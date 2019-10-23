Кандидат социалистов одержал победу во всех 5 секторах столицы.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК, после обработки всех протоколов. Любопытно, что на Ботанике Чебан победил с результатом в 50,12%, а его основной конкурент Андрей Нэстасе набрал вдвое меньше – 26, 01%. На Рышкановке соотношение голосов почти такое же: 46,47% против 29,56%. На Буюканах у Иона Чебана – 40,10%, а у Андрея Нэстасе – 31,68%. В Центре разрыв между лидерами столичных выборов оказался чуть меньше: 39,25% и 32,60%, а на Чеканах 37,71% против 33,32%. Также Чебан победил в Сынджере, Ватре, Колонице, Вадул-луй-Водах и Крикова. В целом по итогам голосования в муниципии у Иона Чебана 40,19%, а у Андрея Нэстасе – 31,08%. Второй тур выборов пройдет 3 ноября.

Проблемы муниципия

Сразу после закрытия избирательных участков кандидат ПСРМ на пост генерального примара Ион Чебан провел брифинг. Он поблагодарил всех граждан, принявших участие в выборах, вне зависимости от того, за кого они проголосовали. Социалист также высказал слова благодарности своей команде, жене и детям, отдельно обратившись к представителям СМИ. «В этой кампании я поставил перед собой цель – представить решения конкретных проблем муниципия. Я знаю, что их можно решить, и я знаю, что мы решим их вместе. У меня есть конкретные идеи, решения, планы и команда, способная реализовать все те проекты, которые ждут своей реализации на протяжении многих лет. И мы это сделаем в самое ближайшее время», – сказал он.

Чебан также отметил, что, вне зависимости от того, за кого голосовали сегодня жители столицы и входящих в состав муниципия пригородов, он будет уважать это решение. Социалист добавил, что он открыт и к предложениям других контркандидатов, и если эти предложения станут дополнением к предложенной им программе, он обязательно их учтет. «Жители муниципия Кишинев заслуживают хорошей жизни у себя дома. Мы все хотим лучших условий и конкретных действий. Я не говорил о том, что сделать невозможно. Я выступал с конкретными предложениями, идеями и планом решения всех проблем. Я хочу, чтобы генеральный примар муниципия Кишинев и новый муниципальный совет выполнили все свои обещания, потому что от них зависит судьба столицы и пригородов на ближайшие 4 года. Мне хотелось бы, чтобы новые руководители примэрии, кем бы они ни были, не забывали, что и они являются жителями столицы», – сказал в заключение Ион Чебан.

Коалиция ACUM и ПСРМ?

Кандидат ПСРМ на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан уточнил, что после подсчета голосов ПСРМ на столичных выборах получила 22 мандата в КМС, а блок ACUM – 19. Как известно, решения в МСК принимаются большинством голосов, то есть голосами 26 народных избранников, в связи с чем Ион Чебан предложил блоку ACUM сформировать коалицию с ПСРМ. «Если я стану генеральным примаром, из четырех вице-примаров двоих я готов назначить от блока ACUM. Из пяти преторов готов двоих предоставить блоку ACUM. В этой мажоритарной коалиции, для баланса сил, пост председателя муниципального совета Кишинева я готов предложить блоку ACUM», – сказал Ион Чебан. Кандидат от ПСРМ также добавил, что намерен сотрудничать со всеми советниками, за исключением тех, у кого есть проблемы с неподкупностью. Выступил он и с необычными предложениями в адрес тех, кто оказался менее удачлив в избирательной гонке. «Я сменю организационную структуру и предложу создание нового управления урбанистического планирования. Я хотел бы, чтобы его возглавил Виктор Киронда. Он лучше всего разбирается в этом. Также у нас есть много двусторонних проектов с Румынией, и руководство новым соответствующим управлением хочу предложить Октавиану Цыку или его команде. Знаю, что многое можно сделать в этом направлении, и мы сделаем это вместе», – отметил Чебан.

Кандидат от ПСРМ поблагодарил всех граждан, проголосовавших за него 20 октября, и заявил, что в предстоящие дни до второго тура выборов намерен убедить жителей города и пригородов в том, что к управлению Кишиневом нельзя допускать непрофессионалов.

«Кишинев проголосовал, и как кандидат я принимаю любой результат. Благодарю всех тех, кто проголосовал за меня. По крайней мере, я повторил результаты прошлого года. Люди, которые голосуют за меня, доверяют мне, и я благодарен им за это. Это мотивирует меня не опускать руки, я уверенно иду вперед. Я продолжу борьбу, потому что, как и жители столицы, не хочу, чтобы к управлению столицей пришли непрофессионалы. У меня есть конкретная программа, план управления, великолепная команда, и я буду убеждать каждого жителя города, что за меня стоит голосовать. В ближайший период я продолжу интенсивное общение с людьми. Я намерен посетить каждый сектор и каждый населенный пункт, чтобы убедить граждан проголосовать за меня во втором туре», – заключил Ион Чебан. Кандидат от ПСРМ на пост примара столицы убежден, что жители города устали от пустых обещаний и политических разговоров, и считает, что все хотят конкретных решений многочисленных проблем города. Чебан рассказал, что на посту генерального примара муниципия Кишинев он сосредоточится на семи приоритетах.

СЕМЬ ПРИОРИТЕТОВ ИОНА ЧЕБАНА:

1. Завершить пять стратегических документов, касающихся развития муниципия: Концепция устойчивого развития муниципия Кишинев, Генеральный градостроительный план, План устойчивой городской мобильности, Инвестиционная карта Кишинева и Концепция реабилитации исторического района города.

2. Строительство и ремонт дорог.

3. Ремонт и развитие жилого фонда.

4. Развитие пригородов до уровня столицы.

5. Увеличение заработной платы и социальной помощи, создание рабочих мест.

6. Модернизация детских садов и школ.

7. Борьба с коррупцией в Примэрии Кишинева.