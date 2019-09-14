На прошедшей неделе Игорь Додон в очередной раз блестяще продемонстрировал умение лавировать в сложнейших международных отношениях.

Его стремительный двухдневный вояж в Брюссель, а затем в Москву увенчался явным успехом. С чиновниками Евросоюза глава государства обсудил предстоящие реформы, а в Москве договорился о ценах на поставки газа. В понедельник президент Молдовы провел пресс-конференцию, где проинформировал общественность о результатах состоявшихся рабочих визитов.

Стратегический диалог

В пятницу в ходе однодневного рабочего визита в Москву Игорь Додон встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Собеседники договорились о том, что в 2019 году повышения тарифов на газ не будет. Официальные лица обсудили различные аспекты стратегического диалога между нашими странами, уделили особое внимание решению проблемы с поставками природного газа в Республику Молдова.

На встрече была достигнута принципиальная договоренность о дальнейших шагах по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Состоявшиеся переговоры позволяют надеяться, что уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится. Игорь Додон выразил российскому руководству признательность за продление режима беспошлинного импорта пяти категориям молдавских товаров агропромышленного сектора на российский рынок. Глава государства подчеркнул, что благодаря этому объём поставок нашей продукции за последние месяцы существенно вырос. Президент РМ отметил важность проведения первого за три года заседания Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и второго Молдавско-российского экономического форума. Оба мероприятия состоятся в сентябре в Кишиневе. Игорь Додон и Владимир Путин рассмотрели также комплекс вопросов внутренней и внешней политики Республики Молдова. Президент РМ подчеркнул исторический характер событий в нашей стране в начале июня и поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку мирной передачи власти.

По словам Игоря Додона, уникальный внешнеполитический консенсус вокруг Молдовы дает нам большие шансы на развитие страны, а также на полноценную реализацию стратегии взвешенной внешней политики на основе сохранения и укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета. Говоря о приднестровском урегулировании, Игорь Додон подчеркнул необходимость объединения усилий всех участников переговорного формата 5+2 с целью нахождения приемлемой модели политического урегулирования приднестровской проблемы при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах.

Борьба с коррупцией

В четверг в Брюсселе президент Молдовы встретился с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли. Глава государства поблагодарил европейских парламентариев за поддержку парламентского большинства и правительства Молдовы. Игорь Додон также заверил спикера Европарламента в том, что руководство страны продолжит реализацию Соглашения об ассоциации и выполнение структурных реформ.

Президент РМ отметил, что Республика Молдова выступает за активизацию диалога с Европейским союзом и укрепление демократических институтов в стране, что предполагает беспощадную борьбу с коррупцией, тщательное расследование банковской аферы, реформу юстиции и т.д. Кроме того, Игорь Додон выразил уверенность в том, что консолидированная позиция всех ветвей власти в Молдове по внутренней и внешней повестке страны даст новый импульс сотрудничеству с нашими внешними партнерами, включая Европейский парламент.

Продвижение сотрудничества

Еще одна встреча Игоря Додона в Брюсселе состоялась с европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом.

Официальные лица с удовлетворением констатировали возобновление всеобъемлющего политического диалога между Республикой Молдова и Европейским союзом, что дает новые возможности для перезапуска и продвижения сотрудничества по многим направлениям, прежде всего полноценной реализации Соглашения об ассоциации.

Стороны также обсудили вопросы внутренней повестки Республики Молдова, подчеркнув необходимость сохранения правящей коалиции, которой предстоит осуществить реформу юстиции и укрепить демократические институты.

Поддержка Евросоюза

В тот же день президент Молдовы встретился с госпожой Федерикой Могерини, верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии. Игорь Додон дал высокую оценку плодотворному сотрудничеству Республики Молдова и Европейского союза, выразил благодарность госпоже Могерини за своевременную реакцию на события, связанные с преодолением политического кризиса в нашей стране в июне с.г. Глава государства также подчеркнул, что поддержка внешних партнеров по мирной передаче власти в РМ помогла создать условия для укрепления демократии, внедрения реформ, борьбы с коррупцией, а также для дальнейшего выполнения Соглашения об ассоциации. Официальные лица обсудили процесс урегулирования приднестровской проблемы, отметив значительный вклад Европейского союза в процесс реализации мер по укреплению доверия и в улучшение жизни людей на обоих берегах Днестра. Игорь Додон сообщил госпоже Могерини о предложении министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу начать процесс утилизации боеприпасов со складов в приднестровском регионе. Глава государства отметил также, что эта идея нашла поддержку у советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в ходе его недавнего визита в Кишинев.

Базовые приоритеты

Важная встреча в Брюсселе у Игоря Додона состоялась с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе диалога глава государства подчеркнул, что закрепленный в Конституции статус постоянного нейтралитета и взвешенная внешняя политика остаются базовыми приоритетами для руководства Республики Молдова, учитывая, что это предполагает выстраивание добрососедских отношений со всеми международными партнерами по принципу взаимоуважения. В то же время Игорь Додон отметил, что нейтральный статус Республики Молдова означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО. «Исходя из этого, мы намерены добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета нашей страны», – подчеркнул президент.

Торговые связи

В завершение рабочего визита в Брюссель президент РМ провел встречу с председателем Сената Королевства Бельгия госпожой Сабин Ларюэль. Глава государства приветствовал сотрудничество между нашими странами на всех уровнях. Президент также выразил благодарность Королевству Бельгия за оказываемую поддержку, отметив, что Республика Молдова рассчитывает и далее на участие Бельгии в наших усилиях по модернизации страны и приобщении к европейским стандартам. Говоря о торгово-экономических отношениях между нашими странами, глава государства указал на рост товарообмена за последние годы. «Так, в 2018 году импорт из Бельгии составил около 46 млн долларов США, что на 18% больше, чем в 2017 году. Экспорт в Бельгию в прошлом году составил около 15 млн, что на 15% больше показателя 2017-го. За первые шесть месяцев текущего года экспорт из Молдовы составил 7,7 млн долларов, а импорт – 20,7 млн», – уточнил Игорь Додон. Официальные лица были единодушны, обсуждая необходимость активизации торговых связей и надлежащей реализации имеющегося потенциала.

Укрепление демократии

В пятницу уже в Кишиневе Игорь Додон провел встречу с председателем Европейской народной партии Джозефом Долом, который находился с визитом в нашей стране. В ходе беседы стороны обсудили внутреннюю и внешнюю политическую повестку Республики Молдова, а также весь спектр отношений с Европейским союзом. Игорь Додон отметил, что в ходе визита в Брюссель у него состоялся продуктивный и содержательный диалог с европейскими официальными лицами. Президент также поблагодарил европейского политика за личную поддержку нашей страны в ходе мирной передачи власти и преодоления политического кризиса в начале июня нынешнего года. Глава государства особо выделил приоритеты нынешней власти, которые заключаются в реализации программы реформ, в первую очередь системы юстиции и прокуратуры, в обеспечении энергетической безопасности страны, борьбе с коррупцией во всех сферах и на всех уровнях, осуществлении мер по стимулированию экономики, организации свободных и корректных всеобщих местных выборов, укреплении демократии и правового государства и т.д.

Надежный партнер Молдовы

Накануне визита в Москву президент РМ встретился с Мирославом Йенчей, помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам, укреплению мира и миротворческим операциям. Игорь Додон назвал ООН надежным партнером Республики Молдова и выразил благодарность за помощь, оказываемую Молдове на протяжении двух десятилетий сотрудничества. Президент поблагодарил ООН также за предоставление важной площадки для информирования международного сообщества в отношении приднестровского вопроса и за поддержку в поиске решения, основанного на соблюдении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. Игорь Додон проинформировал высокопоставленного гостя о том, что в третьей декаде сентября примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где с важнейшей мировой трибуны будет говорить о национальных приоритетах развития страны и об обеспечении безопасности и мира в регионе. Мирослав Йенча приветствовал процессы демократизации в Молдове и заверил президента РМ в поддержке во всех областях, представляющих взаимный интерес.