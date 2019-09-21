Председатель парламента РМ провела ряд официальных встреч и приняла участие в Республиканском этнокультурном фестивале.

В минувшие выходные дни Зинаида Гречаный приняла участие в 18-м Республиканском этнокультурном фестивале «Единство через разнообразие», который открылся в публичном парке имени Штефана чел Маре в Кишиневе.

Спикер парламента отметила, что фестиваль дает хорошую возможность для проведения межкультурного диалога и популяризации культуры, традиций, быта и кухни представителей всех национальностей, проживающих в Республике Молдова.

Укрепление парламентской демократии

В субботу Зинаида Гречаный встретилась с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЕС) Асафом Гаджиевым, а также с вице-председателем Комитета ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам, членом грузинской делегации в ПАЧЭС Рамазом Николаишвили. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между государствами-членами ПАЧЭС и повестка мероприятий, которые будут проведены в рамках этой организации, в том числе в Республике Молдова. Собеседники отметили, что за прошедшие годы ПАЧЭС показала себя успешной платформой для сотрудничества прибрежных государств Черного моря, обратив внимание на необходимость в полной мере использовать потенциал организации.

Стороны подчеркнули также практическую пользу ПАЧЭС для укрепления парламентской демократии в государствах-членах. «Парламент Республики Молдова по-прежнему заинтересован в демократическом опыте Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Взаимоотношения в рамках этой организации являются частью сбалансированной внешней политики, основанной на хороших отношениях со всеми странами, которую в настоящее время продвигают молдавские власти», – сказала Зинаида Гречаный.

В свою очередь, Асаф Гаджиев подчеркнул, что ПАЧЭС с интересом следит за событиями в Республике Молдова. Он приветствовал тот факт, что последние выборы в законодательный орган страны привели к формированию конструктивного парламентского большинства, способного принести пользу демократическим процессам и гражданам.

Обмен опытом борьбы с коррупцией

На прошедшей неделе продолжался визит Зинаиды Гречаный в КНР, где она встретилась с руководителем Международного отдела ЦК КПК Сун Тао. Во встрече принял участие председатель парламентской фракции Партии социалистов РМ Влад Батрынча.

Зинаида Гречаный поблагодарила главу Международного отдела ЦК КПК за возможность встречи и отметила, что опыт Коммунистической партии Китая является очень важным для Партии социалистов Республики Молдова.

«Мы заинтересованы в том, чтобы перенять передовую практику Коммунистической партии Китая для развития государства, в том числе в реализации проектов в области экономики, инфраструктуры, социальной поддержки населения, борьбы с бедностью и коррупцией», – сказала председатель ПСРМ.

В ходе беседы Зинаида Гречаный пригласила официального представителя ЦК КПК посетить Республику Молдова. Сун Тао поблагодарил за приглашение и ответил, что он обязательно рассмотрит возможность посещения нашей страны.

Новые инвестиционные проекты

Парламентская делегация посетила Выставочный центр компании Huawei в Пекине и встретилась с ее представителями. В ходе экскурсии членам делегации Республики Молдова были представлены новые модели интеллектуальных технологий, передовые технологические решения для домашнего пользования, медицинской диагностики, оперативного контроля населенных пунктов, аварийные устройства и оборудование, а также передовые технологии для образовательной сферы, и т.д.

Делегацию приветствовал вице-президент компании Huawei Фрэнк Рен, который отметил, что компания Huawei, присутствующая и на молдавском рынке, будет продолжать инвестировать и вносить вклад в улучшение информационных сетей, а также помогать нашей стране в цифровом преобразовании сектора информационных технологий.

Руководитель делегации Зинаида Гречаный отметила, что привлечение новых инвестиционных проектов, в том числе в области информационных технологий, является приоритетом для Республики Молдова. «Мы впечатлены увиденным здесь и хотели бы, чтобы компания Huawei развивала отношения сотрудничества и обмена передовым опытом со студентами, образовательными учреждениями и компаниями в Республике Молдова», – сказала спикер парламента. Деятельность Huawei в Республике Молдова была представлена руководством представительства компании в нашей стране –директором Чжан Фаном и заместителем директора Андреем Слесарем, которые рассказали о реализованных проектах и тех, что находятся в процессе внедрения.

Напомним, что программа рабочего визита делегации парламента Республики Молдова в Китай включала участие в Евро-Азиатском экономическом форуме и несколько встреч, в том числе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, с заместителем премьера Китайской Народной Республики Ху Чуньхуа, губернатором провинции Шэньси, руководством муниципалитета Шанхая и другими официальными лицами.