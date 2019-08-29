Можно ли стать миллионером поневоле.

Бизнесмен Вячеслав Платон, отбывающий тюремное заключение за мошенничество, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Антикоррупционная прокуратура сообщила, что уже направила все материалы в суд.

Согласно обвинительному заключению, в начале 2013 года, владея через физических и юридических лиц контрольным пакетом акций Moldindconbank, с целью очернить имидж судьи Высшей судебной палаты, Платон получил при неизвестных обстоятельствах копию документов, удостоверяющих личность судьи. Далее он открыл депозитный счет на имя судьи в заграничном банке, на который перечислил сумму в 300 000 евро. Впоследствии, используя поддельную банковскую карту Moldindconbank и копию документов, удостоверяющих личность судьи, обвиняемый в отсутствие и без ведома судьи, снял с нее путем 99 банковских операций сумму в 297 000 долларов США. Если вина Платона будет доказана, к 25-летнему сроку заключения может прибавиться еще десять лет.

Окончательное слово в этой истории принадлежит суду. А мы задумались о другом. Это что же, любого человека, получив его персональные данные, можно использовать в качестве ширмы для темных делишек? Насколько такая ситуация реальна, мы спросили ведущего научного сотрудника Национального института экономических исследований доктора экономики Михаила ПОЙСИКА.

– Эта история больше похожа на фантастику. Платон даже не был директором банка, он был председателем Административного совета. В каждом банке за любую операцию отвечает конкретный работник, и у него есть строгий регламент, определяющий порядок его действий. Да, мы нередко в разных учреждениях оставляем ксерокопию удостоверения личности. Но одновременно обязательно надо предъявить оригинал.

Каждый, кто оформлял банковскую карту, знает, что без оригинала документа это невозможно. Кроме того, необходимо неоднократно поставить свою подпись, причем она должна полностью совпадать с подписью на удостоверении личности. Значит, есть конкретный сотрудник, который оформил карту только с ксерокопией. Возможно, он признается, что сделал это под сильным давлением со стороны того же Платона или кого-то из его приближенных. Что же касается открытия счета в зарубежном банке на чужое имя на основании ксерокопии, то такое вообще невозможно вообразить. Не говоря уже о том, что снятие столь гигантской суммы через банкомат не могло не вызвать подозрений. По моему мнению, проделать такое с помощью даже не документов, а лишь ксерокопии с персональными данными владельца, без его ведома, невозможно.

Елена Ройтбурд