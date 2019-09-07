В течение нескольких десятилетий название языка было и остается причиной напряженности в обществе.

В понедельник президент Молдовы находился с однодневным рабочим визитом в Москве. А на минувшей неделе Игорь Додон побывал на встречах с жителями нескольких районов страны. Кроме того в связи с праздником «Limba Noastră» глава государства в прошедшую субботу обратился к согражданам.

Родину любят такой, какой ее унаследовали

«Красота матери и любовь к ней не зависят от имени, которое она носит – мы любим ее и ценим, как бы ее ни звали. То же самое с Родиной, то же самое с языком народа, важно любить и ценить их такими, какими мы их унаследовали. В праздник «Limba Noastră» я хочу, чтобы все мои сограждане примирились с мыслью о том, что мы говорим на одном из самых красивых языков в мире. Говорим ли мы на молдавском языке (как предпочитает большинство молдаван, и это прямо указано в Конституции), или мы говорим на румынском языке (как предпочитают многие другие граждане) – это тот же язык, и он наш. Мы не должны разделять язык, который нас объединяет. Обязанность политиков сегодня заключается в том, чтобы предоставить гражданам и всем подрастающим поколениям хорошую социальную и образовательную среду для развития родного языка, его изучения. Поэтому я думаю, что это лучшее решение. Хвала нашему языку, родному языку, 31 августа и каждый день!» – говорится в обращении президента.

Визит в Москву

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент Республики Молдова Игорь Додон провёл встречу с Дмитрием Козаком, вице-премьером правительства РФ, специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова, а также с председателем правления РАО «Газпром» Алексеем Миллером. Во встречах участвовали министр экономики и инфраструктуры РМ Вадим Брынзан, советники главы государства Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также новый председатель административного совета АО «Молдовагаз» Вадим Чебан. Официальные лица обсудили ход подготовки предстоящего 19 сентября заседания Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Президент отметил, что благодаря достигнутым с российской стороной договорённостям за первые шесть месяцев 2019 года существенно вырос экспорт молдавской плодоовощной продукции. Игорь Додон выразил надежду на то, что список молдавских товаров плодоовощной и винодельческой продукции для экспорта на российский рынок будет расширен. Игорь Додон и Дмитрий Козак отдельно обсудили вопросы обеспечения бесперебойных поставок российского газа в Республику Молдова, а также возможность предоставления скидки на поставляемый в нашу страну природный газ. Президент Молдовы и глава «Газпром» рассмотрели перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, уделили особое внимание условиям поставок российского газа в Молдову и необходимым мерам во избежание повышения стоимости газа для потребителей в Молдове. Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с заключением новых контрактов на поставку газа в Молдову и его транзита по территории нашей страны после 1 января 2020 года, учитывая, что контракты, подписанные ранее между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», истекают в конце 2019 года. Президент пригласил Миллера принять участие во втором Молдо-российском экономическом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Кишиневе.

Благодарность президентской чете

Накануне выходных дней Игорь Додон вновь встретился с Марку Казаку, которому исполнилось два года и 10 месяцев и которого родители привели в Администрацию президента, чтобы поблагодарить за помощь в проведении нескольких хирургических операций в детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова в Москве. После пяти перенесённых за последние полгода операций и длительного курса реабилитации Марку чувствует себя хорошо, радуется счастливому детству и больше не испытывает мучения, которые выпали на его долю. Радостные эмоции родителей не могли не вызвать у главы государства ответное чувство удовлетворенности и уверенности в том, что добрые дела следует продолжать. Напомним, что Марку в возрасте полутора лет проглотил маленькую батарейку, которая разъела ему пищевод и трахею, из-за чего малыш мог питаться только через назогастральный зонд. Тогда президент Республики Молдова вместе с первой леди решили от имени Благотворительного фонда «Din Suflet» выделить необходимую для хирургического вмешательства сумму, покрыть расходы на транспорт и проживание для сопровождающих лиц, а также на реабилитацию ребёнка.

Встреча с послом Словакии

В прошедший четверг Игорь Додон встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в нашей стране Душаном Дахо. Официальные лица обсудили ряд вопросов по ситуации во внутренней и внешней политике страны, а также нынешнее состояние молдавскословацких отношений. На встрече была отдельно затронута тема урегулирования приднестровской проблемы. Поскольку Словакия в этом году председательствует в ОБСЕ, Душан Дахо проинформировал Игоря Додона о том, что 8-10 октября запланировано заседание в формате 5+2, повестка которого предусматривает важные дискуссии, направленные на интенсификацию процесса урегулирования приднестровской проблемы. Глава государства выразил надежду на то, что до этого заседания у него пройдет встреча с лидером тираспольской администрации Вадимом Красносельским, что может благоприятно сказаться на предстоящих переговорах.

Взвешенная внешняя политика

В тот же день президент Молдовы провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который находился с визитом в нашей стране. Официальные лица обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, констатировали их активизацию после мирной смены власти в начале июня с.г. В продолжение беседы с господином Болтоном президент выразил признательность американскому руководству за постоянную многостороннюю поддержку Республики Молдова. В частности, Игорь Додон отметил успешную реализацию проектов «Вызовы тысячелетия» и «Компакт», добавив, что Молдова рассчитывает на новые аналогичные масштабные программы. Глава государства подчеркнул также, что администрация президента в координации с парламентом и правительством будет и далее проводить взвешенную внешнюю политику для установления прагматических партнерских отношений со странами Запада и Востока. В завершение встречи президент РМ сообщил американскому чиновнику о намерении выступить на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября. В связи с этим Игорь Додон подчеркнул, что Администрация президента Республики Молдова изучает возможность проведения двусторонних встреч с представителями американского руководства в Вашингтоне или Нью-Йорке.

Гарантия энергетической безопасности РМ

В продолжение поездки в Рышканский район Игорь Додон посетил два стратегических энергетических предприятия национального значения: Гидротехнический узел «Костешть-Стынка» и Гидроэнергетический узел в Костешть, на берегу Прута. Глава государства побеседовал с администрацией и трудовыми коллективами, обсудил накопившиеся у них проблемы. Глава государства заверил работников обоих предприятий в том, что аппарат президента совместно с районной администрацией будут держать под контролем процессы решения этих и других вопросов, поскольку бесперебойное функционирование обоих предприятий гарантирует энергетическую безопасность Республики Молдова.

Приоритет – местным производителям

В ходе рабочей поездки в Рышканский район президент РМ ознакомился с работой фабрики по производству сыров Lactis. Предприятие было создано 68 лет назад как цех по производству сливочного масла. Потом была запущена линия производства молока и сыра. Сегодня коллектив насчитывает 240 человек; фабрика производит широкую гамму молочных продуктов, в том числе 17 видов сыров и сырков. У компании около 90 пунктов сбора молока в 86 селах 7 районов республики; ежедневно предприятие перерабатывает 160 тонн молока. Президент сказал, что его радует тот факт, что в Республике Молдова есть такое предприятие, которое обеспечивает рынок агропромышленных товаров качественной отечественной продукцией, используя современное оборудование. Глава государства подчеркнул, что администрация президента в своей деятельности исходит в первую очередь из учета интересов местных производителей и будет неизменно оказывать поддержку, необходимую для развития бизнес-среды в нашей стране и диверсификации рынков сбыта. Кроме того, президент сказал, что он выступает за принятие в срочном порядке Закона о внутренней торговле, который бы четко прописал, что не менее 50% ассортимента товаров в торговых сетях должна составлять продукция отечественного производства.

Память о героях

Во время поездки во Флорештский район Игорь Додон принял участие в церемонии открытия в селе Думитрень памятника героям, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Глава государства приветствовал всех участников мероприятия и поздравил их по случаю открытия монумента именно в день, когда в селе отмечают храмовый праздник. Игорь Додон поздравил также сельчан с 75-летием освобождения Молдовы. Президент оказал особые знаки внимания и уважения старожилу села госпоже Евдокии Сокиркэ, матери 10 детей, бабушки 23 внуков и 17 правнуков. Обращаясь к участникам церемонии открытия памятника героям, Игорь Додон призвал всех беречь память о героях, павших на поле битвы, и не допустить повторения ужасов Великой Отечественной войны.