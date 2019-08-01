Беглый молдавский олигарх обвиняется в наркоторговле и отмывании денег.

В минувший понедельник Следственный департамент МВД Российской Федерации потребовал от Тверского районного суда заочно арестовать Влада Плахотнюка. Москва обвиняет беглого молдавского олигарха в организации преступной группы, поставлявшей гашиш из Марокко в Россию.

Предполагается, что бывший председатель Демпартии при пособничестве Вячеслава Платона вывел из России и отмыл в оффшорах свыше 37 миллиардов рублей. В феврале по этому эпизоду было возбуждено уголовное дело. Но на том претензии Москвы к Плахотнюку не заканчиваются. Его обвиняют в организации преступной группы, поставлявшей гашиш из Марокко в Россию через Испанию. Правой рукой олигарха в деле транзита наркотиков, по версии следствия, был бывший депутат парламента, спортсмен Константин Цуцу. Его Тверской суд также намерен привлечь к ответственности.

Пока не завершены все следственные и судебные мероприятия мы не можем говорить о юридической ответственности кого бы то ни было. Однако и сам бывший председатель ДПМ, и многие персоны из его ближайшего окружения сделали за прошедшее время все, чтобы мало у кого могли возникнуть сомнения в обоснованности предъявленных обвинений. Плахотнюка всегда окружали типы, с одной стороны, на первый взгляд, лощеные интеллектуалы, а с другой – быковатые качки. И тех и других делало схожими полное отсутствие нравственных начал. Всех их объединяло одно – жажда наживы. Конкуренты, ничем принципиально не отличавшиеся от олигарха, запросто лишались свободы. По словам Вячеслава Платона, участвовавшего в отмывании российских денег, Плахотнюк заплатил президенту Украины 3 миллиона долларов за то, чтобы Киев экстрадировал бизнесмена в Кишинев. А в далеком 2006 году, когда, по словам Платона, он познакомился с олигархом в ресторане Nobil, у них были общие интересы в отношении Victoriabank. Но как только они стали конкурентами, бизнесмен тут же поплатился свободой.

Александр Боц