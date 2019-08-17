«Выражаем недоумение и сожаление в связи с тем, что отдельные депутаты и министры, представляющие блок ACUM, выступают с заявлениями идеологического содержания, которые могут серьезно подорвать наши усилия по консолидации общества и продвижению взвешенной внешней политики государства.

Непродуманные посылы геополитического характера сопровождаются также заявлениями, очерняющими ПСРМ и Администрацию президента, что вызывает сожаление, поскольку они никак не способствуют укреплению правящей коалиции, а лишь подрывают усилия руководства страны по разрешению критических проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова.

ПСРМ не может терпимо относиться к таким действиям. Мы создали это парламентское большинство с целью вывода страны из состояния захваченного государства и устранения факторов, разделяющих наше общество, ведь именно эта деструктивная политика разделения общества, столь умело и цинично реализованная некоторыми политическими силами, позволила установить в Республике Молдова диктаторский олигархический режим и удерживать страну в плену бедности и беззакония.

Напоминаем партнерам по коалиции, что мы, представители пропрезидентской Партии социалистов, с самого начала заявили, что это парламентское большинство может быть сохранено и укреплено только в условиях компромисса и взаимовыгодного политического диалога между ПСРМ и блоком ACUM в интересах граждан Республики Молдова.

Наши граждане ожидают от новой власти – как от парламента, так и от правительства – сосредоточения на вопросах развития страны, на разрешении социально-экономических проблем, увеличении зарплат и пенсий, на поддержке бизнес-среды и создании рабочих мест, на подлинной реформе юстиции и привлечении к заслуженной ответственности тех, кто узурпировал власть и за последние годы совершал беззакония; а также на многих других делах, направленных на улучшение жизни наших сограждан.

В то же время нам хотелось бы понять, каким количеством депутатов располагает правящая коалиция. Фракция ПСРМ, невзирая на некоторые внутренние разногласия по многим темам, обозначенным правительством и партнерами из блока ACUM, остается монолитной и поддерживает парламентское большинство голосами всех своих 35 депутатов. Было бы хорошо, чтобы и в блоке ACUM выступали с единой позицией, ибо мы часто видим саботирование некоторых важных решений, принимаемых при наличии консенсуса между главами партий, которые взяли на себя ответственность за руководство страной. В связи с этим мы настаиваем на незамедлительном подписании политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной», – подчеркнул Батрынча.