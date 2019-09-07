Плахотнюк и Шор осуществляли незаконные схемы по отчуждению государственной собственности.

Председатель фракции Партии социалистов в парламенте Влад Батрынча принял участие в программе «Главный вопрос» на телеканале NTV Moldova. Речь шла о последних событиях политической жизни страны.

О ситуации с концессией Кишиневского аэропорта

– Видимо, в данном случае Натаниэля Ротшильда, который приобрел компанию Avia Invest, ввели в заблуждение относительно ситуации вокруг аэропорта. Когда преступный картель во главе с Плахотнюком и Шором осуществлял преступные схемы по отчуждению государственной собственности, они обеспечили себе хорошую юридическую защиту высококвалифицированных адвокатов. Под контролем этого преступного синдиката находился и парламент, и другие структуры, и делалось все, чтобы подписанные контракты ставили Молдову как государство в заведомо невыгодное положение. Юридические риски в борьбе за возвращение контроля над аэропортом, безусловно, существуют, но принципиальное политическое решение принято. Следственная парламентская комиссия четко установила и в ближайшее время представит отчет о том, что Кишиневский аэропорт был отдан в концессию с нарушением национальных интересов Республики Молдова, и это будет основанием для поручения правительству со стороны парламента расторгнуть договор о концессии. Мы обязаны сделать это, в противном случае кому нужна такая власть, которая сдается перед трудностями, даже в столь непростой ситуации. Компания, которую приобрел Ротшильд, является не собственником аэропорта, а стороной контракта концессии. Наши международные партнеры прекрасно понимают, какое тяжелое наследство получила нынешняя власть, и поддержит нас. Кроме того, мы должны демонополизировать рынок, в частности, авиаперевозок. Сегодня Кишиневский аэропорт монополист, и кто-то рассматривает его как лакомый кусок для извлечения прибыли. Необходимо приступить к созданию аэропортов в южной и северной зонах. И когда в Кишиневском аэропорту существенно снизится пассажиропоток, он перестанет находиться в поле зрения всевозможных аферистов с большими деньгами. Парламент уже принял решение о моратории на проведение приватизации и сдачи в концессию объектов госсобственности, и было дано указание всем государственным учреждениям не допускать и не регистрировать никаких транзакций, касающихся объектов, которые находятся в центре внимания парламентской следственной комиссии. В ходе обсуждения этого вопроса на заседании Высшего совета безопасности представители прокуратуры заверили, что ситуация находится под контролем и возбуждены соответствующие уголовные дела. Случившееся направлено против Республики Молдова, и мы как государство должны защищаться. Да, требуются большие средства, но государство должно доказать, что мы не аборигены, у которых можно отобрать что угодно. Это, если хотите, вопрос принципа для всего руководства и политического класса Республики Молдова. Мы получили эту ситуацию, как и с НАРЭ, Генпрокуратурой и другими структурами в наследство от прежней власти. И, конечно, эта власть тогда все делала так, чтобы с юридической точки зрения расторгнуть контракт или, допустим, сменить генпрокурора было очень сложно. Поэтому приходится искать неординарные решения, чтобы действовать в рамках закона. Быстро не получается, как бы этого ни хотели граждане, желающие увидеть реальные результаты по борьбе с прежним режимом. Если действовать в обход закона, суды очень быстро могут вернуть все в изначальное положение. И мы будем требовать, чтобы не просто аннулировали контракты, но и привлекли к ответственности тех чиновников, которые допустили заключение незаконных контрактов.

О реформе системы юстиции

– Юстиция, которая защищает интересы отдельных персон или даже групп людей, наносит огромный ущерб интересам всего общества. Поэтому основная цель реформы юстиции – сокращение состава Высшей судебной палаты с 33 до 17 человек, реформа прокуратуры и, возможно, исчезновение какой-то из специализированных прокуратур, к деятельности которых сегодня есть большие претензии из-за ее коррумпированного характера, и создание механизмов по оценке судей и их отставке. Будут созданы две специальные комиссии – при Высшем совете магистратуры и Высшем совете прокуроров. В состав комиссий войдут эксперты, представители международного сообщества, парламента, правительства, президентуры. Невозможно говорить о том, что в результате реформы наша юстиция заработает по-новому, если в системе останутся те же люди, что и при прежней власти. Главные задачи реформы: сократить целый ряд институтов и повысить качество их работы. В том числе будет реформирован и Национальный институт юстиции, в отношении которого есть очень серьезные подозрения в коррупции. Думаю, до конца года мы получим работоспособные комиссии, деятельность которых начнет давать первые результаты. Понятно, что процесс займет определенное время, но это будет серьезный сигнал работникам сферы юстиции, что так, как было до сих пор, продолжаться не может. Не должны судебные инстанции обслуживать интересы частных банков, защищать операции по отмыванию денег, заниматься авторизацией незаконных строек в Кишиневе. Наша задача – отправить в ближайшее время в отставку большое количество судей, чтобы те, кто придет им на смену, понимали: за их деятельностью будут внимательно наблюдать с точки зрения неподкупности. Сегодня судьи очень защищены, даже больше, чем депутаты, но они должны осознавать: этот иммунитет дан им не для того, чтобы они творили беззаконие. От нового генпрокурора не стоит ожидать чуда: один человек едва ли может что-то изменить в системе, где работают свыше 600 сотрудников. Конечно, это должен быть волевой человек, но мы хотим сделать ставку и на коллегиальные органы, которые должны будут его поддержать и обладают большей степенью ответственности и решимости в сложных ситуациях.

О новом соглашении с партнерами

– Сегодня в Молдове сложилась уникальная ситуация прежде всего для решения приднестровской проблемы. Это то, что даст стране колоссальный импульс для экономического развития и улучшения уровня жизни граждан. И соглашение между членами правящего большинства, которое в ближайшее время будет подписано, должно содержать важную задачу обеспечить стабильность для объединения обоих берегов Днестра. Это уникальное большинство из правых и левых, способное объединить все общество.

О сотрудничестве с США

– Что касается военного сотрудничества, мы категорически исключаем участие в любого рода военных операциях как на Западе, так и на Востоке, поскольку Молдова является нейтральной страной. И благодаря этому статусу мы можем получать поддержку со стороны разных международных партнеров. Главное сейчас – не делать необдуманных шагов и отодвигать на задний план личные амбиции отдельных политиков, которые не должны превалировать над общими интересами.

Елена Ройтбурд