В Молдове вновь открылся сезон политического туризма.

На минувшей неделе депутат парламента от избирательного блока ACUM, член Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Октавиан Цыку объявил о выходе из фракции, о том, что отныне он «независимый», и о намерении баллотироваться на должность мэра столицы. Ранее народный избранник состоял в Либеральной и Народно-европейской партиях, но там также надолго не задержался.

Разговоры о том, что Цыку вскоре покинет фракцию, ходили давно. Однако для однопартийцев «политического туриста» оказалось явной неожиданностью то, что депутат хотел бы занять еще и кресло мэра Кишинева. На брифинге в парламенте народный избранник так объяснил свою позицию: «Я поддержал Нэстасе на местных выборах, участвовал в протестном движении. Блок ACUM всегда был неоднозначной конструкцией. Мы вместе прошли предвыборную кампанию, месили грязь по избирательным округам. К сожалению, с приходом во власть этот дух не сохранился. Я не подписывал соглашение с ПСРМ, но поддержал правительство Санду и декларацию о захваченном государстве». Цыку обратился к Нэстасе с просьбой поддержать его в избирательной кампании. Только при этом условии, считает депутат, социалисты не получат в свое распоряжение Кишинев.

Такая откровенная наглость возмутила бывших коллег. Премьер-министр Майя Санду: «Это его решение, и касается только его. Но не могу не отметить, что он оказывает проевропейским избирателям дурную услугу». Серджиу Литвиненко, член блока ACUM: «Чем больше кандидатов справа, тем больше шансов у Иона Чебана стать мэром, поскольку это дестабилизирует электорат. Конечно, амбиции это иногда хорошо, но сейчас их надо отложить в сторону и поддержать единого кандидата от правых с реальными шансами на победу». Михай Попшой, член блока ACUM: «Хочу пожелать бывшему коллеге успеха в получении большего количества голосов, чем Валериу Мунтяну, Руслан Кодряну, в худшем случае, не меньше, чем Владимир Чеботарь. Господина Цыку ждет жесткая конкуренция за место в низах рейтинга».

Надо отметить, что «политический турист» достаточно последователен в своих действиях. Накануне Дня Победы Цыку заявил: победа Советского Союза в Великой Отечественной войне – «проблема». Мало того: «Для румын война началась не в 1941, а 26-28 июня 1940 года, когда Советский Союз аннексировал Бессарабию». Эти слова активиста блока ACUM в дальнейшем могли сорвать подписание соглашения с Партией социалистов. В июне стороны пришли к единому мнению – это позиция одного человека, а не всего политформирования. Предсказуемо Цыку решил баллотироваться на пост мэра от прорумынской Партии национального единства, которую возглавляет бывший министр обороны Анатол Шалару. По неподтвержденной пока информации, еще два депутата от блока ACUM намерены в ближайшее время стать «независимыми».

Александр Боц