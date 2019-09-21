Эдуард Смирнов: Главное испытание – местные выборы
Начало политической осени выдалось жарким.
Парламент вернулся с каникул, которых, по большому счету, не было. Исполнилось сто дней с момента создания правящей коалиции и формирования правительства. Все меньше времени остается до местных выборов. Об этом и не только мы поговорили со старейшиной депутатского корпуса Молдовы, членом фракции ПСРМ в парламенте Эдуардом СМИРНОВЫМ.
Башкан открыла Гагаузию миру
– Начнем с события, которое уже ушло в прошлое, хотя и не очень далеко: выборов башкана Гагаузии. Мы наблюдали необыкновенно яростные нападки на Ирину Влах. И все же она выиграла с очень большим отрывом. Что, на Ваш взгляд, спровоцировало столь грязный характер кампании и почему И.Ф.Влах удалось победить?
– Ирина Влах очень активно провела предвыборную кампанию при поддержке ПСРМ и лично президента Игоря Додона. А нападки, на мой взгляд, были связаны с тем, что демократы хотели взять реванш в Гагаузии и любой ценой не допустить победы Влах. Предприняли целый ряд законодательных шагов, выборы неожиданно были перенесены. И под видом независимых ДПМ выставила целый ряд своих кандидатов. Но результаты деятельности И.Ф. Влах на посту башкана говорят сами за себя: она открыла Гагаузию миру, привлекла инвестиции из различных стран и регионов России, сотрудничала и с ЕС. В результате бюджет Гагаузии за последние четыре года удвоился, что позволило решать социально-экономические вопросы в интересах всего населения. В результате Влах выиграла, набрав большинство голосов. Это говорит о том, что народ за нее, люди ее поддерживают и воспринимают ее политику, потому и проголосовали «за».
Главное – конкретный кандидат
– Какие задачи ставит перед собой ПСРМ на местных выборах? Определены ли уже кандидатуры для всех населенных пунктов? По какому принципу их выбирали? Много ли новых лиц, или в основном это те, кто уже работал в местных органах управления? Каков Ваш прогноз результатов местных выборов? В каких районах предстоит особенно острая борьба?
– Мы договорились с партнерами по коалиции, что геополитические вопросы отодвигаем в сторону (кто с кем и против кого дружит). Главная линия: надо сосредоточиться на решении социально- экономических задач в каждом регионе и населенном пункте, а они друг от друга отличаются. И когда наш кандидат в генеральные примары Ион Чебан открывал свою избирательную кампанию, он сделал акцент именно на этом: необходимо заботиться, чтобы город развивался и процветал.
Уже определены и зарегистрированы кандидатуры от ПСРМ и на посты примаров, и на посты советников всех уровней по всем населенным пунктам. Мы считаем, что успешно проведем эти выборы и получим безусловное большинство местных избранников. Кандидатуры предлагались снизу, потому что на местных выборах главное не политика, а конкретный кандидат. Его должны знать люди, он должен пользоваться авторитетом в своем регионе и в своем населенном пункте. Есть среди кандидатов и новые люди, и молодежь. Но, конечно, на местах старались подобрать тех кандидатов, кто уже поработал в составе советов или в примэриях и обладает определенным опытом. И далеко не все они члены партии, но эти люди очень активны в своих населенных пунктах, и мы уверены, что они принесут пользу своему региону.
Последние опросы показывают, что, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 50% опрошенных голосовали бы за Партию социалистов. И это тот минимум, на который мы можем рассчитывать даже в районах, где у ПСРМ не самые сильные позиции. Думаю, наиболее острая борьба предстоит в Ниспоренах, Страшенах, Яловенах, Оргееве и некоторых других территориях. Мы будем там активно вести агитационную работу, но понимаем, что нас ждут определенные сложности.
Преодоление разногласий
– Как бы Вы оценили сотрудничество с партнерами по коалиции? Несмотря на подписанное соглашение, члены Блока ACUM нередко позволяют себе, мягко говоря, недружественные высказывания в адрес решений, предлагаемых и продвигаемых ПСРМ. Тянут и с подписанием нового соглашения, выдвигая все новые условия. Возможно ли, на Ваш взгляд, продолжение сотрудничества двух столь разных политических сил, как ПСРМ и ACUM, или после достижения первоочередных целей коалиция вскоре распадется?
– Коалиция ПСРМ с Блоком ACUM, скажем так, базируется на двух уровнях проблем: преодоление последствий правления Плахотнюка, коррупции, воровства, захвата государства и решение вопросов социально-экономического развития страны. И если по проблемам первого уровня договориться было легко: никто не возражал, что все структуры – и силовые, и правоохранительные – были подчинены одному человеку и одной партии, и на этой основе мы создали правительство, то по социально-экономическим вопросам было сложнее. Эти проблемы реальные, очень непростые сами по себе. Тут есть существенные разногласия, но мы работаем над их преодолением.
Да, у наших партнеров есть радикально настроенные депутаты, возможно, они есть и у нас, но мы работаем с членами нашей фракции, чтобы они воздержались от высказывания крайних точек зрения. А вот в Блоке ACUM, например, пять депутатов демонстративно повесили на микрофоны на своих местах в зале заседаний ленточки румынского триколора, открыто демонстрируя унионистские настроения. Там у многих депутатов собственное отношение к НАТО, к объединению с Румынией, возможно. Но мы договорились на начальном этапе и пытаемся этого придерживаться: геополитику в сторону. ПСРМ согласилась, что надо развивать отношения с Евросоюзом, продолжать начатые программы сотрудничества, получать необходимую финансовую поддержку. А Блок ACUM согласился, что надо развивать отношения с Россией, некоторые министры там уже побывали, готовится визит премьер-министра. Да, нам не нравятся некоторые высказывания партнеров по коалиции, но мы считаем, что ради достижения общей цели можно на них не зацикливаться. Наиболее резко проявились наши разногласия в дни празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашистско-румынской оккупации, накануне которого правительство объявило день траура. Тем не менее, мы в ПСРМ считаем, что коалиция имеет право на существование и будет работать достаточно долго. Но главным испытанием на прочность для всей коалиции станут местные выборы.
Тот факт, что Блок ACUM осторожничает в вопросе подписания нового соглашения о сотрудничестве, нас настораживает. Тем не менее, мы считаем, что ради блага страны деятельность этой коалиции должна быть продолжена, по крайней мере, до местных выборов коалиция сохранится. Но ПСРМ будет искать компромисс для того, чтобы коалиция существовала и дальше. Стране нужен сигнал, что все будет развиваться нормально, без потрясений. Если первое соглашение, в принципе, и рассчитывалось на сто дней, то новое, надеюсь, охватит весь четырехлетний период мандата нынешней власти. Переговоры на этот счет с партнерами по коалиции ведутся постоянно. Уверен, что развал коалиции по инициативе ПСРМ не произойдет. И своему избирателю мы говорим, что все обещанное во время избирательной кампании будет реализовано: возвращены российские новостные и аналитические программы, принят новый Закон о функционировании языков, предприняты действенные шаги к разрешению приднестровского конфликта и многое другое. И даже если партнеры по коалиции далеко не со всем согласны, будем работать и стараться их убедить.
Переговоры о ценах на газ
– Исполнилось сто дней с момента формирования новой власти. Как бы Вы оценили этот период? Что удалось сделать из того, что задумано, а если не удалось, то почему?
– Общение с людьми на местах говорит о том, что они ожидали большего. Парламент с самого начала создал три комиссии: по расследованию приватизации госсобственности, кражи миллиарда и узурпации власти. Им был отведен определенный срок, но все они попросили дополнительное время для завершения работы. Конечно, приходится изучать большой объем документов, не всегда хватает опыта. Но мне все же кажется, что комиссии должны бы работать более интенсивно и хотя бы частично представлять общественности результаты своих расследований, чтобы люди знали, что дело движется. Граждане ожидают, что новое правительство, как и обещало ранее, начнет заниматься решением социально-экономических проблем, и это положительно отразится на уровне жизни населения. Вместо этого пока правительство предложило повысить налоги для ресторанно-отельного бизнеса, некоторые тарифы. Мы понимаем, что это было требование МВФ, но, наверное, с представителями фонда можно было и обсуждать ситуацию, и объяснять, что сейчас не самый удачный момент для подобных действий. С другой стороны, ПСРМ внесла предложение индексировать пенсии два раза в год, и правительство его поддержало. И это в некоторой степени свидетельствует о том, что парламент и правительство настроены совместно решать социально-экономические проблемы. И действия Игоря Николаевича Додона, который провел переговоры о сохранении закупочной цены на газ без повышения тарифа – большая поддержка для правительства.
Сотрудничество с Россией
– Известно, что у Партии социалистов давние и прочные связи с Россией. Как развиваются отношения сейчас?
– У ПСРМ действительно давно хорошие отношения с российскими коллегами. Связи активизировались, когда мы стали парламентской и пропрезидентской партией. Сотрудничество развивается по разным направлениям
Скажем, все видят, когда наши руководители совершают официальные визиты в Россию. Менее известно о том, что мы участвуем в различных мероприятиях в регионах России, в обучающих семинарах, которые организуются, в том числе и специально для нас. И тот факт, что партнеры по коалиции к этому относится прохладно, нас не беспокоит. Повторюсь: мы договорились с Блоком ACUM, что будем развивать сотрудничество и на Запад и на Восток. Недавно Игорь Додон совершил визит в Брюссель, несколько ранее спикер парламента, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный также посетила Брюссель вместе с премьер-министром. Вскоре состоится поездка президента в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. При этом глава государства успел побывать и в Москве, и, как я уже говорил, до конца месяца ожидается визит в российскую столицу премьер- министра.
Оппозиция заставляет быть в тонусе
– Чем отличается деятельность нынешнего парламента от предыдущего? Сильно ли оппозиция в лице ДПМ мешает нормальной работе остальных депутатов? Есть ли среди демократов те, с кем можно реально сотрудничать, или всеми движет только уязвленное самолюбие?
– Оппозиция в любой стране нормальное явление. Она заставляет правящие структуры быть в тонусе. Часть демократов понимают, что некоторые законы полезны для страны, и они, может быть, их поддержали бы, но там существует командная система, и они голосуют солидарно «против».
Когда ПСРМ вошла в состав коалиции, ответственность наших депутатов заметно повысилась. Мы теперь четко должны выверять свои действия, еще более тщательно подходить к разработке законов, которые выносятся на рассмотрение парламента. Мы понимаем, что сейчас наши действия будет оценивать не только политическая оппозиция (она, естественно, будет критиковать), а все избиратели, граждане Молдовы. И это налагает особую ответственность.
Елена Ройтбурд