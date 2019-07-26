Он выступил с серьезными докладами, основанными на собственном богатом опыте лечения костных дефектов у детей и подростков. К слову, в Евразийском форуме Николай Николаевич участвовал уже во второй раз.

Только выступлениями участие доктора Шавги в работе нынешнего форума не ограничилось. Он пообщался с президентом Национальной медицинской палаты России всемирно известным детским хирургом Леонидом Рошалем и со своим давним другом, нашим соотечественником, уроженцем Вулканешт, директором российского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерием Митишем. Ему было что обсудить с российскими коллегами, прежде всего поговорить о проблемах, с которыми приходится сталкиваться в работе, и обсудить, чем россияне могли бы помочь.

Об этом человеке наша газета не раз рассказывала. Потомственный врач (отец, профессор, несмотря на почтенный возраст, до сих пор консультирует сложных больных), Николай Николаевич Шавга носит почетное звание «Заслуженный врач Республики Молдова». В 2011 году доктор Шавга был удостоен титула «Лучший изобретатель года» по версии Агентства интеллектуальной собственности и Агентства по инновациям и трансферу технологий Академии наук РМ. Этой наградой, а также семью медалями, в том числе золотой на выставке в Женеве, и специальным кубком различных международных салонов изобретений и выставок отмечен разработанный врачом специальный аппарат для хирургического лечения деформаций позвоночника у детей.

На счету доктора сотни успешно проведенных операций. Но вот победить бюрократический барьер он оказался не в состоянии, хотя приложил для этого гигантские усилия. Мало того, что отделение ортопедии и травматологии Центра охраны здоровья матери и ребенка, хотя и считается головным в республике, оснащено на уровне 70-х годов прошлого века. Руководство клиники всячески блокирует внедрение новых технологий. В свое время доктор Шавга на экспериментальном производстве производил фиксаторы для научно-практических целей, и с их применением в Центре детской хирургии имени Георгиу выполнялось до 20 операций в год по устранению сколиоза позвоночника. Но постепенно изготовление приспособлений сократилось, а потом и совсем прекратилось.

По словам Николая Николаевича, раньше пациентам удавалось покупать импланты за рубежом за свои деньги. Но потом какой-то негласной директивой это было запрещено. А отечественные не производятся. В результате операцию можно проводить лишь в частной клинике. Это мало кому по карману, потому что только имплант стоит 3-5 тыс. евро, а еще операция и пребывание в клинике. Доктор Шавга множество раз обращался в различные инстанции, требуя разрешить проблему. В конце концов, при поддержке депутата ПСРМ Владимира Односталко удалось добиться выделения из бюджета средств для оплаты операций для 25 пациентов со сколиозом и для 25 – с деформациями грудной клетки. Однако администрация клиники так и не собралась провести государственный тендер, за участие в котором не нужно платить, а, наоборот, можно получить деньги на лечение пациентов. Накануне выборов ДПМ широко разрекламировала инициативу о выделении средств на проведение пяти операций по лечению сколиоза и пяти – деформации грудной клетки. Обещания остались обещаниями, денег никто не увидел. Между тем, патология позвоночника стоит в Молдове на третьем месте после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, и жизнь и здоровье пациента часто зависят от того, насколько быстро и качественно будет проведено хирургическое вмешательство.

Ситуация абсурдная: и деньги есть, и импортные импланты в Молдове сертифицированы и соответствуют европейским стандартам качества, но государственная медицина их не покупает. Пациенты остаются без лечения. Куда только доктор Шавга по этому поводу не обращался! Отовсюду – одни отписки. В результате, устав бороться с ветряными мельницами, врач взял в Центре охраны здоровья матери и ребенка отпуск за свой счет на год, и теперь принимает и оперирует пациентов только в частной клинике.

Впечатление, что здоровье пациентов волнует только доктора, а чиновникам от медицины на это наплевать. И это равнодушие не излечить никакой операцией.