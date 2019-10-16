Совет ЕС утвердил борца с коррупцией из Румынии в должности главного прокурора Европы.

Не суждено быть реализованным на практике желанию некоторых идеологов избирательного блока ACUM, в том числе и Майи Санду, назначить на должность генерального прокурора Республики Молдова гражданку Румынии Лауру Ковеси. Недавно Совет ЕС утвердил ее кандидатуру на должность главного прокурора Европы.

Эта новость, конечно, не обрадует и многих политиков в Бухаресте, особенно до недавнего времени правящих социал-демократов. С 2013 года Ковеси была главой Национального антикоррупционного управления. В этой должности она развила столь бурную деятельность, что в 2018-м правящая коалиция, выкручивая руки президенту Клаусу Йоханнису, заставила подписать указ об отставке Ковеси. Но она не опустила руки и зарегистрировала в Европейском суде по правам человека иск о незаконности своего увольнения. Далее румынская борец с коррупцией решила участвовать в конкурсе на кресло генпрокурора Евросоюза. В итоге она обошла конкурента из Франции.

В релизе, распространенном Советом ЕС, говорится: «Госпожа Ковеси является гражданкой Румынии и в настоящее время прокурор при Высшей кассационной палате Румынии. Занимала различные прокурорские должности… В задачи главного прокурора Европы входит координация деятельности Управления европейской прокуратурой, а также представительские функции… во взаимодействии с институтами ЕС, государствами-членами и третьими странами». Прокуратура Европейского союза будет создана в следующем году, а полноценно начнет работать в 2021-м. Ее глава избирается на семь лет без права переизбрания.

Выступая в прошлом году на одном из мероприятий в ООН, Ковеси констатировала, главная проблема Румынии – коррупция. За пять лет пребывания во главе Антикоррупционного управления ее глава отправила под суд 14 министров и 53 депутата двухпалатного парламента, и даже брата президента Бэсеску. С приговоренных в бюджет страны было взыскано более 2 миллиардов 300 миллионов долларов. Через год с небольшим Ковеси сможет бороться с коррупцией на родине уже на новом уровне, как пишут румынские издания, и от этого некоторые политики в Бухаресте просто в панике. Остается лишь завидовать соседям. Молдавским прокурорам до уровня государственной ответственности Ковеси, как пешком до Луны.

Александр Чудак