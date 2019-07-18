Приоритетной задачей власти является обеспечение устойчивого развития.

Текущая рабочая неделя председателя парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный, как и предыдущая, помимо законотворческой работы была насыщена многочисленными встречами с официальными лицами зарубежных стран. Одна из таких встреч состоялась 15 июля с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Республике Молдова Кристин Фрайлингер.

Открытость парламентского большинства

Во время встречи были обсуждены различные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе на уровне парламента. Зинаида Гречанный поблагодарила власти Австрии за постоянную и всестороннюю поддержку Республики Молдова. Говоря о текущей политической ситуации в Республике Молдова, спикер подчеркнула, что коалиционное правление продвигает сбалансированную внешнюю политику и выполнит все свои обязательства перед внешними партнерами. Зинаида Гречаный подтвердила открытость парламентского большинства в вопросе поддержки проектов, согласованных с Международным валютным фондом. Глава законодательного органа заявила, что власти будут уделять особое внимание социальной политике и они полны решимости обеспечить политическую, экономическую, налоговую стабильность и привлечение инвестиций в страну. Посол Австрии приветствовала позицию, озвученную председателем парламента, и высказалась за продолжение сотрудничества, в том числе на парламентском уровне, между двумя странами.

Реформы на благо граждан

На прошедшей неделе председатель парламента РМ Зинаида Гречаный встречалась с министром иностранных дел Польской Республики Яцеком Чапутовичем. Во время встречи обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений между Молдовой и Польшей, в том числе на уровне парламентов, а также аспекты, связанные с Восточным партнерством. Зинаида Гречаный обратилась со словами благодарности к представителям властей Польши за поддержку и подтвердила решимость молдавского парламентского большинства внедрять реформы на благо граждан, бороться с коррупцией, восстанавливать прагматические отношения с партнерами по развитию и поддерживать сбалансированную внешнюю политику. Спикер парламента поблагодарила министра иностранных дел Польской Республики за финансовую поддержку, оказанную нашей стране, обратив внимание на новые возможности для сотрудничества. В ходе беседы стороны отметили динамичный характер развития межпарламентского сотрудничества и обсудили возможность организации нового заседания Парламентской ассамблеи Республики Молдова и Республики Польша. Сопредседатель Парламентской ассамблеи со стороны Молдовы Олег Липский приветствовал польских представителей, поблагодарил их за открытость и высказался за активизацию диалога в интересах обоих народов.

Перспективы взаимодействия с ВБ

Пожалуй, от того, насколько продуктивно выстраиваются отношения властей Молдовы с представителями различных международных финансовых институтов, во многом зависит успех и результативность текущей экономической политики страны. Можно не сомневаться, что бывший премьер-министр и министр финансов Зинаида Гречаный на встрече с делегацией Всемирного банка во главе с Сату Кахконеном, директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине, сумела провести профессиональный диалог с финансистами, состоявшийся на прошедшей неделе. В ходе встречи стороны обсудили приоритетную повестку дня и перспективы дальнейшего взаимодействия для обеспечения устойчивого и всестороннего развития нашей страны. Участники беседы отметили, что между Республикой Молдова и Всемирным банком сложились хорошие отношения сотрудничества, делегация ВБ заявила об открытости для поддержки грядущих реформ. Зинаида Гречаный отметила в ходе беседы, что вся внешняя помощь в форме грантов или кредитов должна быть использована прозрачно, корректно, качественно и эффективно.

«Самое главное – давайте не будем забывать, что за каждой реформой стоят люди. Люди являются конечными получателями этой помощи, и они должны ощутить благотворный эффект изменений», – сказала спикер молдавского парламента. Она также отметила, что приоритетной задачей власти является обеспечение устойчивого развития, которое будет трудно достичь, если надеяться, что внешние источники заменят внутренние резервы.

Председатель парламента подчеркнула решимость властей обеспечить политическую стабильность, привлечение инвесторов в страну, искоренение коррупции и справедливое правосудие. Она заявила также о необходимости реорганизации экономической структуры страны, отметив, что у страны есть огромный потенциал для экспорта и перспективная производственная платформа. Во встрече приняли участие также председатель Комиссии по государственному контролю над публичными финансами Владимир Головатюк и вице-председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба.

Приоритеты парламентской повестки

Еще одна ответственная встреча у председателя парламента РМ состоялась с заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом. В ходе беседы Зинаида Гречаный говорила о недавних общественно-политических событиях в Молдове и остановилась на приоритетах парламентской повестки до конца летней сессии. В частности, председатель парламента подчеркнула важность предстоящего отбора кандидатов в судьи Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии и претендента на должность директора Национального антикоррупционного центра. Во время встречи были обсуждены также вопросы приднестровского урегулирования, предстоящих местных выборов в Молдове осенью этого года, налоговой децентрализации и способов достижения экономической стабильности. Заместитель помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии положительно оценил развитие событий в Молдове после преодоления политического кризиса. Во встрече приняли участие Посол США Дерек Хоган, вице-спикеры парламента Молдовы Ион Чебан и Михай Попшой, а также генеральный секретарь законодательного органа Адриан Албу.

На благо народов Франции и Молдовы

Председатель парламента РМ направила поздравления председателю Национального собрания Франции Ришару Феррану в связи с национальным праздником Французской Республики и пожелала мира и процветания французскому народу. Зинаида Гречаный отметила, что отношения между Республикой Молдова и Французской Республикой постоянно развиваются как на двустороннем уровне, так и на уровне межпарламентского сотрудничества. Спикер парламента Молдовы выразила уверенность в том, что укрепление межпарламентского диалога будет содействовать развитию многопланового сотрудничества на благо наших стран и народов.