В 2019 году отмечается 27-летие канонизации Штефана Великого и Святого.

Начало текущей рабочей недели президента совпало с годовщиной канонизации господаря Штефана Великого и Святого. Как известно, глава государства считает важнейшей задачей популяризацию имени и заслуг великого господаря Молдовы. Не случайно прошедший 2018-й год был объявлен Годом Штефана Великого и Святого.

Поборник православной веры

В понедельник в Молдове отмечали годовщину канонизации господаря Штефана Великого и Святого, защитника и поборника православной веры, основоположника многих святых мест. В этом году отмечается также 562-летие восхождения великого господаря на молдавский трон. Воевода Штефан Великий пользовался уважением правоверных людей, которые называли его «добрым, великим и святым» за милосердные поступки и искусное управление страной. Штефан Великий прожил насыщенную, полную грандиозных завоеваний жизнь, проведя 48 войн с врагами отечества. После смерти (1504 год) Штефан Великий был канонизирован за самоотверженную защиту православной веры, беспримерное мужество и содействие основанию множества монастырей и церквей, которые и сегодня являются жемчужинами Молдовы. Указом президента Республики Молдова 2018-й был объявлен годом господаря Молдовы – Годом Штефана Великого и Святого – с целью повышения общественного интереса к истории и культуре Молдовы, продвижения ценностей, которые Штефан оставил нам в наследство, и в знак высокого признания роли великого господаря в истории Молдавского государства.

Стратегический диалог

В минувшую пятницу президент Молдовы провел встречу с Дэвидом Хейлом, заместителем госсекретаря США по политическим вопросам, находившимся с визитом в нашей стране. Официальные лица обсудили многие вопросы, касающиеся развития двустороннего стратегического диалога. Глава государства поблагодарил американскую сторону за финансовую помощь и значительную поддержку, оказанную Республике Молдова в различных сферах на протяжении 27 лет независимости.

В ходе диалога стороны говорили также об успешном внедрении крупных проектов, таких как «Вызовы тысячелетия» в 2007-2009 годах, и о нашей заинтересованности в продолжении аналогичных проектов при содействии США. Кроме того, Игорь Додон высоко оценил поддержку Соединенных Штатов в деле разрешения политического кризиса в Республике Молдова и обеспечения мирной передачи власти правительством Филипа. Президент страны подчеркнул, что благодаря поддержке со стороны внешних партнеров и широкому внутреннему консенсусу Республика Молдова имеет все шансы оздоровить экономику и проводить взвешенную внешнюю политику на основе национальных интересов. Игорь Додон заверил заместителя госсекретаря США в том, что Администрация президента, правительство и парламентское большинство сохранят в силе все международные соглашения, подписанные Республикой Молдова, в том числе с Европейским союзом. Кроме того, глава государства призвал США поддержать усилия нашей страны по укреплению постоянного международно-признанного нейтралитета Молдовы. Игорь Додон обсудил с господином Хейлом вопросы урегулирования приднестровской проблемы. В связи с этим президент РМ отметил, что мы по-прежнему высоко оцениваем перспективы переговоров в формате 5+2 и роль в этом процессе США и остальных участников диалога.

Приоритеты приднестровского урегулирования

На прошедшей неделе Игорь Додон встретился с представителями посредников и наблюдателей формата «5+2»: России, Украины, ОБСЕ, США и ЕС.

В рамках дискуссии стороны обсудили нынешнюю ситуацию в приднестровском урегулировании, а также меры по укреплению доверия между двумя берегами Днестра и предпосылки возможного возобновления политических переговоров по урегулированию приднестровской проблемы в 2020 году. Высокопоставленные представители участников формата «5+2» поддержали общие усилия руководства Республики Молдова, направленные на продвижение процесса урегулирования, в том числе путем дальнейшей реализации мер по укреплению доверия, изложенных в рамках подписанного в 2016 году Берлинского протокола и получивших своё соответствующее развитие.

В ходе встречи президент страны подчеркнул 3 основных приоритета в вопросах урегулирования на предстоящий период:

1. Права человека и демократизация Приднестровья, обеспечение свободного передвижения людей, грузов и услуг по всей территории Республики Молдова.

2. Восстановление единого торгово-экономического пространства Республики Молдова.

3. Создание предпосылок по возобновлению в 2020 году переговоров по политическому урегулированию приднестровской проблемы.

Кроме того, Игорь Додон выразил надежду на то, что совместные усилия посредников и наблюдателей откроют перспективы проведения встречи в переговорном формате «5+2» в ближайшее время. В завершение глава государства поблагодарил участников встречи за поддержку, оказываемую Республике Молдова в процессе урегулирования приднестровского вопроса.

Европейское партнерство

Еще одну важную встречу президент Молдовы провел с министром иностранных дел Польской Республики Яцеком Чапутовичем, который находился с визитом в нашей стране. Официальные лица обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, и с удовлетворением подчеркнули, что 14 июля, 27 лет тому назад, были установлены дипломатические отношения между нашими странами. В ходе беседы Игорь Додон подчеркнул, что Польша остается одним из самых активных европейских партнеров РМ, занимая 8-е место по объему торгового оборота, который достиг 300 млн долларов в 2018 году. В то же время Игорь Додон отметил, что эта страна является крупнейшим среди стран ЕС импортером молдавских вин и одним из крупнейших в ЕС иностранных инвесторов, чей объем вложений в Молдове превышает 220 млн леев.

Глава государства поблагодарил польскую сторону за финансовую помощь, оказываемую нашей стране в рамках Программы помощи по развитию, что представляет реальную поддержку в деле продолжения внутренних реформ по модернизации страны. Президент также приветствовал подписанные 37 соглашений между Молдовой с Польшей в различных областях деятельности: в политике, экономике, торговле, финансах, транспорте, социальной защите, здравоохранении и образовании.

Кроме того, Игорь Додон и Яцек Чапутович обсудили ситуацию во внутренней политике Республики Молдова. Президент РМ поблагодарил руководство Польши за поддержку новой парламентской коалиции и нынешнего правительства. Глава государства отметил, что у Молдовы есть уникальный шанс на устойчивое развитие благодаря широкому национальному консенсусу и поддержке со стороны внешних партнеров. Игорь Додон подчеркнул, что президентская администрация совместно с парламентом и правительством прилагают все усилия, необходимые для восстановления прагматичных отношений с партнерами по развитию и проведения взвешенной внешней политики.

В завершение встречи глава государства передал слова благодарности президенту Польской Республики Анджею Дуде за приглашение принять участие в памятных мероприятиях, которые пройдут в Польше 1 сентября 2019 года и будут приурочены к 80-летию со дня начала Второй Мировой войны.

Взаимный интерес

Президент Игорь Додон провел встречу с Георгиосом Пукамиссасом, Послом Греческой Республики в Молдове с резиденцией в Бухаресте, в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. В ходе беседы официальные лица затронули ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики страны, а также нынешнее состояние молдавско-греческих отношений. Глава государства поблагодарил Его превосходительство за помощь, оказываемую Грецией нашей стране посредством множества проектов, а также за вклад господина посла в укрепление двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, президент страны выступил за активизацию двустороннего диалога и подтвердил приглашение на имя президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса посетить Республику Молдова с официальным визитом. Игорь Додон говорил также об усилиях президентской администрации по проведению взвешенной внешней политики, предполагающих партнерские отношения со странами как Востока, так и Запада. В завершение беседы глава государства пожелал господину Георгиосу Пукамиссасу успехов в дальнейшей деятельности и выразил уверенность в том, что с назначением нового посла партнерство между Республикой Молдова и Греческой Республикой продолжится по многим направлениям на благо наших народов.

Наследие предыдущей власти

На исходе последнего рабочего дня прошло совместное заседание с участием президента, председателя парламента, премьер-министра, членов правительства и фракции ПСРМ в парламенте РМ. На встрече был проведен анализ основных шагов, сделанных за прошедший с момента смены власти период. Участники заседания подчеркнули, что за минувшее время усилия правительства были в основном сосредоточены на решении сложных проблем, унаследованных от предыдущей власти. Кроме того, на совещании обсуждались приоритетные задачи исполнительной власти и правящей коалиции на ближайшие недели. Среди наиболее важных вопросов, затронутых на заседании, значились следующие: необходимость внесения поправок в бюджет; меры социального характера, направленные на повышение уровня защиты граждан; положение в экономике, энергетическом секторе и других важных сферах. Президент Игорь Додон отметил, что встречи в таком формате будут проводиться регулярно для обеспечения эффективного взаимодействия правительства и парламентского большинства.

В интересах граждан РМ

На минувшей неделе президент Молдовы подписал Указ об освобождении Эдуарда Харунжена от должности генерального прокурора. Тем самым был сделан важнейший шаг на пути избавления страны от метастаз глубочайшей коррупции, проникшей в высшие органы государственного управления. Глава государства подчеркнул, что, исходя из необходимости обеспечения функционирования системы прокуратуры в интересах граждан Республики Молдова, крайне важно, чтобы новое руководство Генеральной прокуратуры было назначено в ближайшее время и в строгом соответствии с законодательством. Президент страны также отметил, что новый генеральный прокурор должен иметь гражданство Республики Молдова, опыт работы в органах прокуратуры, быть неподкупным и способным восстановить авторитет учреждения, обеспечив верховенство закона, а также быть готовым расследовать множество случаев беззакония, в том числе совершенных в прошлом.

Исходя из этого, Игорь Додон пояснил, что только такой кандидат, выдвинутый Высшим советом прокуратуры, будет принят президентом РМ в качестве генерального прокурора.