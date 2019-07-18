К концу лета еще один столичный парк будет отреставрирован.

Парк «Алунел» на Буюканах будет отреставрирован до середины августа нынешнего года. На ремонтные работы из муниципального бюджета выделено 5 млн леев. Глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динарий Кожокару отметил, что в муниципальном бюджете на 2019 год предусмотрено финансирование на реставрацию парков в каждом секторе города, в частности, средства предусмотрены и для парка «Алунел».

Парк «Алунел» преобразится

«Для данного парка после пересмотра муниципального бюджета на нынешний год запланировано выделение еще 5 млн леев. Сейчас проводятся ремонтные работы на аллеях парка, также будет установлено освещение, скамейки и будут посажены деревья. Уже установлена детская площадка, а в скором времени планируется монтаж еще одной. Вокруг парка будет оборудована велодорожка», – сказал Кожокару. По его словам, социалисты намерены инициировать проект по реставрации фонтанов в парке, которые много лет назад были заброшены и даже засыпаны землей. По сведениям главы фракции ПСРМ в Муниципальном совете, работы в парке начались в июне и, согласно проекту, завершатся в августе.

Стадион – для активного отдыха

В столичном секторе Ботаника открыли новый мультифункциональный спорткомплекс для активного отдыха. Спортивный стадион – для любителей футбола, волейбола и баскетбола, игровая площадка для детей. По инициативе депутата от ПСРМ Олега Липского и муниципальных советников-социалистов, во дворе дома по адресу Салкымилор, 22/1 открыли новую многофункциональную спортивную арену.

«Благодаря жителям, обратившимся к депутату Олегу Липскому, нам, муниципальным советникам, удалось реализовать этот проект. Пусть это будет первым шагом в благоустройстве городка и всей улицы Салкымилор», – отметил советник ПСРМ Юрий Витнянский. На спортплощадке постелили резиновое покрытие, проложили дорожки, расчертили разметку и установили ограждение. Новый стадион своими размерами впечатлил молодых ребят. Для них созданы максимально комфортные условия для занятий спортом.

«Местная молодежь – очень активная, многие спортсмены обращались и просили построить эту площадку. Сейчас они рады, они играют каждый день, сутками напролет. Им это очень нравится. Считаем, что строительство такого стадиона в отдаленном месте – это очень хорошее явление. Здесь очень много ребят, которым нечем себя занять. Этот стадион – отдушина. Теперь они смогут заниматься волейболом, футболом или баскетболом», – говорили благодарные жители. На открытии нового многофункционального стадиона детей ждали подарки и угощение. Напомним, по инициативе фракции ПСРМ в МСК в Кишиневе активно благоустраиваются дворы: помимо детских площадок, в них появляются и фитнес-площадки, а также скамейки и беседки.