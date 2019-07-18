В двухчасовом эксклюзиве программы «Cutia Neagră» на TV8 он рассказал много интересного. Мы же обратили внимание на некоторые, показавшиеся заслуживающими особого внимания, моменты.

Кто придумал банковскую аферу

По словам Филата, «мозговым центром» всей схемы банковской кражи был приближенный к Плахотнюку бизнесмен Сергей Яралов. Он участвовал во всех встречах, на которых обсуждали создание Альянса за евроинтеграцию, а также ситуацию в банковской сфере.

Вспомнил Филат и про то, как «продавливалось» решение о дополнительной эмиссии акций «Banca de Economii». «Когда речь шла о дополнительной эмиссии акций, говорилось об очень солидных инвесторах: «Газпромбанке» и «Внешэкономбанке». Первое предложение об этой эмиссии поступило от парламентской комиссии по расследованию ситуации в банковской сфере во главе с Рейдманом. Сначала это носило форму рекомендации, но постепенно трансформировалось в единственно возможное решение». Филат убежден, что то, чем закончится вся эта история, знали Плахотнюк, Яралов и Шор, а все остальные вольно-невольно внесли свой вклад. А вот о криминальном прошлом Яралова, замешанного в намеренном банкротстве ряда банков и других сомнительных случаях, бывший премьер якобы ничего не знал, а способ спасения «Banca de Economii» обсуждал с ним, потому что он был членом Совета АЕИ.

«Было два возможных решения: приватизация и дополнительная эмиссия. Ликвидация тогда даже не рассматривалась, идея возникла позже, после выборов 2014 года, по настоянию МВФ и ВБ. Информация о серьезном российском инвесторе исходила из окружения Плахотнюка. Комитет по привлечению инвестиций был учрежден почему-то при Министерстве экономики, хотя должен был быть при правительстве. А решения в этом комитете принимал не официальный председатель – министр Валерий Лазэр, а его советник – все тот же Яралов», – заявил Филат. При этом он выразил уверенность в том, что большинство денег из похищенного миллиарда оказалось в руках Шора, а за молчание, за бездействие, за закрытие дел хорошо заплатили судьям, прокурорам и другим высокопоставленным персонам. При этом Филат передал ведущей программы Марианне Раца толстую пачку документов, якобы содержащих подтверждение его непричастности к краже миллиарда. А вину свою он считает не уголовной, а политической: «Я не сделал того, что должен был сделать, чтобы этого не произошло. Теперь я понимаю, что для Молдовы было бы более выгодным подписать Соглашение об ассоциации позже, в том числе даже воспользоваться либерализованным визовым режимом позже, но тогда нужно было не подвергать угрозе европейский путь Молдовы».

Почем генпрокурор?

Оказывается, экс-премьер совершенно точно знал, сколько стоит кресло генерального прокурора. По словам Филата, накануне образования первого Альянса за европейскую интеграцию, поздно вечером два депутата – Вячеслав Унтилэ и Вячеслав Платон – пришли к нему домой и сообщили, что принято решение продать должность генерального прокурора за 2 млн евро. Претендент был якобы со стороны Серафима Урекяна (Альянс «Наша Молдова»), но на самом деле речь шла о ставленнике Владимира Плахотнюка – Валерии Зубко. Этой информацией Филат поделился с послом США (почему-то не с компетентными органами и общественностью страны), который признал, что ситуация опасная, но в принципе это внутреннее дело Молдовы. Проще говоря, со слов Филата, благословил.

На вопрос ведущей, почему он до сих пор молчал, Филат ответил, что не раз пытался передать имеющуюся у него информацию через адвоката Игоря Попу, но тот относил все послания прямиком Плахотнюку. Попа уже опроверг это обвинение.

Верить ли всем разоблачениям Филата, который, в отличие от Юрия Лянкэ, был не «просто премьером», а реальным руководителем правительства, решайте сами. Лично у нас вызывает большие сомнения, что он о многом не знал, и, мягко говоря, удивляет, что даже если все знал, то безропотно соглашался со всем, что исходило от Плахотнюка и его приближенных, насчет которых вовсе не заблуждался.