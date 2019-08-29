Межэтнический мир и согласие – единственный способ достижения стабильности в обществе.

Во вторник отмечалась 28-я годовщина со дня 27 августа 1991 года, когда была провозглашена независимость Республики Молдова. На официальном приеме по случаю Дня независимости выступил президент Молдовы Игорь Додон. В торжественном мероприятии приняли участие председатель парламента РМ Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, члены правительства и депутаты парламента, представители дипломатического корпуса и гражданского общества.

Шанс на развитие страны

Выступая перед собравшимися, Игорь Додон говорил о консолидации высшего руководства страны, чего не было в прежние годы. Глава государства сказал, что ценой огромных усилий, при поддержке политических партнеров с Востока и Запада удалось урегулировать острый политический кризис, который потряс молдавское общество в начале июня, но был разрешен мирным путем, дав реальные шансы на устойчивое развитие страны. В ходе выступления президент РМ выделил пять базовых приоритетов, которыми следовало бы заняться правительству. Это реформа юстиции, права человека и борьба с коррупцией, экономическое развитие и укрепление социальной справедливости, обеспечение нейтралитета и реинтеграции страны, проведение взвешенной внешней политики. Обращаясь к согражданам, Игорь Додон сказал: «Обеспечение права на достойную жизнь для своих граждан, независимо от этнического происхождения, культурной, политической или религиозной принадлежности, является основной обязанностью каждого демократического государства. Хочу особо подчеркнуть, что в Молдове удалось сохранить межэтнический мир и согласие, которые являются единственным способом обеспечения стабильности в обществе и повышения качества жизни людей. Как всегда, я буду решительно выступать против действий, направленных на межнациональный раскол, и против политиков, ставящих одну нацию выше другой, одни страны выше других, а государственность Республики Молдова – ниже других. Я искренне признателен представителям всех этнических групп, проживающих в Молдове, за поддержку моей позиции по этому принципиальному вопросу».

В минувшую пятницу президент в срочном порядке созвал заседание Высшего совета безопасности, где рассматривался только один вопрос: анализ рисков и угроз национальной безопасности в связи с отчуждением ООО «Авиа-инвест» – компании, которая взяла в концессию Международный аэропорт Кишинева. После заседания в ходе брифинга глава государства проинформировал общественность о том, что по этому вопросу высказался министр экономики РМ Вадим Брынзан, директор службы информации и безопасности Александр Есауленко и и.о. генерального прокурора Думитру Робу. Игорь Додон подчеркнул, что в ходе дискуссий на заседании ВСБ были выделены три основных аспекта: анализ контракта по концессии Международного аэропорта Кишинева от 2013 года сроком на 49 лет, подтверждение или опровержение информации о возможной переуступке концессии аэропорта другой компании и решения, которые в дальнейшем примут государственные органы. Игорь Додон подчеркнул, что по первому пункту имеются обоснованные подозрения в том, что при подписании договора о концессии в 2013 году государству был нанесен ущерб. «Помимо этого, возмутителен тот факт, что инвестор установил сомнительную плату в 9 евро с каждого пассажира. Исходя из того, что в 2018 году аэропорт Кишинева обслужил 2,8 млн пассажиров, «Авиа-инвест» заработал на простых людях более 25 млн евро, вместо того чтобы инвестировать деньги в соответствии с контрактом, который определил сумму в 244 млн евро, в том числе 160 млн в 2014- 2018 годах», – отметил глава государства. Однако за указанный период вложенная сумма составила лишь 78 млн евро, что означает грубое нарушение контрактных обязательств. «В то же время следственные органы имеют основания подозревать, что эти инвестиции поступили за счет миллиарда, украденного из банковской системы», – отметил Игорь Додон. На заседании ВСБ был сделан вывод о том, что в настоящее время нет доказательств отчуждения доли капитала компании «Авиа-инвест» какому-либо иному собственнику или концессионеру. Что касается третьего аспекта, Игорь Додон отметил, что государственные органы, как ожидается, примут решение расторгнуть контракт с «Авиа-инвест» по одной из двух причин: нарушение контрактных обязательств или невыполнение инвестиционной программы. В связи с этим глава государства напомнил, что Международный аэропорт Кишинева остается государственным предприятием.

Взаимный интерес

В тот же день Игорь Додон встретился с Послом Турецкой Республики в нашей стране, Е.П. Гюролом Сёкменсюэром. В ходе беседы были затронуты различные аспекты двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по внутриполитической ситуации в Республике Молдова. Кроме того, на встрече была дана высокая оценка молдавско-турецкому политическому диалогу и выражена признательность за оказанную Республике Молдова поддержку во многих областях, представляющих взаимный интерес. В завершение встречи господин Сёкменсюэр передал Игорю Додону поздравительное послание президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю Дня независимости Республики Молдова.

Беспримерный героизм

Еще одно важное мероприятие с участием главы государства состоялось в Комрате, где вместе с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах и депутатами парламента президент принял участие в торжественной церемонии возложения цветов на Мемориальном комплексе по случаю 75-летия освобождения города от фашистской оккупации. Президент поздравил жителей Комрата и всей автономии с этой знаменательной датой и особо подчеркнул, что события августа 1944 года воспринимаются подавляющим большинством населения Молдовы именно как праздник освобождения и победы, несмотря на разные политические интерпретации. «Твердо убеждён, что те, кто не чтят наше прошлое, не имеют будущего, а беспримерный героизм наших предков в годы Великой Отечественной войны должен служить образцом мужества и стойкости для молодого поколения», – отметил Игорь Додон, пожелав всем жителям Комрата и Гагаузской автономии здоровья, мирного неба и процветания.

Стратегический плацдарм

На исходе прошедшей недели президент вместе с послом Беларуси Сергеем Чичуком, гостями из России, Украины и Казахстана, представителями местной публичной администрации и гражданского общества принял участие в торжественном открытии отреставрированного Мемориала героев в селе Рэскэець района Штефан-Водэ, павших на этой земле 18 апреля 1944 года. Место называется «высота Ломакина» в честь солдата Василия Ломакина, который вместе с группой бойцов штурмом взял стратегический плацдарм в этом селе на берегу Днестра. 11 воинов пали смертью храбрых и были посмертно награждены званиями Героев Советского Союза. Игорь Додон поздравил жителей села и всего района с 75-летием освобождения Молдовы от фашизма и подчеркнул важность реконструкции Мемориала, проведенной по инициативе президента. Глава государства отметил, что недавно опубликованные архивные документы свидетельствуют об исключительно жестоком оккупационном режиме, существовавшем на нашей земле в 1941-1944 годах, из-за чего, в частности, население Кишинева сократилось в 10 раз, с 300 тыс. до 30 тыс. человек. В связи с этим Игорь Додон призвал наших сограждан помнить о том, какой ценой была оплачена победа и благодаря кому мы сегодня живем мирно и свободно. «Мы должны помнить о подвиге героев Великой Отечественной войны и передавать память о них будущим поколениям, ведь великая Победа была общей для советского народа, частью которого были и молдаване», – отметил Игорь Додон.

Подарок президента

В продолжение рабочей поездки в район Штефан Водэ глава государства посетил гимназию в селе Рэскэеций Ной, где по его инициативе и в ответ на просьбу администрации был отреставрирован спортивный зал. Президент подарил гимназии спортивный инвентарь и выразил уверенность в том, что в новом учебном году дети смогут полноценно заниматься на уроках физического воспитания. Пожелал всем успехов и новых достижений. Далее Игорь Додон отправился в село Талмаза, где был дан старт строительству многофункциональной спортивной площадки на территории местной гимназии. Было решено, что объект должен быть сдан в эксплуатацию к 1 октября. Напомним, что в 2017 году был запущен общенациональный проект по строительству спортплощадок во всех районах Молдовы, преимущественно в сельской местности. Проект является частью программы «Люблю Молдову» и реализуется при поддержке Благотворительного фонда первой леди «Din Suflet».

От имени фонда первой леди

В завершение рабочей поездки в район Штефан Водэ Игорь Додон навестил семью Вячеслава и Татьяны Цыганаш, у которых растут девять детей, в том числе семь школьников. От имени Благотворительного фонда первой леди «Din Suflet» глава государства подарил детям школьные принадлежности и игрушки, пожелал успехов в учебе. После этого президент встретился с супругами-долгожителями Кириллом и Анастасией Плишка, которые прожили вместе 59 лет, у них родились пятеро детей и семеро внуков. Игорь Додон пожелал их семье здоровья, долгих лет счастливой жизни в окружении родных и близких людей. Напомним, что 2019 год президентским указом объявлен Годом семьи, поскольку поддержка молодых, многодетных и социально уязвимых семей остается одним из приоритетов Администрации президента.

Мы должны поддерживать семьи

В ходе рабочей поездки на прошедшей неделе в Кагул глава государства навестил две супружеские пары долгожителей и одну многодетную семью. Это семья Мунтяну из селения Кукоара и семьи Балтэ, и Сошенко из села Бурлаку. Анна и Михаил Мунтяну создали семью 69 лет назад. У них пятеро детей, девять внуков и 15 правнуков. Ион и Валентина Балтэ живут в счастливом браке уже 48 лет. Их дочь Лилия и ее муж Игорь родили тройню, а всего у них пятеро детей. Учитывая, что 2019-й президентским указом объявлен Годом семьи, Игорь Додон решил лично поздравить эти семьи и выразить свое уважение за их преданность и любовь друг к другу, которые они пронесли через всю жизнь. Кроме того, от имени Благотворительного фонда первой леди «Din Suflet» президент подарил им продукты питания, детские вещи, в том числе игрушки и книги. «Как и обещал ранее, буду при каждой поездке в районы навещать многодетные семьи и супругов-долгожителей. Мы должны охранять и поддерживать семьи – только так мы поможем развитию государства», – отметил Игорь Додон.