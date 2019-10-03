Два человека, официально занятые в реальном секторе, содержат одного бюджетника и трех пенсионеров.

Национальное бюро статистики опубликовало свежие данные о трудоустройстве жителей Молдовы. Во втором квартале 2019 года рабочая сила, или активное население страны (которое включает в себя занятое население и безработных), составила 943 тыс. человек.

При этом в сельской местности насчитывалось 53% этой категории граждан. Если говорить о секторах экономики, в которых занято население, то они распределяются так: 56,5% – в сфере услуг; 21,9% – в сельском хозяйстве; 14,5 – в промышленности; 7,1% – в строительстве.

Из них почти 70% были заняты в частном секторе и всего 30,5% на государственной службе. Наибольший удельный вес работников, трудящихся только на основе устных соглашений, наблюдается в сельском хозяйстве, торговле, строительстве и промышленности.

В то же время, по данным Национальной кассы социального страхования, в Молдове пенсии и социальные пособия разного вида получают 700887 человек.

Информация, мягко говоря, не слишком радующая. Мы поинтересовались, что по этому поводу думают эксперты и в чем они видят возможность улучшения ситуации.

Молдова – «черная дыра»

Эксперт Института развития и социальных инициатив «Viitorul», экс-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав ИОНИЦЭ:

– Прежде всего, Национальное бюро статистики изменило методику учета активного населения, потому что стали, наконец, принимать во внимание данные переписи населения 2014 года, согласно которым количество жителей в стране значительно меньше, чем было принято считать раньше. Кроме того, до недавних пор в число экономически активного населения включали и тех, кто работал на дому (например, выращивал овощи для собственного потребления). Поэтому показатель экономически активного населения был выше. А теперь считают только тех, кто работает с целью получения заработка. При этом точное число безработных неизвестно, потому что далеко не все из них встают на учет в агентства занятости населения.

И если примерно треть из работающих – бюджетники (по моим подсчетам это около 220 тыс. человек), получается, что в реальном секторе заняты чуть меньше 400 тыс. Таким образом, два человека, официально занятые в реальном секторе, содержат одного бюджетника и трех пенсионеров. Понятно, что социальная система трещит по швам, ее бюджет просто некому наполнять. Раньше некоторые городские районы называли «спальными», потому что люди жили там, а работали в других местах, а теперь вся Молдова превратилась в «спальный район»: основная масса граждан работает в других странах. Подъему экономики это явно не способствует.

В чем может быть выход из положения? Если не наладить производство, положительных сдвигов не произойдет. Сегодня это возможно только путем привлечения прямых иностранных инвестиций. И главная ценность их не в том, что они приносят в страну деньги и технологии: они приходят со своими рынками сбыта. Например, в наших свободных экономических зонах иностранные компании развивают изготовление комплектующих для автомобильной промышленности и не ищут потом, кому бы продать эту готовую продукцию, а точно знают, куда ее реализовать.

К сожалению, сегодня Молдова на европейской карте инвестиций выглядит, как «черная дыра»: объем прямых иностранных инвестиций на душу населения у нас в три(!) раза меньше, чем в Украине и Беларуси, о более мощных государствах уже не говорим. И главная причина, почему в страну не идут инвестиции, увы, не нова: это коррупция.

Бизнес ушел в тень

Экономический комментатор Виктор ЧОБАНУ:

– Я бы подходил к данным статистики с осторожностью. Если количество экономически активного населения она уже пересчитала с учетом результатов последней переписи, то многие показатели еще не пересчитаны. На самом деле исход населения продолжается, количество работающих сокращается, и у власти нет другого выхода, кроме повышения налогов. А это все больше загоняет в тень бизнес. Выводить его оттуда очень сложно.

Пока не будет кардинальных изменений в системе юстиции, ожидать подъема экономики не приходится. Ведь инвесторов в первую очередь пугает даже не налоговое бремя, а именно гнилая юстиция, которая не дает гарантии защиты капитала. Еще необходимо навести порядок в государственных предприятиях, где, как выяснилось, существовали сотни схем вывода денег, которые должны были поступать в бюджет. Потом уже можно будет говорить о структурных изменениях в экономике, которые жизненно необходимы. Нужно сократить бюрократический аппарат: государству не по силам содержать такую армию, полицию, многочисленных чиновников. Поэтому придется вернуться к административно-территориальной реформе.

Елена Ройтбурд