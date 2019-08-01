Игорь Додон представит парламенту РМ законопроект об индексации пенсий два раза в год.

В ходе встречи, состоявшейся во вторник, стороны обсудили законопроект, который предусматривает индексацию пенсий два раза в год – 1 апреля и 1 октября. Согласно проекту, в 2020 году двойная индексация (на 1 апреля и 1 октября) затронет около 400 тысяч бенефициаров (с пенсией ниже минимального уровня существования), с 2021 года эта норма затронет пенсионеров, чей доход не превышает двойного значения минимального прожиточного уровня, а в 2022 году в этот список будут включены пенсионеры, у которых пенсии ниже тройного значения этого показателя.

«Конечно, индексация с 1 апреля остается в силе для всех бенефициаров. Проект предназначен для обеспечения более высокого уровня социальной защиты лиц, получающих пенсии, обеспечения большей корреляции между размером пенсии и уровнем инфляции», – добавил Кику. Президент страны вскоре представит этот проект в виде законодательной инициативы парламенту.

«Следующий проект, который будет обсуждаться с нашими партнерами по диалогу в ближайшие дни, будет касаться введения минимального гарантированного периода получения пенсии для супруги/супруга получателя пенсии по старости», – добавил Кику.