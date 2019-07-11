Социалисты надеются на то, что смогут управлять страной совместно с ACUM до очередных парламентских выборов.

Кто виноват и что делать? Этим вопросом сегодня задаются не только политики, но и рядовые граждане, именно из их кармана был украден пресловутый «миллиард», который, как выяснилось, превратился уже в «три миллиарда». О том, что намерены предпринять Партия социалистов и вошедший с ней в альянс блок ACUM, в рамках передачи «Главный вопрос» на телеканале НТВ, рассказал председатель парламентской фракции ПСРМ Влад Батрынча. Тезисно предлагаем его ответы на вопросы журналиста.

Цинизм Харунжена

– Принципиально важно то, что второй отчет Kroll показал – денег на самом деле украдено больше. Я и ранее говорил не о «миллиарде», а о «миллиардах», причем не в леях. Возмущает то, что зарубежные эксперты не сделали ничего такого, чего бы не смогли сделать наши прокуроры, правоохранительные органы и суды. А ведь на их содержание граждане Республики Молдова отдают сотни миллионов леев. По большому счету, остается один главный вопрос: что дальше? Меня очень возмутила пресс-конференция, проведенная генпрокурором господином Харунженом. Более циничного послания я не слышал. По его словам, доклад Kroll стоил огромных денег, и потому его нельзя публиковать, чтобы не нанести урон следствию. Так ребята, это расследование было заказано и проводилось на наши деньги, так как были сомнения в вашей компетентности!

Дело против прокуроров

– В свое время мы получили первый доклад Kroll, в нем были определены фигуранты преступления. Мы помним, что потом произошло с лидером одной из партий – Филатом. Возникает вопрос: почему за последующие четыре года никаких действий в данном направлении больше не было? Со времени второго отчета Kroll прошло около года. Почему прокуроры не попытались за это время заморозить хотя бы часть активов фигурантов дела? Потрясает, когда Харунжен или Бецишор выходят к журналистам и сообщают: «По нашей информации, Илан Шор покинул пределы Республики Молдова». Елки палки, вся страна об этом гудит уже два дня, а у них только появилась «информация»! Надо возбуждать дело против прокуроров, которые потребовали для него меру пресечения в виде судебного контроля. Шору дали несколько лет на то, чтобы переоформить собственность, вывести активы, а только теперь на какие-то остатки налагается арест.

Показательный процесс

– Если мы исходим из того, что кража была результатом политического заговора со спланированным сценарием, с участием правительства, парламента, Национального банка, органов правопорядка, то понятно – деньги выводились не для того, чтобы их вернуть. Для чего нужен был НБМ? Переводить за границу деньги надо было не в леях, а в валюте. Те крохи, что вернули, – это возврат за счет самого BANCA DE ECONOMII, за счет его здоровых активов, распродажи движимого и недвижимого имущества. Нельзя забывать, что до 2009 года это был крупнейший государственный банк, у него ежегодной прибыли было от 160 до 180 миллионов леев. Когда расследование завершится, нам будет нужна здоровая прокуратура. Она реально начнет возврат денег и, конечно, заслушает всех, кто участвовал в этих делах. Должен быть образцово-показательный процесс. Все мировое сообщество должно видеть: расследование относительно кражи в Молдове пришло к своему логическому завершению.

Грязные деньги

– Отдельно нужно говорить о приватизации. Например, в случае Кишиневского табачного комбината, с 2013 года я работал с его профсоюзом. Помню еще тогда передал депутату Додону информацию, и он озвучил ее с парламентской трибуны. Рассказал, как под предлогом списания вывозили оборудование. Парламент и правительство отдали приоритет импортерам, чтобы «посадить на брюхо» собственную табачную отрасль. И в итоге предприятие продали за 160 миллионов леев, это 8 миллионов евро, где-то один процент от реальной рыночной стоимости. Мало того, государство до продажи вложило еще 90 миллионов, чтобы привести в порядок инфраструктуру предприятия. Это, конечно, полнейшая… Нет цензурного определения. Будем разбираться и относительно Международного кишиневского аэропорта, и Air Moldova. Там банальнейшая схема, чтобы опустить цену, наделали миллионных долгов по Aeroport Catering (доставка питания на борт самолета). Сколько не летаю, не видел там чего-то особенного. Некоторые потеряли над собой контроль. Почему в нищей стране кто-то отправляет своих отпрысков учиться за рубеж и платит за это сотни тысяч, а в это же время закрывается сельская школа, чтобы сэкономить для бюджета 50 тысяч леев? Грязные деньги, полученные в результате кражи, шли на скупку депутатов. На выборах 2014 года демократы заняли четвертое место, но смогли полностью контролировать страну. Как можно было после местных выборов, получив двести своих примаров, придти к восьмистам? Жажда наживы настолько проникла в среду прокуроров, что они с легкостью возбуждали дела на примаров, советников, инакомыслящих, обслуживая политическую элиту на те же украденные деньги. Руководители прокуратуры, судебных инстанций, чиновники, депутаты по графику получали деньги, которые они не могли иметь законно. Получается, на часть украденного содержалась эта лояльная Плахотнюку машина.

Почему не сажаете?

– Не помню такого энтузиазма, который мы наблюдали 8 июня при подписании общей декларации с ACUM, избрании руководства парламента и правительства. И это при том, что кабинет министров приводили к присяге при аварийном генераторе, так как электропитание было отключено. У нас есть искреннее желание что-то изменить. Всегда был оптимистом, и думаю, что мы можем довести мандат этого парламента до конца. Мы поставили перед собой амбициозные задачи: освободить государство, сделать все властные институты функциональными, юстицию – независимой, правительство – профессиональным. Сегодня нам доверяет 80% населения, никогда такого в стране еще не было. Нам звонят, пишут: почему не сажаете, почему просто уходят в отставку? Есть вещи, которые реально невозможно реализовать за месяц, например, изменить законодательство о Службе информации и безопасности. Сейчас нам надо дополнить программу деятельности правительства и соглашение о коалиции, то, которое у нас есть. Да, и самое главное – мы дали людям надежду и сделаем все, чтобы ее оправдать.