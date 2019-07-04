Ирина Влах победила на выборах с рекордным результатом в 92%

В воскресенье, 30 июня, состоялись выборы нового башкана Гагаузии. После обработки бюллетеней, по последним результатам, которые были обнародованы избирательной комиссией автономии, за Ирину Влах проголосовали 49742 избирателя или 91,93%. Это лучший результат среди всех участников.

Президент Молдовы Игорь Додон в числе первых поздравил Ирину Влах с победой на выборах.

«От всей души поздравляю члена нашей команды Ирину Федоровну Влах с убедительной победой в первом же туре выборов башкана Гагаузской автономии и с переизбранием на второй срок!

Высочайшее доверие, которое ей оказали избиратели, – это лучшее доказательство ее эффективной работы на посту башкана, ее отличных профессиональных и личных качеств. Твердо убежден, что Ирина Фёдоровна за следующие четыре года полностью оправдает доверие жителей автономии, а мы, команда президента и Партии социалистов, будем оказывать ей всю необходимую поддержку. Считаю, что с таким башканом в Гагаузии продолжатся потрясающие изменения в качестве жизни жителей, а Автономия продолжит считаться образцовым регионом Республики Молдова по социально-экономическим показателям», – отметил Игорь Додон.

Председатель парламента РМ Зинаида Гречаный также поздравила Ирину Влах с безоговорочной победой на выборах башкана.

«Доверие, которое неоднократно оказывали жители Гагаузии, доказывает качества лидера и человека, которые я всегда в Вас ценила. Желаю успехов и важных достижений для жителей Гагаузии. Я знаю, что еще многое предстоит сделать, и я уверена, что у вас все получится. Я заверяю вас в полной поддержке молдавского парламента и лично моей вашей деятельности на благо жителей региона и страны», – подчеркнула Гречаный.

Поздравил новоизбранного башкана Ирину Влах с «безукоризненной победой» и Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. В телефонном разговоре Митрополит подчеркнул важность сохранения мира и укрепления гражданского согласия в регионе. Со своей стороны, Ирина Влах отметила весомую роль Церкви в общественной и духовной жизни Гагаузии. Глава Гагаузии пригласила Митрополита в скором времени осуществить рабочую поездку в автономию.

Среди тех, кто пожелал успехов Ирине Влах, избранной на должность башкана Гагаузии, был и вице-премьер России, спецпредставитель президента РФ Дмитрий Козак.

О состоявшемся после прошедших выборов телефонном разговоре с вице-премьером России написала Ирина Влах: «В рамках беседы Дмитрий Козак поздравил меня с убедительной победой на выборах башкана Гагаузии. Мы условились в скором времени детально обсудить дальнейшие шаги по укреплению экономических и гуманитарных связей между Гагаузией и регионами России».