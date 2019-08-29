ПСРМ возрождает Кишинев и надеется вернуть столице утраченную славу «города фонтанов».

На фоне больших республиканских праздников не затерялась работа, которую постоянно проводят активисты Партии социалистов в столице. На их счету уже немало сделанного для блага кишиневцев. Вот и на днях при активном участии фракции ПСРМ в мунсовете был открыт возрожденный фонтан, расположенный в секторе Ботаника.

Ответственность за судьбу Родины

В дни празднования Дня независимости вице-спикер парламента РМ Ион Чебан обратился к гражданам с призывом. «Несмотря на политические сложности и экономические трудности, каждого, кто родился и вырос в этой стране, в этот день переполняет гордость – мы все ощущаем своё кровное родство с краем. Мы чувствуем сопричастность и ответственность за судьбу нашей родины и связываем все свои надежды на её обновление. И для этого есть основания! В этом году Молдова встала на путь созидания и модернизации. В наших силах сделать этот щедрый уголок земли сильным и по-настоящему независимым. Я желаю Молдове процветания и благополучия, счастья и уверенности в собственных силах. С днём рождения, любимая страна!» – отметил Чебан.

Вернуть Кишиневу утраченную славу

В минувшее воскресенье в столичном секторе Ботаника был открыт фонтан, восстановленный по инициативе муниципальных советников от фракции Партии социалистов. Речь идет о любимом горожанами фонтане у бывшего кинотеатра «Искра», разрушенном вместе со зданием кинотеатра. По инициативе советников от фракции ПСРМ, на ремонт фонтана, который расположен на пересечении улиц Дечебал –Трандафирилор выделили 2 млн леев. «Я мечтаю вернуть Кишиневу утраченную славу «города фонтанов», – написал на своей странице в социальной сети вице-спикер парламента, бывший глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан. – В былые времена в молдавской столице их возводили по несколько в год. К середине 80-х у нас насчитывалось около 100 фонтанов. С фонтаном оживает любой парк, любая площадь, любой городской ландшафт становится уютней и нарядней. Очень рад, что сегодня фракция социалистов в мунсовете положила этому начало. Возле бывшего кинотеатра «Искра» возродился «поющий» фонтан. У жителей Ботаники появилась новая достопримечательность! Любой из нас может сделать наш город лучше!»

Целевая программа по благоустройству дворов

По инициативе фракции Партии социалистов, в многоэтажном доме в секторе Буюкань, по улице Василе Лупу, 34/1, проводится капитальный ремонт крыши и гидроизоляция козырьков на балконах. Глава фракции Партии социалистов в муниципальном совете Динарий Кожокару сообщил во время инспекции работ, что ремонт проводится из качественного материала. «Работы находятся на этапе завершения, вывозится мусор. В 2019 году запланирован капитальный ремонт крыш трех домов. Общая стоимость работ ремонта 1400 кв. м. составляет около 1 млн леев. Также запланировано проведение латочного ремонта на крышах, общая площадь которых более 5 тыс. кв.м, а это более 30 домов в секторе Буюкань», – отметил Кожокару. По его словам, поскольку проводится капитальный ремонт крыш, будет проведена и гидроизоляция козырьков балконов. Еще несколько лет назад такие работы не проводились, на это необходимо было выделять дополнительные средства. «Гарантия на проведенные ремонтные работы – около 15 лет. Если жильцы дома будут проводить на крыше уборку и содержать в соответствующих условиях, то отремонтированная крыша прослужит намного дольше», – считает глава фракции. В рамках целевой программы по благоустройству дворов, инициированной фракцией ПСРМ в мунсовете, проводится капитальный ремонт крыш многоэтажных домов, асфальтирование внутридворовых дорог, установка скамеек, освещения, детских и спортивных площадок.