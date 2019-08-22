Странное «самоубийство» произошло в окрестностях Кишинева.

На минувшей неделе в пригороде столицы погиб молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, свояк бежавшего из Молдовы Влада Плахотнюка. Предполагается, что предприниматель покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из малокалиберного пистолета.

Формальная сторона дела выглядит следующим образом. Лункашу вечером 17 августа позвонил своему водителю и отправился прокатиться за город. Выйдя из автомобиля, бизнесмен оставил записку: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором». Оставив послание, предприниматель прошелся, размял ноги, после чего выстрелил себе в голову. По информации, распространенной ранее со ссылкой на бывшего президента Владимира Воронина, погибший в свое время служил в Комитете государственной безопасности СССР. После пошел в бизнес, занимался строительством, виноделием, реализацией сигарет. «Белый домик», упоминаемый в записке, – шикарный особняк в парке «Валя Морилор», напоминающий по архитектуре Белый дом в Вашингтоне, стал известным после того, как он был приобретен за 154 миллиона леев для Плахотнюка.

Бывший налоговый инспектор, работавший в правительстве, возглавляемом Владимиром Филатом, Евдоким Стогу, рассказал журналистам о погибшем предпринимателе и его коллеге Сергее Яралове – деловых партнерах беглого олигарха. «Когда Плахотнюк только начинал, Лункашу уже был миллионером. Он основатель компании GB, которая экспортировала вино в Россию, он научил Плахотнюка делать деньги. Яралов придумывал схемы, согласовывал с Лункашу, а потом все передавалось Плахотнюку. Лункашу и Яралов пришли в политику, чтобы делать деньги. Все, что произошло в молдавской политике в последние годы – их влияние, они распространили его на всю Молдову», – поведал Стогу.

Уже появилось несколько версий, объясняющих загадочную смерть бизнесмена. Одни считают, что его убрали конкуренты, другие уверенны, что предпринимателя «заказал» Плахотнюк, третьи обнаружили у Лункашу неизлечимое раковое заболевание, из-за чего он якобы наложил на себя руки, гуляют даже догадки о воздействии наркотиков и… спецслужб США. Удачливый бизнесмен и неудачливый политик Виктор Шелин, близко знавший погибшего, уверен, что он не мог покончить жизнь самоубийством. Некоторые журналисты предположили: смерть Лункашу – черная метка Плахотнюку. Погибший не отличался публичностью и как бывший сотрудник КГБ предпочитал держаться в тени. В отличие от большинства приближенных беглого олигарха, после смены власти не стал убегать из страны, хотя у него и есть особняк во Франции.

В Молдове существует своя история странных «самоубийств» предпринимателей и политиков. Вот лишь два из них. Осенью 1999 года возле личного автомобиля нашли тело Алексея Тендлера, оператора рейсов Кишинев – Тель-Авив. Объявили, что это самоубийство. Вот только выстрел из личного пистолета был сделан в правую часть головы, а погибший левша. Зимой 2014 года депутата парламента, члена ЛДПМ Иона Бутмалая нашли мертвым в гараже своего дома. Судмедэксперты квалифицировали происшедшее как самоубийство. Прошло почти пять лет, но никто так и не смог объяснить, как депутат смог выстрелить в себя из пистолета два раза. По крайней мере, в гараже найдены были две гильзы.

Александр Чудак