Идеи Плахотнюка в Демократической партии живут, но вряд ли приведут ее к чему-то хорошему.

В субботу во Дворце республики прошел внеочередной девятый съезд Демократической партии Молдовы (ДПМ). В зале заседаний, по информации организаторов, присутствовало около 800 делегатов из всех районных центров. Мероприятие прошло относительно скромно, гостей и журналистов на входе металлоискателями на наличие запрещенных предметов, как раньше, не проверяли.

О бывшем председателе партии Владе Плахотнюке с трибуны съезда упомянул в своем выступлении лишь Андриан Канду, экс-председатель парламента. По его словам, именно благодаря беглому политику, ДПМ «на последних выборах получила лучший результат». Многие предполагали, что на съезде будут осуждены культ личности олигарха, практика решать все партийные вопросы лично, а не коллегиально. Ничего подобного не произошло. Дух Плахотнюка незримо витал в зале: тому подтверждение — речи депутатов. Они единогласно избрали на безальтернативной основе нового председателя — Павла Филипа.

«Нынешнее правительство, как будто по заранее определенному плану, начало работу по подрыву основ государства. Национальные интересы преданы, и Республика Молдова была исключена из регионального союза. Наши соседи — Румыния и Украина — с беспокойством следят за тем, что происходит, и я понимаю, что нестабильность в нашей стране угрожает их жизненным интересам. Страну превратили из надежного партнера, которому удалось добиться беспрецедентного отношения со стороны Бухареста и Киева, в платформу угроз и опасностей», — пугал делегатов Филип. Сравните с недавним посланием Плахотнюка населению ко Дню независимости: «… за два месяца после формирования коалиции ACUM-ПСРМ, Молдова стала более русская, чем молдавская. За эти два месяца были разрешены непростительные действия, которые являются предательством родины». Посыл выступления Филипа, хотя и звучал иначе, но был по сути в том же духе.

Генеральным секретарем партии избрали экс-главу МВД Александра Жиздана. Напомним, несколько сотрудников таможни и пограничной полиции обвинили его в том, что он непосредственно курировал контрабандные поставки сигарет в Румынию. Это его не смущает, и на съезде Жиздан активно критиковал коалицию за то, что она действует не в интересах народа. Вице-председатель парламента Моника Бабук предложила закрепить в Конституции положение, фиксирующее румынский язык в качестве государственного. Ну очень актуально… Также партийный функционер поведала депутатам, что партия проиграла оппонентам информационную войну. В принципе верно, но это было предопределено. Поскольку, несмотря на бесчисленное количество телевизионных каналов, армию заказных политологов и лояльно настроенных журналистов, ДПМ во главе с ее бывшим лидером были обречены на поражение. Массовый потребитель информации все же научился выуживать в потоке лжи правду.

Политический аналитик Алексей Тулбуре полагает: «Если у Филипа сохранились хоть остатки совести, ему бы следовало выйти и попросить у всех прощения за участие в деятельности криминальной группировки, во главе которой стоял Плахотнюк. Очевидно, что ДПМ желает реабилитации, чтобы сегодня ее начали воспринимать в качестве легитимной оппозиции, продвигающей некие демократические ценности». По мнению аналитика, реальный рейтинг Демпартии 5-6%. Через месяц в стране пройдут местные выборы. Они и покажут, как избиратель относится к «достижениям» ДПМ и «правительства профессионалов» Филипа. Может случиться нечто подобное тому, что было на внеочередных парламентских выборах 2001 года, тогда спровоцировавшие политический кризис демократы не смогли попасть в законодательный орган.

Александр Чудак