Сохраним целостность народа
Выступление президента РМ на открытии осенней сессии парламента.
В понедельник президент Республики Молдова на заседании парламента обратился к гражданам и к депутатам, от которых, как заявил глава государства, зависит возвращение Молдовы к нормальной жизни и процветанию. Он напомнил о том, что, побудив своих бывших коллег по Партии социалистов сделать необходимый шаг для формирования парламентского большинства, он взял на себя огромный риск и по отношению к ним, и к избирателям на левом фланге, да и ко всем гражданам. Точно так же, сказал Игорь Додон, взяли на себя ответственность и лидеры блока ACUM, решив принять участие в формировании парламентского большинства вместе с ПСРМ. И это был единственный путь спасения Республики Молдова. В своем выступлении президент Молдовы также говорил о многих других важных проблемах.
О необходимом компромиссе
– Как вы хорошо помните, по настоятельной просьбе партнеров по коалиции и некоторых партнеров по развитию коллеги из ПСРМ согласились уступить блоку ACUM почти весь состав правительства, хотя у социалистов больше всего мандатов в парламенте. Это был необходимый компромисс – так поступают в политическом альянсе.
Был сделан чрезвычайно важный шаг: сразу после создания парламентского большинства началось освобождение государственных учреждений от людей, которые подчинили их группам интересов, почти в полном объеме был поддержан «пакет по деолигархизации», предложенный партнерами из блока ACUM. И я как президент, и ПСРМ безоговорочно поддержали голосование по этому пакету, при этом ожидая, что правящее большинство не ограничится этим, а начнет активно работать и устранять серьезные социальные проблемы, стоящие перед страной. Поскольку молдаване ждут от нас немедленных действий в важнейших для общества сферах, для них не так важно имя человека, который управляет учреждением, и откуда он родом, но важно, чтобы учреждение сделало их жизнь лучше.
– Власть в целом должна заботиться и об интересах всех граждан, независимо от этнической принадлежности или идеологических предпочтений; она должна заниматься реформированием и модернизацией государственных институтов, а также многими другими делами, связанными с восстановлением справедливости и равенства в обществе, которые обеспечивают экономический рост. Мы пообещали гражданам, что они начнут жить лучше, и для этого у нас должны быть функциональные институты и эффективное управление. Мы должны выйти из эйфории первого периода и твердо встать ногами на землю, вернуться к тем реалиям, которые у нас есть, и управлять ими как можно лучше. И мы должны прекратить ссылаться на проблемы, которые достались нам из прошлого.
Мы ничем не поможем гражданам, если будем постоянно жаловаться на тяжелое наследство, оставленное нам прежними властями.
О населении, покидающем страну
– Мы обязались вместе проводить важные реформы, особенно в области юстиции. Мы будем поддерживать эти реформы, но я бы не хотел, чтобы в итоге у нас не осталось тех, кто воспользуется результатами этих реформ, потому что население продолжает покидать страну из-за трудностей. Исходя из этих базовых принципов, хочу сказать вам, чем я недоволен: тем, как работают некоторые министерства; отсутствием последовательной политики в социально-экономической сфере; отменой или приостановлением некоторых проектов, которые приносили гражданам пользу и которые можно принять заново и сделать более эффективными.
О социальной повестке
– Моя основная забота как президента – социальная защита людей, чтобы мы могли обеспечить им прежде всего достойную жизнь, чтобы они не жили в страхе перед завтрашним днем. Люди боятся потерять работу, они хотят быть уверены в том, что зарплаты и пенсии будут выплачиваться вовремя, хотят, чтобы государство защищало их от несчастных случаев, от преступности. Эти требования абсолютно законны, и я буду продвигать и поддерживать лучшую модель управления, которая позволит расставить приоритеты в социальной повестке и обеспечить безопасность граждан параллельно с необходимыми реформами.
О разговоре с народом
– Я призываю вас как можно чаще ездить по стране и разговаривать с народом, чтобы убедиться в том, что граждане, независимо от их политических симпатий, в основном хотят одного и того же. Кроме того, я призываю вас поговорить с представителями бизнеса и убедиться в том, что они возлагали большие надежды на новое правительство, но уже испытывают определенное разочарование. Я уже говорил ранее и повторю теперь: по-моему, некоторые недавние повышения налогов и другие фискальные меры были недостаточно проанализированы и вызвали путаницу и недовольство. А наши попытки переложить всю ответственность на МВФ непродуктивны.
О повышении уровня жизни
– На всех встречах, которые я провожу с гражданами, их вопросы связаны с одними и теми же элементарными вещами, по которым они хотят видеть приоритетную работу правительства. Я перечислю лишь их небольшую часть, по которой люди, по их словам, не видят прогресса, и им даже не представлен конкретный план, чтобы придать им уверенность в будущем.
Первая область, конечно, связана с повышением уровня жизни, это самое большое и важное ожидание граждан от нынешнего правительства. Здесь мы включаем всё, что связано с повышением зарплат и пенсий, гарантией того, что они будут выплачиваться вовремя, справедливо, в соответствии с усилиями каждого отдельного гражданина.
Второе направление связано с созданием новых рабочих мест, а также с лучшей защитой существующих. В этой области за первые 100 дней я тоже не видел четкой повестки дня правительства. Более того, я думаю, что в отношении государственных служащих поступили не лучшим образом: вместо того чтобы ограничиться увольнением руководителей проблемных учреждений, власти зашли слишком далеко, и многие профессионалы из более низких эшелонов были необоснованно уволены.
Многое из вышеописанного зависит от еще одного высокого ожидания граждан, связанного с правительством: от обеспечения экономического развития страны. Было бы совершенно несерьезно и политически незрело полагаться исключительно на финансовую помощь партнеров по развитию или обсуждать лишь тяжелое наследие прежних властей.
Борьба с коррупцией также является областью, где люди ожидают конкретных результатов. Если борьба с большой коррупцией является обязанностью прокуратуры, то борьба с малой коррупцией, которая ежедневно затрагивает граждан, является в основном обязанностью правительства, независимо от того, говорим ли мы о деньгах, которые незаконно требовали у граждан врачи, полицейские, таможенники и другие.
Среди приоритетов граждан указывается проблема дорог. Практически везде, где бы вы ни ехали по стране, дороги разрушены. Бывшее правительство решало эту проблему популистским способом и работало некачественно, а граждане ожидают, что новое правительство разработает более эффективный план и проложит действительно хорошие дороги. До сих пор я видел только путаницу в профильном министерстве и никаких конкретных действий. Дорожная инфраструктура должна стать стратегическим проектом для развивающейся страны.
О близости к людям
– Я назвал лишь некоторые приоритеты, по которым парламентское большинство и правительство должны быстро продемонстрировать свою эффективность, чтобы перейти к делу. До сих пор не было сделано никаких четких и убедительных шагов в этом направлении. Более интенсивная деятельность по этим приоритетным направлениям показала бы, что новое парламентское большинство и правительство действительно ближе к людям и их потребностям. И если за ближайший месяц министры не покажут, что могут начать решать эти проблемы, не нужно стесняться внести необходимые изменения, которые принесут большую эффективность. Я готов в любой момент принять нужные изменения в нынешней структуре и составе правительства для повышения его эффективности.
О главной угрозе
– Все эти приоритетные направления, о которых я говорил до сих пор, помогут бороться также с крупнейшей национальной трагедией нашей страны – с демографической катастрофой, с которой мы сталкиваемся на протяжении многих лет. Этот массовый отъезд молдаван за границу представляет огромную опасность для самого нашего существования как государства, опасность, которую как президент Республики Молдова я объявляю одной из главных угроз для нашей страны.
Это угроза, которая исходит не извне, но изнутри нашей страны, из-за многолетней безответственности и провальной политики правительств, которые непосредственно способствовали распространению этой катастрофы и не сделали ничего, чтобы остановить отток молдаван за границу. Они не сделали ничего, чтобы залечить раны семей, которых вынужденно разделяют сотни или тысячи километров; они не сделали ничего для сохранения квалифицированной рабочей силы, интеллектуалов, молодости и надежды наших молдаван здесь, в стране.
Об исторической ответственности
– Нынешнее правительство обязано продемонстрировать, что оно действительно понимает эту опасность и находит адекватные решения, чтобы остановить это крайне негативное демографическое явление. Все наши действия должны быть направлены на обеспечение условий, чтобы граждане не покидали страну, а оставшиеся могли и хотели быть дома. Сохранение целостности народа жизненно важно, без этого ни один государственный проект не принесет пользу в долгосрочной перспективе. Поэтому на нынешний парламент и правительство возложена колоссальная, поистине историческая ответственность, и именно от вас зависит, будете ли вы соответствовать ожиданиям людей.
Об оппозиции
– Теперь я хотел бы направить сообщение коллегам из оппозиции. Многих из вас я знаю, знаю качества некоторых из вас, и я думаю, вы можете конструктивно поддержать этот процесс перезагрузки государства. Я уверен, что и в ДПМ есть много людей, которые сегодня чувствуют себя свободнее, чтобы выразить себя и действовать. Я призываю вас воспользоваться этими фундаментальными правами, которые вы снова обрели, почувствовать себя по-настоящему свободными и мотивированными, чтобы работать на людей, поддерживать в парламенте проекты, которые отвечают их интересам.
Я приглашаю вас принять активное участие в восстановлении страны.
О зрелости и мудрости
– Завершу свое выступление призывом к коллегам из ПСРМ и блока ACUM. Начинается чрезвычайно сложный и загруженный период как на правительственном, так и на парламентском и избирательном уровне. Совсем скоро мы вступим в кампанию по выборам в местные органы власти, я призываю всех доказать свою политическую зрелость и мудрость, не забывая о том, что конкурентная борьба на выборах не важнее, чем наша национальная стратегическая цель – перезагрузка и восстановление Республики Молдова на демократических принципах. Я хотел бы, чтобы партии правящей коалиции показали в этой кампании пример демократического поведения и проявили взаимное уважение, не забывая, что после политического состязания вы вернетесь за тот же рабочий стол, что и коллеги по альянсу, и у вас много совместных важных обязанностей.
О гордыни
– Несколько месяцев назад, 21 марта, именно на этом месте, в парламенте Республики Молдова, я сказал, что ничто не вечно, особенно в молдавской политике. Я призывал не впадать в политическую гордыню, потому что это грех, который накажет тех, кто в него впал. Тогда в зале были и другие люди. Реальность показала, что я совсем не ошибся, сказав это, и что те, кто ставят превыше всего свои личные амбиции, в конечном итоге проигрывают. Поэтому я считаю важным, чтобы весь политический класс, независимо от того, говорим ли мы о политиках из власти или оппозиции, проявлял скромность и взаимную терпимость, думал прежде всего о людях, о том, что они устали от политических войн и хотят наконец-то жить нормальной жизнью, ощутить видимый прогресс в своей жизни.