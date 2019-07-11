Социалисты вместе с другими фракциями МСК проголосовали за отставку Руслана Кодряну и Нистора Грозаву.

Муниципальный совет Кишинева поддержал на прошлой неделе объединенные проекты фракции Партии социалистов и Либеральной партии по отставке с должности вице-примара Руслана Кодряну и Нистора Грозаву, а также отставку Кодряну с должности и.о. примара Кишинева. За отставку чиновников проголосовали практически все фракции и независимые советники Муниципального совета, за исключением фракции ЕНПМ Юрие Лянкэ и одного советника ДПМ.

В примары через «заднюю дверь»

Глава фракции ПСРМ в мунсовете Динарий Кожокару напомнил, что две недели назад муниципальный совет уже принял декларацию о недоверии Кодряну и Грозаву, им было предложено добровольно уйти в отставку. Сегодняшнее голосование стало логичным завершением требований народных избранников.

«Вы знаете, что на протяжении 16 месяцев, сколько Кодряну находился в занимаемой должности, после того, как его провели в примэрию через «заднюю дверь», а потом он «самопровозгласился», в муниципии происходило разбазаривание земельных участков. По сомнительной схеме через оффшорную компанию на Кипре, учредителем которой является представитель Демпартии Кирилл Габурич, были приобретены новые автобусы», – сказал Динарий Кожокару. По его словам, на протяжении всего этого времени руководство примэрии предпринимало попытки препятствовать реализации социальных проектов, инициированных социалистами. Без причины были уволены руководители ряда муниципальных предприятий и назначены другие по политическим критериям.

«Сегодня в Кишиневе хаос и недоразумения. Мы должны прекратить это», – заявил Динарий Кожокару. Глава фракции ПСРМ призвал всех чиновников примэрии и претур, руководителей и работников муниципальных предприятий продолжать работу в обычном режиме, не блокировать деятельность столичной власти. Муниципальный совет предложил назначить и.о. примара секретаря Адриана Талмача до избрания новых и.о. примара и вице-примаров. Однако Талмач заявил, что не сможет занимать предложенную им должность. В итоге Муниципальный совет в ближайшее время должен будет предложить новые кандидатуры. За отставку и.о. примара и вице-примаров проголосовали 36 муниципальных советников из 51.

ПСРМ обратилась в Антикоррупционную прокуратуру

На прошлой неделе руководитель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете обратился в Антикоррупционную прокуратуру с требованием проверить технические задания по внедрению электронного билета, опубликованные Управлением общественного транспорта. Причиной обращения стала публикация данным ведомством информации о проведении аукциона, условия которого не соответствуют решениям, принятым Муниципальным советом 22 декабря 2017 года и 4 октября 2018 года. В обращении сказано, что Управление общественного транспорта опубликовало информацию о проведении аукциона по введению электронной системы оплаты проезда на сайте www.achizitii.md, однако она не соответствует решениям Муниципального совета от 22 декабря 2017 года и 4 октября 2018 года. В данной связи глава фракции ПСРМ потребовал, чтобы Антикоррупционная прокуратура провела проверку по данному поводу и сообщила о ее результатах.

Любопытно, что в минувший понедельник Агентство по государственным закупкам отменило упомянутый тендер для системы электронных билетов в общественном транспорте в Кишиневе. При этом внезапная отмена тендера объясняется тем, что председатель и заместитель председателя рабочей группы подали в отставку, и это не позволяет создать рабочую группу, отмечается на сайте achiziții.md

Напомним, что 27 мая на тот момент врио мэра столицы Руслан Кодряну заявил, что начались тендерные процедуры по отбору компании для реализации проекта электронных билетов в общественном транспорте столицы. Аукцион на закупку оборудования был объявлен 1 июля, а минувший вторник был последним днем, когда можно было подать заявку.