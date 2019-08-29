В соседней стране готовятся к президентским выборам.

В минувший понедельник в Бухаресте глава Альянса демократов и либералов Кэлин Попеску Тэричану объявил о выходе из правящей коалиции, в которую входит еще Социал-демократическая партия.

Союзники рассорились изза того, что не определились с единым кандидатом на предстоящих выборах главы государства.

Тэричану бросил своих верных союзников и решил объединиться на время с партией «За Румынию», которую возглавляет… бывший социал-демократ Виктор Понта. Их общий кандидат на пост президента – Мирча Дьякону, актер театра, кино, бывший министр культуры, евродепутат.

Формально самая сильная партия за Прутом – Социал-демократическая. И это несмотря на то, что ее бывшего председателя Ливиу Драгня в мае этого года осудили за коррупцию. Политформирование возглавила Виорика Дэнчилэ, занимающая должность премьер-министра. Предполагается, что именно она станет кандидатом на пост президента от социал-демократов. Фаворитом предвыборной гонки в Румынии называют действующего президента Клауса Йоханниса, бывшего учителя физики. Он активно, но без фанатизма поддерживает все антироссийские санкции, унионистскую риторику, в отличие от своего предшественника – Бэсеску, старается не использовать. Несколько журналистов даже предположили, что Йоханнис может победить в первом туре.

Евгений Гольша