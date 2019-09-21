Начало политической осени выдалось жарким.

Парламент вернулся с каникул, которых, по большому счету, не было. Исполнилось сто дней с момента создания правящей коалиции и формирования правительства. Все меньше времени остается до местных выборов. Об этом и не только мы поговорили со старейшиной депутатского корпуса Молдовы, членом фракции ПСРМ в парламенте Эдуардом СМИРНОВЫМ.

Башкан открыла Гагаузию миру

– Начнем с события, которое уже ушло в прошлое, хотя и не очень да­леко: выборов башкана Гагаузии. Мы наблюдали необыкновенно яростные нападки на Ирину Влах. И все же она выиграла с очень большим отрывом. Что, на Ваш взгляд, спровоцировало столь грязный характер кампании и по­чему И.Ф.Влах удалось победить?

– Ирина Влах очень активно провела предвыборную кампанию при поддержке ПСРМ и лично президента Игоря Додона. А нападки, на мой взгляд, были связаны с тем, что демократы хотели взять реванш в Гагаузии и любой ценой не допустить победы Влах. Предприняли целый ряд за­конодательных шагов, выборы неожидан­но были перенесены. И под видом неза­висимых ДПМ выставила целый ряд своих кандидатов. Но результаты деятельности И.Ф. Влах на посту башкана говорят сами за себя: она открыла Гагаузию миру, при­влекла инвестиции из различных стран и регионов России, сотрудничала и с ЕС. В результате бюджет Гагаузии за последние четыре года удвоился, что позволило ре­шать социально-экономические вопросы в интересах всего населения. В результате Влах выиграла, набрав большинство голо­сов. Это говорит о том, что народ за нее, люди ее поддерживают и воспринимают ее политику, потому и проголосовали «за».

Главное – конкретный кандидат

– Какие задачи ставит перед собой ПСРМ на местных выборах? Опреде­лены ли уже кандидатуры для всех на­селенных пунктов? По какому принци­пу их выбирали? Много ли новых лиц, или в основном это те, кто уже работал в местных органах управления? Каков Ваш прогноз результатов местных вы­боров? В каких районах предстоит осо­бенно острая борьба?

– Мы договорились с партнерами по коалиции, что геополитические вопросы отодвигаем в сторону (кто с кем и про­тив кого дружит). Главная линия: надо сосредоточиться на решении социально- экономических задач в каждом регионе и населенном пункте, а они друг от друга отличаются. И когда наш кандидат в ге­неральные примары Ион Чебан открывал свою избирательную кампанию, он сделал акцент именно на этом: необходимо за­ботиться, чтобы город развивался и про­цветал.

Уже определены и зарегистрированы кандидатуры от ПСРМ и на посты прима­ров, и на посты советников всех уровней по всем населенным пунктам. Мы считаем, что успешно проведем эти выборы и полу­чим безусловное большинство местных избранников. Кандидатуры предлагались снизу, потому что на местных выборах главное не политика, а конкретный кан­дидат. Его должны знать люди, он должен пользоваться авторитетом в своем регио­не и в своем населенном пункте. Есть сре­ди кандидатов и новые люди, и молодежь. Но, конечно, на местах старались подо­брать тех кандидатов, кто уже поработал в составе советов или в примэриях и обла­дает определенным опытом. И далеко не все они члены партии, но эти люди очень активны в своих населенных пунктах, и мы уверены, что они принесут пользу своему региону.

Последние опросы показывают, что, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 50% опрошенных голосовали бы за Партию социалистов. И это тот ми­нимум, на который мы можем рассчиты­вать даже в районах, где у ПСРМ не самые сильные позиции. Думаю, наиболее острая борьба предстоит в Ниспоренах, Страше­нах, Яловенах, Оргееве и некоторых других территориях. Мы будем там активно вести агитационную работу, но понимаем, что нас ждут определенные сложности.

Преодоление разногласий

– Как бы Вы оценили сотрудниче­ство с партнерами по коалиции? Не­смотря на подписанное соглашение, члены Блока ACUM нередко позволя­ют себе, мягко говоря, недружествен­ные высказывания в адрес решений, предлагаемых и продвигаемых ПСРМ. Тянут и с подписанием нового согла­шения, выдвигая все новые условия. Возможно ли, на Ваш взгляд, про­должение сотрудничества двух столь разных политических сил, как ПСРМ и ACUM, или после достижения первоо­чередных целей коалиция вскоре рас­падется?

– Коалиция ПСРМ с Блоком ACUM, скажем так, базируется на двух уровнях проблем: преодоление последствий прав­ления Плахотнюка, коррупции, воровства, захвата государства и решение вопросов социально-экономического развития стра­ны. И если по проблемам первого уровня договориться было легко: никто не воз­ражал, что все структуры – и силовые, и правоохранительные – были подчинены одному человеку и одной партии, и на этой основе мы создали правительство, то по социально-экономическим вопросам было сложнее. Эти проблемы реальные, очень непростые сами по себе. Тут есть суще­ственные разногласия, но мы работаем над их преодолением.

Да, у наших партнеров есть радикаль­но настроенные депутаты, возможно, они есть и у нас, но мы работаем с членами нашей фракции, чтобы они воздержались от высказывания крайних точек зрения. А вот в Блоке ACUM, например, пять депута­тов демонстративно повесили на микро­фоны на своих местах в зале заседаний ленточки румынского триколора, откры­то демонстрируя унионистские настрое­ния. Там у многих депутатов собственное отношение к НАТО, к объединению с Ру­мынией, возможно. Но мы договорились на начальном этапе и пытаемся этого придерживаться: геополитику в сторону. ПСРМ согласилась, что надо развивать отношения с Евросоюзом, продолжать начатые программы сотрудничества, по­лучать необходимую финансовую под­держку. А Блок ACUM согласился, что надо развивать отношения с Россией, некоторые министры там уже побывали, готовится визит премьер-министра. Да, нам не нравятся некоторые высказывания партнеров по коалиции, но мы считаем, что ради достижения общей цели можно на них не зацикливаться. Наиболее рез­ко проявились наши разногласия в дни празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашистско-румынской окку­пации, накануне которого правительство объявило день траура. Тем не менее, мы в ПСРМ считаем, что коалиция имеет право на существование и будет работать доста­точно долго. Но главным испытанием на прочность для всей коалиции станут мест­ные выборы.

Тот факт, что Блок ACUM осторожнича­ет в вопросе подписания нового соглаше­ния о сотрудничестве, нас настораживает. Тем не менее, мы считаем, что ради блага страны деятельность этой коалиции долж­на быть продолжена, по крайней мере, до местных выборов коалиция сохранится. Но ПСРМ будет искать компромисс для того, чтобы коалиция существовала и дальше. Стране нужен сигнал, что все будет разви­ваться нормально, без потрясений. Если первое соглашение, в принципе, и рассчи­тывалось на сто дней, то новое, надеюсь, охватит весь четырехлетний период ман­дата нынешней власти. Переговоры на этот счет с партнерами по коалиции ведутся по­стоянно. Уверен, что развал коалиции по инициативе ПСРМ не произойдет. И сво­ему избирателю мы говорим, что все обе­щанное во время избирательной кампании будет реализовано: возвращены россий­ские новостные и аналитические програм­мы, принят новый Закон о функциониро­вании языков, предприняты действенные шаги к разрешению приднестровского конфликта и многое другое. И даже если партнеры по коалиции далеко не со всем согласны, будем работать и стараться их убедить.

Переговоры о ценах на газ

– Исполнилось сто дней с момента формирования новой власти. Как бы Вы оценили этот период? Что удалось сделать из того, что задумано, а если не удалось, то почему?

– Общение с людьми на местах говорит о том, что они ожидали большего. Парла­мент с самого начала создал три комиссии: по расследованию приватизации госсоб­ственности, кражи миллиарда и узурпации власти. Им был отведен определенный срок, но все они попросили дополнитель­ное время для завершения работы. Конеч­но, приходится изучать большой объем документов, не всегда хватает опыта. Но мне все же кажется, что комиссии должны бы работать более интенсивно и хотя бы частично представлять общественности результаты своих расследований, чтобы люди знали, что дело движется. Граждане ожидают, что новое правительство, как и обещало ранее, начнет заниматься реше­нием социально-экономических проблем, и это положительно отразится на уровне жизни населения. Вместо этого пока пра­вительство предложило повысить налоги для ресторанно-отельного бизнеса, неко­торые тарифы. Мы понимаем, что это было требование МВФ, но, наверное, с предста­вителями фонда можно было и обсуждать ситуацию, и объяснять, что сейчас не самый удачный момент для подобных действий. С другой стороны, ПСРМ внесла предложе­ние индексировать пенсии два раза в год, и правительство его поддержало. И это в некоторой степени свидетельствует о том, что парламент и правительство настроены совместно решать социально-экономиче­ские проблемы. И действия Игоря Никола­евича Додона, который провел переговоры о сохранении закупочной цены на газ без повышения тарифа – большая поддержка для правительства.

Сотрудничество с Россией

– Известно, что у Партии социали­стов давние и прочные связи с Россией. Как развиваются отношения сейчас?

– У ПСРМ действительно давно хоро­шие отношения с российскими коллегами. Связи активизировались, когда мы стали парламентской и пропрезидентской пар­тией. Сотрудничество развивается по раз­ным направлениям

Скажем, все видят, когда наши руко­водители совершают официальные визи­ты в Россию. Менее известно о том, что мы участвуем в различных мероприятиях в регионах России, в обучающих семинарах, которые организуются, в том числе и спе­циально для нас. И тот факт, что партнеры по коалиции к этому относится прохладно, нас не беспокоит. Повторюсь: мы договори­лись с Блоком ACUM, что будем развивать сотрудничество и на Запад и на Восток. Не­давно Игорь Додон совершил визит в Брюс­сель, несколько ранее спикер парламента, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный также посетила Брюссель вместе с премьер-министром. Вскоре состоится поездка президента в Нью-Йорк на Гене­ральную Ассамблею ООН. При этом глава государства успел побывать и в Москве, и, как я уже говорил, до конца месяца ожида­ется визит в российскую столицу премьер- министра.

Оппозиция заставляет быть в тонусе

– Чем отличается деятельность ны­нешнего парламента от предыдущего? Сильно ли оппозиция в лице ДПМ ме­шает нормальной работе остальных депутатов? Есть ли среди демократов те, с кем можно реально сотрудничать, или всеми движет только уязвленное самолюбие?

– Оппозиция в любой стране нормаль­ное явление. Она заставляет правящие структуры быть в тонусе. Часть демократов понимают, что некоторые законы полезны для страны, и они, может быть, их поддер­жали бы, но там существует командная си­стема, и они голосуют солидарно «против».

Когда ПСРМ вошла в состав коалиции, ответственность наших депутатов замет­но повысилась. Мы теперь четко должны выверять свои действия, еще более тща­тельно подходить к разработке законов, которые выносятся на рассмотрение пар­ламента. Мы понимаем, что сейчас наши действия будет оценивать не только по­литическая оппозиция (она, естественно, будет критиковать), а все избиратели, граждане Молдовы. И это налагает особую ответственность.

Елена Ройтбурд