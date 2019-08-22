В ближайшее время глава государства посетит Россию, Польшу, Бельгию и США.

Президент Молдовы выступает за хорошие отношения со всеми внешними партнерами, но считает, что мы лучше знаем, что нам делать у нас дома. Об этом глава государства заявил в эфире телепередачи Moldova în Direct.

Национальные интересы

«Я выступаю за хорошие отношения со всеми внешними партнерами, но я думаю, что мы лучше знаем, что нам делать у нас дома, какие должны быть налоги, как поддерживать пенсионеров, потому что мы тут живём, а не те, кто приезжает к нам раз в 3 месяца и пытается научить нас, как нам жить. Мы должны быть очень последовательными и иногда жёсткими. И это относится не только к МВФ, но и к русским, и к другим нашим партнерам – ко всем. Мы знаем, что нужно делать у нас дома. Если хотите нам помочь хорошим опытом, практикой в сфере юстиции или в социальной

сфере, финансами, мы всегдарады. Но приезжать и диктовать нам, что, согласно учебникам по экономике, написанным для Брюсселя, Вашингтона или для Москвы, мы должны делать так и так, – я считаю, что это неприемлемо. Я приветствую, что отношения и с Западом и с Востоком были разблокированы, но уверен, что мы всегда должны исходить из национальных интересов. Когда мы садимся за стол переговоров с кем-то, кто приезжает из других стран, мы не должны безропотно соглашаться с тем, что они – самые могущественные, и что мы должны их слушать во всём. Мы должны действовать в наших интересах, а наши интересы очень просты: поддерживать отечественного производителя. Тот, кто создаёт рабочие места, должен быть во главе угла», – подчеркнул Игорь Додон.

Соглашение между ПСРМ и блоком ACUM

В ходе передачи Игорь Додон отметил, что политическое соглашение между ПСРМ и Блоком ACUM готово на 70% и будет подписано в ближайшее время. Соглашение состоит из нескольких компонентов. Речь идет о реформе в области юстиции и прокуратуры, которая начнется с оценки всех судей и прокуроров Республики Молдова. Второй ключевой элемент соглашения будет касаться экономических и социальных реформ. Должны быть созданы хорошо оплачиваемые рабочие места и обеспечена справедливая социальная политика. Стороны не примут политический туризм и создание коалиций с депутатами из других фракций. В плане внешней политики подробно описаны меры по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС, а также восстановление отношений с некоторыми стратегическими партнерами. В контексте местных выборов будет заключен договор о ненападении.

Приднестровская проблема

Отвечая на вопрос о приднестровской проблеме, глава государства отметил, что в течение следующего полугодия или в течение следующего года появятся предпосылки для обсуждения и

поиска политического решения приднестровской проблемы. В частности, по словам президента, граждане левобережья Днестра требуют найти решение для своих банков, которые в настоящее время находятся вне закона. Еще одним шагом станет обеспечение свободного передвижения людей с одного берега на другой берег Днестра. «Я очень надеюсь, что в сентябре-октябре, у меня будет возможность обсудить это с Вадимом Красносельским», – сказал Игорь Додон.

Процесс набирает обороты

Говоря о снятии иммунитета с Шора, президент Молдовы сказал, что это только начало. «Я думаю, это давно надо было сделать. Сразу после того, как сменилась власть, в начале июня. Но тогда не было политической воли для этого у прокуратуры», – сказал он. Президент также отметил, что, исходя из представленных на заседании Высшего совета безопасности отчетов, многие депутаты, и не только из фракции «Шор», рискуют в ближайшем будущем остаться без иммунитета. «Насколько я понял, эти процессы активизируются, и они касаются как кражи миллиарда, так и многочисленных коррупционных схем, о которых ежедневно появляется всё больше деталей. Я знаю, что НАЦ, Генпрокуратура и СИБ создали специальные группы по самым резонансным из этих схем. Поэтому я считаю, что то, что произошло сегодня в парламенте, – маленький, важный и символический шаг того, что это началось. Думаю, что в скором времени этот процесс наберет обороты», – добавил он.

Газовый вопрос

Игорь Додон заявил, что надеется в конце августа – начале сентября встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить газовый вопрос. «В конце августа – начале сентября уже точно запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, сейчас оговариваются наши повестки, поскольку много событий и у нас, и у них. Точно не позднее 10 сентября у меня состоится встреча с Путиным в рамках рабочего визита, обсуждаться в том числе будут вопросы экспорта и газа», – заявил Додон. Также президент Молдовы планирует отправиться в Польшу на церемонию, посвященную началу Второй Мировой войны, в сентябре он посетит Брюссель и Нью-Йорк, чтобы

выступить на заседании ГА ООН. Кроме того, в сентябре в Кишиневе пройдет второй молдавско-российский экономический форум, ожидается, что в нем примет участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Кандидат ПСРМ в генпримары

Президент Республики Молдова Игорь Додон, неформальный лидер ПСРМ, сказал, что Ион Чебан станет кандидатом социалистов на пост генерального примара муниципия Кишинев на всеобщих местных выборах 20 октября. Официальное решение должно быть одобрено 30 августа на заседании Республиканского совета формирования. Игорь Додон утверждает, что Ион Чебан является самым подготовленным, так как в последние четыре года был членом Кишиневского муниципального совета. Следующим шагом, по словам главы государства, станет установление с

начала избирательной кампании договоренности о ненападении между кандидатом ПСРМ и Блока ACUM. «Мы не касаемся геополитики, мы идем с проблемами кишиневцев, как лучше сделать. Ион Чебан принимает такой подход, и я думаю, что примет его и контркандидат от блока ACUM», – сказал Игорь Додон.