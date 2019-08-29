Вторник, 3 сентября 2019, 00:36

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

Йоханнис – фаворит

29 августа
15:12 2019
Версия для печати Поделиться

В соседней стране готовятся к президентским выборам.

В минувший понедельник в Бухаресте глава Альянса демократов и либералов Кэлин Попеску Тэричану объявил о выходе из правящей коалиции, в которую входит еще Социал-демократическая партия. 

Союзники рассорились изза того, что не определились с единым кандидатом на предстоящих выборах главы государства.

Тэричану бросил своих верных союзников и решил объединиться на время с партией «За Румынию», которую возглавляет… бывший социал-демократ Виктор Понта. Их общий кандидат на пост президента – Мирча Дьякону, актер театра, кино, бывший министр культуры, евродепутат.

Формально самая сильная партия за Прутом – Социал-демократическая. И это несмотря на то, что ее бывшего председателя Ливиу Драгня в мае этого года осудили за коррупцию. Политформирование возглавила Виорика Дэнчилэ, занимающая должность премьер-министра. Предполагается, что именно она станет кандидатом на пост президента от социал-демократов. Фаворитом предвыборной гонки в Румынии называют действующего президента Клауса Йоханниса, бывшего учителя физики. Он активно, но без фанатизма поддерживает все антироссийские санкции, унионистскую риторику, в отличие от своего предшественника – Бэсеску, старается не использовать. Несколько журналистов даже предположили, что Йоханнис может победить в первом туре.

Евгений Гольша

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,80+0,43%
EUR19,52+0,47%
GBP21,50+0,56%
UAH0,70+0,45%
RON4,13+0,40%
RUB0,27+0,42%

Курсы валют в MDL на 03.09.2019

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд