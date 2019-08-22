Ион Чебан выступил на заседании внеочередной сессии парламента.

Он подчеркнул, что в состав парламентского блока входят очень разные политические силы. Однако ожидания населения нашей страны очень высоки.

Более 70 процентов граждан Молдовы хотели бы, чтобы эта власть добилась результата. Поэтому нет смысла тратить время на выяснения личного характера или исторические дискуссии.

«Вне зависимости от того, где мы получили образование, независимо от того, где мы находимся, мы должны создать условия для развития нашей страны», – сказал Ион Чебан.

Конечно, люди хотят, чтобы дела шли быстрее, отметил вице-спикер. Однако, заявил он, сегодня впервые за пять лет после кражи миллиарда из банковской системы в парламент пришел исполняющий обязанности генпрокурора и начал говорить об этом деле по существу. «Я смотрю на этих людей, как на героев, потому что я знаю, что они находятся под огромным давлением. Но мы должны довести это дело до конца. Мы должны доказать, что у нас есть характер и сила», – подчеркнул Ион Чебан.