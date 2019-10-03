Представители правых партий недовольны внешней политикой президента.

Во вторник депутат парламента, член фракции Партии «Платформа «DA»» Юрий Реницэ сообщил на пресс-конференции, что может покинуть избирательный блок ACUM. Причина – несогласие с внешней политикой блока в сотрудничестве с социалистами.

Подобного рода действия, а точнее словодействия, нечто новое для молдавской политики. Реницэ сетовал на то, что коллеги не принимают во внимание его принципиальную позицию. «Майя Санду делает хорошую работу, она последовательна и очень решительна. Однако то, что Игорю Додону было позволено поехать в ООН, я считаю большой ошибкой. Я хотел участвовать в процессах, связанных с внешней политикой, а также и с деятельностью МИДЕИ. Признаю, что эти пожелания не осуществились. Я верил в предвыборные обещания блока ACUM. Надеюсь, что вместе с PAS и DA мы продолжим сотрудничество. В противном случае я не исключаю, что наши пути разойдутся», – рассказывал Реницэ журналистам.

Это тот случай, который напрочь опровергает утверждение, что нельзя быть наполовину беременной. В наших условиях это возможно. Реницэ заявил, что после местных выборов, намеченных на 20 октября, возможно, он выйдет из блока ACUM. То есть он себя обозначил в неком подвешенном состоянии: и не сам по себе, и не с коллегами. «Я уважаю обе партии, но не отождествляюсь ни с одной из них. Я бы предпочел идентифицировать себя с человеком, который работал более десяти лет в средствах массовой информации и более двадцати на дипломатическом поприще. Я бы предпочел быть частью партии профессионалов. Я рассматриваю и продолжаю размышлять о возможности выбора другого варианта, нежели нынешнего», – витиевато объяснял свою позицию Реницэ.

В понедельник в ходе одной из телепередач депутат от блока ACUM Александр Слусарь рассказывал: «Во фракции платформа «DA» есть некоторые представители гражданского общества, которые никогда не были и не являются членами партии. Среди них Октавиан Цыку, который уже оставил фракцию (18 сентября, ред.). Я также говорил с Юрием Реницэ, который говорит, будто находится в раздумьях и, возможно, поступит также. Остальные депутаты не собираются покидать фракцию». Чтобы иметь реальный голос в законодательном органе необходимо входить в парламентскую фракцию. Для ее создания нужно не менее пяти депутатов. Пожалуй, до нового года беглецы из ACUM смогут таковую создать.