Ион Чебан представил программу развития муниципия.

На текущей неделе кандидат в генпримары муниципия Кишинев Ион Чебан в рамках предвыборной кампании представил программы развития Кишинева в различных отраслях. Одной из важнейших задач, разработанных его командой на 2019-2023 годы, он считает модернизацию дорог и тротуаров в Кишиневе. Программа была показана в формате видео.

Кишинев завтрашнего дня

«Мы представили Кишинев завтрашнего дня, такой, каким его видим мы, но создавать его надо начинать уже сегодня», – отметил Ион Чебан. Кандидат в генпримары рассказал, что намерен утроить количество улиц и тротуаров, которые будут ремонтироваться ежегодно. Он объявил, что будет создан механизм обеспечения качества выполняемых работ. Ежегодно на реабилитацию улиц столицы будет выделяться 300 млн леев из муниципального бюджета и из внешних фондов.

«Мы предлагаем как минимум в три раза увеличить отчисления на ремонт дорог, чтобы достигнуть цифры в 300 млн леев. Мы уверены, что сможем увеличить в три раза количество ежегодно ремонтируемых улиц в столице. Это абсолютно реалистичная цель, и мы знаем, как ее достичь. Ремонт будет проводиться вовремя и качественно, в соответствии с европейскими стандартами. Уверяю вас: в ближайшее время улицы Кишинева будут выглядеть так, как в нашем фильме. Так, как должны выглядеть улицы современной столицы», – сказал Ион Чебан.

Три проблемы муниципия

Поясняя задачи Программы управления муниципием Кишинев на период 2019 – 2023 гг., Ион Чебан отметил, что этот документ предусматривает решение трех фундаментальных проблем муниципия, связанных с оттоком населения, неразвитой экономикой и социальным расколом. Говоря о проблемах, Ион Чебан отметил: «Отток населения изнуряет общество, так как все больше и больше молодых людей уезжают, ставя этим под угрозу будущий рост экономики, потому что молодые люди должны стать налогоплательщиками и теми, кто модернизирует экономику. Примитивная экономика лишает большие группы молодежи возможностей для личного роста и не формирует потенциал для создания добавленной стоимости. Социальные разногласия усложняют атмосферу в обществе и усиливают взаимную нетерпимость, а проблемы, порожденные разными мнениями, не должны нас разделять. Нас объединяют тысячи городских проблем, которые ежедневно отравляют нашу жизнь». «Кишиневцам нужен примар, а не политик. Я буду примаром всех жителей муниципия, независимо от их политических предпочтений. Проблемы, которые необходимо решить, в равной степени затрагивают нас всех и, что еще хуже, угрожают будущему Кишинева», – добавил Ион Чебан во время презентации программы.

Искоренить коррупцию в столице

Первое, что необходимо сделать для подавления коррупции в примэрии Кишинева, – это свести к минимуму «человеческий фактор» при рассмотрении запросов и принятии решений, а также внедрить принцип «единого окна», считает Ион Чебан. Он отметил, что в примэрии не должно быть очередей у кабинетов, должно быть лишь одно окно и налажена электронная очередь. «Во-вторых, я хочу полностью перейти на платформу E-primaria. Это будет означать, что все услуги в примэрии будут компьютеризированы, все публичные закупки будут осуществляться в электронном виде, они будут также транспарентны», – рассказал кандидат в примары. Что касается сотрудников примэрии, то их будущий генпримар намерен регулярно тестировать, а результаты этих тестов будут публиковаться. Ион Чебан также четко обозначил: нечистые на руку чиновники будут уволены, честные же останутся на своих местах.

Так продолжаться не может!

Кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан обратился во все органы правопорядка с просьбой принять меры в связи со строительством на месте ресторана «Дойна». «Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить хаос в сфере строительства! По моей инициативе была создана парламентская рабочая группа. Она уже работает над этим вопросом. Чтобы облегчить ее деятельность, мы провели всесторонний анализ проблем в области строительства в Кишиневе – всего, что необходимо сделать на институциональном и законодательном уровнях. На данный момент с информацией можно ознакомиться на сайте ionceban.md на государственном языке. Версия на русском языке будет опубликована в скором времени», – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети. Он отметил, что эти материалы будут переданы правительству, парламенту и экспертам, а также в правоохранительные органы. «Предлагаю наладить корректные отношения с представителями строительных компаний. В примэрии не должно быть коррупции, а застройщики не должны строить там, где им взбредет в голову. Уверяю вас, что если продолжится эта порочная практика, то первые три незаконно возведенные постройки будут снесены в течение месяца после моего вступления в должность генпримара. Довольно! Так дальше продолжаться не может!» – подчеркнул Ион Чебан.

Остановить хаос в строительстве

Ион Чебан передал всем депутатам, а также в правительство и правоохранительные органы отчет, содержащий анализ около 200 строительных площадок в Кишиневе. В отчет вошли предложения о немедленных мерах, которые необходимо предпринять в этой области, и все изменения, которые надо внести на административном и законодательном уровнях. «Строительный сектор в своем нынешнем состоянии является препятствием для экономического развития столицы и, учитывая роль муниципия в национальной экономике и государственном бюджете, это также препятствие для развития страны в целом. Надо раз и навсегда прекратить этот хаос в строительстве!» – заявил социалист.

Чебан обещает – Чебан делает!

«Я готов обсуждать конкретные идеи и программы развития Кишинева, а не воображаемые вещи, порожденные горячими умами», – таков ответ Иона Чебана, кандидата в генпримары Кишинева, на недавние заявления Андрея Настасе, который утверждает, что победа Чебана будет означать «катастрофу для Кишинева».

Ион Чебан заявил, что обладает необходимыми навыками для эффективного управления столицей. «У меня есть необходимые знания. Я изучал муниципальное и государственное управление в лучших вузах Европы и России: в Москве, в Берлине, в Париже, в Лондоне. У меня очень хороший менеджерский опыт. Я управлял учреждениями и создавал проекты. У меня есть достижения, начиная с молодежных центров и заканчивая игровыми площадками и многим другим, в течение 10 лет. Я возглавлял очень большие группы, и я не боюсь вмешиваться там, где это нужно, и уступать там, где это необходимо», – сказал Ион Чебан и добавил, что будет соблюдать обязательство, заложенное в соглашении о сотрудничестве с блоком ACUM, – избегать личных нападок.

«Соглашение, подписанное с блоком ACUM, для меня является законом. Друзья знают меня, и даже мои дети, Илинка и Василе, говорят: «Если папа обещает, папа делает». Тут нет интерпретации. Я буду делать то, что говорю, и у меня все получится», – сказал Ион Чебан. Он также сказал, что он человек команды и работал как в примэрии, так и в частном секторе, в президентуре, в правительстве и в парламенте, и знает изнутри, как работает весь этот механизм.

«Запах» политиков

Журналисты спросили кандидата на пост генерального примара Кишинева от ПСРМ Иона Чебана о причине отсутствия партийной символики на материалах избирательной кампании. Ответ не заставил себя долго ждать. «Это кампания на должность примара Кишинева. Городу нужен менеджер, который знает его проблемы и знает, как их решать. В примэрии Кишинева было достаточно политиков, их «запах» чувствуют все жители и гости столицы. Результаты мы все видим. Я буду примаром для всех жителей Кишинева, независимо от их политических предпочтений. Нас всех объединяют проблемы муниципалитета, и мы хотим, чтобы наш город процветал. У меня есть и будет безоговорочная поддержка со стороны коллег по партии. И мы все будем работать на благо граждан», – подчеркнул Ион Чебан.

Городу нужен менеджер

Сообщая о том, что он включился в избирательную кампанию по выборам Генерального примара муниципия Кишинев, Ион Чебан подчеркнул, что это должность, на которой должен быть менеджер, а не политик. Кандидат ПСРМ сказал, что он был и остается членом Партии социалистов и пользуется поддержкой своей команды. Но теперь столице необходим управленец, который знает все ее проблемы и знает, как их решить.

В муниципии Кишинев было достаточно примаров-политиков, и результат их деятельности виден каждому жителю. Ион Чебан будет примаром всех кишиневцев, независимо от их политических предпочтений, и он считает, что проблемы города объединяют нас всех значительно больше, чем разделяют политические вопросы.