспрецедентно высокий уровень доверия, достигнутый социалистами на выборах, но это и большая ответственность. Теперь партиям нужно незамедлительно взяться за работу. Призываю политиков всех партий проявлять уважение к каждому голосу, отданному гражданами, и как можно скорее начать подлинную работу в районных и местных советах, поставить во главу угла решение проблем, с которыми люди сталкиваются на местном уровне, и вопросов, связанных с развитием населенных пунктов», – сказал президент Молдовы.

Важнейший партнер

Во вторник по приглашению японского правительства президент Республики Молдова Игорь Додон прибыл в Токио на торжественную церемонию интронизации императора Нарухито. Предыдущий тэнно Акихито отрекся от престола весной нынешнего года после 30 лет правления. В мероприятии принимали участие более 150 глав государств и правительств, и у Игоря Додона состоялись двусторонние встречи с некоторыми зарубежными лидерами. Япония – один из важнейших международных партнеров Республики Молдова и третий крупнейший донор после США и ЕС. С момента установления дипломатических отношений в марте 1992 года Страна Восходящего Солнца оказала нам безвозмездной помощи на более чем 150 млн долларов, преимущественно в области сельского хозяйства, регионального развития и экологии.

Под патронатом президента РМ

В субботу президент РМ отправился с рабочей поездкой в район Штефан-Водэ, где принял участие в открытии многофункционального спортивного комплекса в селе Талмаза. Объект расположен во дворе местной гимназии им. Анатолия Сырги и построен по инициативе президента. Спорткомплекс включает площадку для футбола, волейбола, баскетбола, тенниса, тренажеры для фитнеса, детскую игровую площадку и зону отдыха для взрослых. Комплекс построен в рамках национального проекта реабилитации спортивной инфраструктуры, начатого осенью 2017 года под патронатом президента РМ и предусматривающего строительство спортивных площадок в 300 населённых пунктах.

Учитывая, что Талмаза – очень большое село, глава государства поручил построить там еще одну или две площадки.

Футбольный турнир

Президент Игорь Додон вместе с главой молдавской федерации футбола Леонидом Олейниченко объявил об открытии муниципального этапа первого Кубка президента Республики Молдова среди детей. На столичном стадионе «Зимбру» собрались 24 команды, состоящие из 400 лицеистов. Идея организации такого турнира появилась недавно по инициативе партнеров из Италии, представляющих в том числе профессиональные клубы этой страны. Под патронатом президента будет развиваться детский футбол, а самых талантливых игроков отберут в итальянские футбольные клубы.

Игорь Додон уточнил, что если в нынешнем году речь идет о 24 кишиневских командах, то в 2020-м планируется участие нескольких сотен команд и, соответственно, нескольких тысяч игроков из всей Молдовы. «Мы пригласим больше иностранных гостей, чтобы еще активнее продвигать наших талантливых юных футболистов», – отметил глава государства. Он подчеркнул, что развитие спорта, в том числе детского, остается приоритетом для президентской администрации. Исходя из этого, президент решил предложить специальные премии лучшим командам. За первое место – 200 тысяч леев, за второе место – 150 тысяч, а за «бронзу» – 100 тысяч. Перед открытием турнира глава государства подарил каждому игроку по спортивной сумке со всем необходимым инвентарем и пожелал удачи всем командам.

Опора государства

По приглашению Союза офицеров РМ и в качестве Верховного главнокомандующего ВС Игорь Додон посетил торжественное собрание, посвященное 20-летию организации. Мероприятие открыл председатель Союза офицеров, советник главы государства по вопросам обороны и безопасности, секретарь Высшего совета безопасности генерал Виктор Гайчук. На собрании присутствовали министр обороны РМ Павел Войку, депутаты парламента и руководство Службы государственной охраны.

Игорь Додон поздравил всех присутствующих со знаменательным событием, пожелал крепкого здоровья и мирного неба. Глава государства подчеркнул, что отставные и действующие офицеры служат опорой нашего государства, являясь его истинными патриотами и хранителями. Президент поблагодарил офицеров за большую работу, направленную на укрепление нашей государственности. Кроме того, глава государства выразил признательность Союзу офицеров за поддержку, оказанную новому парламентскому большинству и правительству в ходе непростого процесса мирной передачи власти в начале лета нынешнего года. В завершение своего выступления Игорь Додон поблагодарил офицеров за активное участие в мероприятиях под патронатом президента по празднованию 660-летия молдавского государства и 75-летия освобождения страны от фашистской оккупации.

Крупнейший производитель стройматериалов

На исходе прошедшей недели Игорь Додон посетил Кишиневский комбинат строительных материалов «МАКОН», один из крупнейших национальных производителей в этой отрасли экономики. Комбинат основан в 1899 году как частное предприятие, а в 1944-м зарегистрирована торговая марка «МАКОН». В нынешнем году предприятие отмечает 120 лет со дня основания и к сегодняшнему дню стало национальным лидером в производстве кирпича и керамзита. Комбинат внес существенный вклад в республиканский и местный бюджет, а также в бюджеты социального и медицинского страхования. Коллектив предприятия насчитывает около 320 человек, а средняя зарплата составляет 8600 леев. Игорь Додон поздравил всех работников «МАКОН» с юбилеем, пожелав им успехов и новых достижений. Глава государства пообещал предприятию поддержку в поиске новых рынков сбыта. Кроме того, президент вручил государственные награды группе работников. А комбинат «МАКОН» награжден орденом «Gloria Muncii» («Трудовая слава»).

Форум этносов

Игорь Додон провел рабочее заседание с главами комиссий Совета гражданского общества при президенте Республики Молдова. На совещании обсуждались текущие вопросы и планы работы Совета до конца 2019 года. В частности, присутствующие рассмотрели программу проведения второго Форума этносов, который состоится 1 ноября с.г. в столичном Дворце Республики под патронатом главы государства. Предстоящее мероприятие приурочено к 30-летию создания межэтнических организаций нашей страны.

На заседании обсудили также вопрос частичной смены состава Совета гражданского общества и планы проведения заседаний каждой из 12 профильных комиссий и организации расширенного заседания Совета.

Встречи в Садово

Президент Молдовы на прошедшей неделе совершил рабочую поездку в родное село Садово Каларашского района, где посетил местную гимназию и детский сад, принял участие в открытии детской площадки и побеседовал с односельчанами. Глава государства посетил гимназию, в которой проучился 10 лет. Игорь Додон оказал учебному заведению помощь в ремонте и оснащении кабинета информатики необходимой техникой, предоставив гимназии 13 компьютеров, проектор и другие предметы, нужные для проведения занятий. Президент также посетил детский сад, который ранее получил помощь от Благотворительного фонда Din Suflet. Во дворе садика при поддержке фонда первой леди была установлена игровая площадка с горками и качелями. Кроме того, детский сад оснащен мебелью, подаренной благотворительным фондом. Глава государства поговорил с коллективом учителей и воспитателей об условиях, в которых они работают, и о возникающих у них проблемах. Президент заверил, что будет и далее оказывать необходимую поддержку для обеспечения надлежащих условий воспитания и обучения. Игорь Додон принял также участие в открытии детской спортивной площадки, установленной в центре села при поддержке главы государства.

В завершение поездки в родное село президент РМ провел беседу с односельчанами перед местным Домом культуры. В ходе встречи жители Садово рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются, и попросили поддержки в их решении. В связи с этим Игорь Додон отметил, что так же, как он помог раньше в ремонте дороги в центре села, в освещении улиц, газификации, ремонте объектов социального значения, он и в дальнейшем будет оказывать помощь, необходимую для развития родного села, а также всех населенных пунктов нашей страны. Кроме того, президент РМ традиционно поздравил супружескую пару долгожителей и две многодетные семьи из Садово. Это Василе и Ядвига Догот, которые живут вместе уже 65 лет. Игорь Додон выразил им глубокое уважение за мудрость и терпение, которое они пронесли через десятилетия. Глава государства пожелал им долгой жизни рядом с родными людьми. Кроме того, Игорь Додон пожелал здоровья и много радости семье Василе и Кристины Ангел, которые воспитывают четырех детей в возрасте от 4 до 10 лет, а также семье Николая и Сильвии Гуцу, воспитывающих четырех детей и ждущих пятого.

Глава государства подчеркнул, что забота о семье и детях является приоритетом Администрации президента, в связи с чем прилагаются все усилия с целью создания гармоничной среды для их развития.