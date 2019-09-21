Выступление президента РМ на открытии осенней сессии парламента.

В понедельник президент Респу­блики Молдова на заседании пар­ламента обратился к гражданам и к депутатам, от которых, как зая­вил глава государства, зависит воз­вращение Молдовы к нормальной жизни и процветанию. Он напом­нил о том, что, побудив своих быв­ших коллег по Партии социалистов сделать необходимый шаг для фор­мирования парламентского боль­шинства, он взял на себя огромный риск и по отношению к ним, и к из­бирателям на левом фланге, да и ко всем гражданам. Точно так же, сказал Игорь Додон, взяли на себя ответственность и лидеры бло­ка ACUM, решив принять участие в формировании парламентского большинства вместе с ПСРМ. И это был единственный путь спасения Республики Молдова. В своем вы­ступлении президент Молдовы так­же говорил о многих других важ­ных проблемах.

О необходимом компромиссе

– Как вы хорошо помните, по настоя­тельной просьбе партнеров по коалиции и некоторых партнеров по развитию коллеги из ПСРМ согласились уступить блоку ACUM почти весь состав правительства, хотя у со­циалистов больше всего мандатов в парла­менте. Это был необходимый компромисс – так поступают в политическом альянсе.

Был сделан чрезвычайно важный шаг: сразу после создания парламентского большинства началось освобождение го­сударственных учреждений от людей, кото­рые подчинили их группам интересов, почти в полном объеме был поддержан «пакет по деолигархизации», предложенный партне­рами из блока ACUM. И я как президент, и ПСРМ безоговорочно поддержали голосо­вание по этому пакету, при этом ожидая, что правящее большинство не ограничится этим, а начнет активно работать и устранять серьезные социальные проблемы, стоящие перед страной. Поскольку молдаване ждут от нас немедленных действий в важнейших для общества сферах, для них не так важно имя человека, который управляет учрежде­нием, и откуда он родом, но важно, чтобы учреждение сделало их жизнь лучше.

– Власть в целом должна заботиться и об интересах всех граждан, независимо от этнической принадлежности или идеоло­гических предпочтений; она должна зани­маться реформированием и модернизацией государственных институтов, а также мно­гими другими делами, связанными с вос­становлением справедливости и равенства в обществе, которые обеспечивают эконо­мический рост. Мы пообещали гражданам, что они начнут жить лучше, и для этого у нас должны быть функциональные институты и эффективное управление. Мы должны вы­йти из эйфории первого периода и твердо встать ногами на землю, вернуться к тем ре­алиям, которые у нас есть, и управлять ими как можно лучше. И мы должны прекратить ссылаться на проблемы, которые достались нам из прошлого.

Мы ничем не поможем гражданам, если будем постоянно жаловаться на тяжелое на­следство, оставленное нам прежними вла­стями.

О населении, покидающем страну

– Мы обязались вместе проводить важ­ные реформы, особенно в области юстиции. Мы будем поддерживать эти реформы, но я бы не хотел, чтобы в итоге у нас не осталось тех, кто воспользуется результатами этих реформ, потому что население продолжает покидать страну из-за трудностей. Исходя из этих базовых принципов, хочу сказать вам, чем я недоволен: тем, как работают некото­рые министерства; отсутствием последова­тельной политики в социально-экономиче­ской сфере; отменой или приостановлением некоторых проектов, которые приносили гражданам пользу и которые можно принять заново и сделать более эффективными.

О социальной повестке

– Моя основная забота как президента – социальная защита людей, чтобы мы мог­ли обеспечить им прежде всего достойную жизнь, чтобы они не жили в страхе перед завтрашним днем. Люди боятся потерять работу, они хотят быть уверены в том, что зарплаты и пенсии будут выплачиваться во­время, хотят, чтобы государство защищало их от несчастных случаев, от преступности. Эти требования абсолютно законны, и я буду продвигать и поддерживать лучшую модель управления, которая позволит расставить приоритеты в социальной повестке и обе­спечить безопасность граждан параллельно с необходимыми реформами.

О разговоре с народом

– Я призываю вас как можно чаще ездить по стране и разговаривать с народом, чтобы убедиться в том, что граждане, независимо от их политических симпатий, в основном хо­тят одного и того же. Кроме того, я призываю вас поговорить с представителями бизнеса и убедиться в том, что они возлагали боль­шие надежды на новое правительство, но уже испытывают определенное разочарова­ние. Я уже говорил ранее и повторю теперь: по-моему, некоторые недавние повышения налогов и другие фискальные меры были недостаточно проанализированы и вызвали путаницу и недовольство. А наши попытки переложить всю ответственность на МВФ непродуктивны.

О повышении уровня жизни

– На всех встречах, которые я провожу с гражданами, их вопросы связаны с одними и теми же элементарными вещами, по кото­рым они хотят видеть приоритетную работу правительства. Я перечислю лишь их не­большую часть, по которой люди, по их сло­вам, не видят прогресса, и им даже не пред­ставлен конкретный план, чтобы придать им уверенность в будущем.

Первая область, конечно, связана с по­вышением уровня жизни, это самое большое и важное ожидание граждан от нынешнего правительства. Здесь мы включаем всё, что связано с повышением зарплат и пенсий, гарантией того, что они будут выплачивать­ся вовремя, справедливо, в соответствии с усилиями каждого отдельного гражданина.

Второе направление связано с созда­нием новых рабочих мест, а также с лучшей защитой существующих. В этой области за первые 100 дней я тоже не видел четкой повестки дня правительства. Более того, я думаю, что в отношении государственных служащих поступили не лучшим образом: вместо того чтобы ограничиться увольнени­ем руководителей проблемных учреждений, власти зашли слишком далеко, и многие профессионалы из более низких эшелонов были необоснованно уволены.

Многое из вышеописанного зависит от еще одного высокого ожидания граждан, связанного с правительством: от обеспече­ния экономического развития страны. Было бы совершенно несерьезно и политически незрело полагаться исключительно на фи­нансовую помощь партнеров по развитию или обсуждать лишь тяжелое наследие прежних властей.

Борьба с коррупцией также является областью, где люди ожидают конкретных результатов. Если борьба с большой кор­рупцией является обязанностью прокурату­ры, то борьба с малой коррупцией, которая ежедневно затрагивает граждан, является в основном обязанностью правительства, независимо от того, говорим ли мы о день­гах, которые незаконно требовали у граждан врачи, полицейские, таможенники и другие.

Среди приоритетов граждан указыва­ется проблема дорог. Практически везде, где бы вы ни ехали по стране, дороги раз­рушены. Бывшее правительство решало эту проблему популистским способом и работа­ло некачественно, а граждане ожидают, что новое правительство разработает более эф­фективный план и проложит действительно хорошие дороги. До сих пор я видел только путаницу в профильном министерстве и ни­каких конкретных действий. Дорожная ин­фраструктура должна стать стратегическим проектом для развивающейся страны.

О близости к людям

– Я назвал лишь некоторые приоритеты, по которым парламентское большинство и правительство должны быстро продемон­стрировать свою эффективность, чтобы перейти к делу. До сих пор не было сделано никаких четких и убедительных шагов в этом направлении. Более интенсивная деятель­ность по этим приоритетным направлениям показала бы, что новое парламентское боль­шинство и правительство действительно ближе к людям и их потребностям. И если за ближайший месяц министры не покажут, что могут начать решать эти проблемы, не нужно стесняться внести необходимые изменения, которые принесут большую эффективность. Я готов в любой момент принять нужные из­менения в нынешней структуре и составе правительства для повышения его эффек­тивности.

О главной угрозе

– Все эти приоритетные направления, о которых я говорил до сих пор, помогут бо­роться также с крупнейшей национальной трагедией нашей страны – с демографиче­ской катастрофой, с которой мы сталкиваем­ся на протяжении многих лет. Этот массовый отъезд молдаван за границу представляет огромную опасность для самого нашего су­ществования как государства, опасность, которую как президент Республики Молдо­ва я объявляю одной из главных угроз для нашей страны.

Это угроза, которая исходит не извне, но изнутри нашей страны, из-за многолет­ней безответственности и провальной по­литики правительств, которые непосред­ственно способствовали распространению этой катастрофы и не сделали ничего, чтобы остановить отток молдаван за границу. Они не сделали ничего, чтобы залечить раны се­мей, которых вынужденно разделяют сотни или тысячи километров; они не сделали ни­чего для сохранения квалифицированной рабочей силы, интеллектуалов, молодости и надежды наших молдаван здесь, в стране.

Об исторической ответственности

– Нынешнее правительство обязано про­демонстрировать, что оно действительно понимает эту опасность и находит адекват­ные решения, чтобы остановить это крайне негативное демографическое явление. Все наши действия должны быть направлены на обеспечение условий, чтобы граждане не по­кидали страну, а оставшиеся могли и хотели быть дома. Сохранение целостности народа жизненно важно, без этого ни один государ­ственный проект не принесет пользу в долго­срочной перспективе. Поэтому на нынешний парламент и правительство возложена ко­лоссальная, поистине историческая ответ­ственность, и именно от вас зависит, будете ли вы соответствовать ожиданиям людей.

Об оппозиции

– Теперь я хотел бы направить сообще­ние коллегам из оппозиции. Многих из вас я знаю, знаю качества некоторых из вас, и я думаю, вы можете конструктивно под­держать этот процесс перезагрузки госу­дарства. Я уверен, что и в ДПМ есть много людей, которые сегодня чувствуют себя сво­боднее, чтобы выразить себя и действовать. Я призываю вас воспользоваться этими фун­даментальными правами, которые вы снова обрели, почувствовать себя по-настоящему свободными и мотивированными, чтобы ра­ботать на людей, поддерживать в парламен­те проекты, которые отвечают их интересам.

Я приглашаю вас принять активное уча­стие в восстановлении страны.

О зрелости и мудрости

– Завершу свое выступление призывом к коллегам из ПСРМ и блока ACUM. Начина­ется чрезвычайно сложный и загруженный период как на правительственном, так и на парламентском и избирательном уровне. Совсем скоро мы вступим в кампанию по вы­борам в местные органы власти, я призываю всех доказать свою политическую зрелость и мудрость, не забывая о том, что конкурент­ная борьба на выборах не важнее, чем наша национальная стратегическая цель – пере­загрузка и восстановление Республики Мол­дова на демократических принципах. Я хотел бы, чтобы партии правящей коалиции пока­зали в этой кампании пример демократиче­ского поведения и проявили взаимное ува­жение, не забывая, что после политического состязания вы вернетесь за тот же рабочий стол, что и коллеги по альянсу, и у вас много совместных важных обязанностей.

О гордыни

– Несколько месяцев назад, 21 марта, именно на этом месте, в парламенте Респу­блики Молдова, я сказал, что ничто не вечно, особенно в молдавской политике. Я призывал не впадать в политическую гордыню, потому что это грех, который накажет тех, кто в него впал. Тогда в зале были и другие люди. Ре­альность показала, что я совсем не ошибся, сказав это, и что те, кто ставят превыше всего свои личные амбиции, в конечном итоге про­игрывают. Поэтому я считаю важным, чтобы весь политический класс, независимо от того, говорим ли мы о политиках из власти или оп­позиции, проявлял скромность и взаимную терпимость, думал прежде всего о людях, о том, что они устали от политических войн и хотят наконец-то жить нормальной жизнью, ощутить видимый прогресс в своей жизни.