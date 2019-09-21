Показная религиозность главного полицейского страны.

На церемонии Нэстасе обратился к митрополитам: «Ваши Высокопреосвященства, я приглашаю вас установить самый важный символ нашей веры, который будет служить опорой во всех действиях, совершаемых Министерством внутренних дел во благо людей». Несколько общественных деятелей обратили внимание публики на тридцать первую статью Конституции. В ней говорится: «Религиозные культы самостоятельны, отделены от государства и пользуются его поддержкой». В том же Основном законе страны отмечается, что «никакую идеологию нельзя устанавливать как официально государственную». В социальных сетях пользователи куда менее деликатны, чем эксперты. Министра они называют Андрей ИкоНэстасе, предлагают теперь полицейским арестовывать преступников не от закона, а во имя Отца, Сына и Святого духа, а пострадавшим от хулиганских действий –подставлять правую щеку.

Евгений Гольша