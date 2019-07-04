Как преодолеть препятствия во взаимоотношениях Молдовы с Западом и с Востоком?

На прошедшей неделе по приглашению председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина председатель парламента РМ Зинаида Гречаный находилась с рабочим визитом в Российской Федерации. В состав молдавской делегации, возглавляемой спикером парламента РМ, вошли вице-председатели парламента Ион Чебан и Александр Слусарь, а также секретарь Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, депутат Оазу Нантой. Во время визита Зинаида Гречаный провела встречи с высшими руководителями РФ, а также выступила перед депутатами Госдумы РФ.

Развивать отношения с ЕС, Россией и Азией

Одна из первых встреч в Москве у парламентариев Молдовы была с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, которая поздравила Зинаиду Гречаный с избранием на пост спикера в сложнейших политических условиях. «Объективно вы прошли уникальную государственную политическую школу. Надеюсь, что все самое сложное уже позади, что у вас все будет спокойно, мирно, стабильно, чтобы мы могли развивать отношения», – сказала спикер Совета Федерации.

Она отметила, что мирная передача власти в Молдове – это «огромная заслуга нынешних руководителей и народа, который поддержал такой выбор… Президенту Молдовы, депутатам парламента удалось преодолеть тяжелейший политический кризис. К счастью, возобладали здравомыслящие силы, которые понимали, что только мирным путем можно сохранить страну», – сказала Валентина Матвиенко.

Говоря о двусторонних отношениях, председатель Совета Федерации отметила, что выбор вектора развития страны – это право любого суверенного государства: «Не нужно противопоставлять – можно развивать отношения и с ЕС, и с Россией, и с Азией, если это выгодно для государства и для народа».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что «сегодня появился шанс восстановить отношения между Молдовой и Россией. Мы заинтересованы в таком сотрудничестве».

Она напомнила, что благодаря усилиям и открытой позиции президента РМ Игоря Додона с 2017 года велся двусторонний диалог на высшем уровне и много было сделано для восстановления экономических отношений. Но в то же время были прерваны контакты на уровне правительства, парламента. Валентина Матвиенко также отметила, что, несмотря на запреты со стороны недавних властей Молдовы депутатам страны выезжать в Россию, делегация парламентской фракции ПСРМ во главе с Зинаидой Гречаный приезжала на заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ. Спикер Совета Федерации, оценила это как «акт гражданского мужества». Зинаида Гречаный, в свою очередь, поблагодарила Совет Федерации за поддержку. Она подчеркнула, что Молдова должна развивать отношения с Россией, потому что это нужно людям. «Власть должна двигаться по той тропинке, которую проторил народ, если тропинка есть – значит это нужно людям», – сказала Зинаида Гречаный.

Восстановить двустороннее сотрудничество

В тот же день председатель парламента РМ встретилась с председателем правительства Российской Федерации, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

Во время встречи были обсуждены вопросы восстановления и расширения двустороннего сотрудничества между нашими странами после формирования парламентского большинства и утверждения нового правительства. Премьер-министр России выразил надежду на то, что новая конфигурация в парламенте, новое правительство Молдовы поможет стране «выйти из сложных процессов, которые государство пережило в последние годы». Говоря о двустороннем сотрудничестве, Дмитрий Медведев отметил, что сейчас нужно приложить максимальные усилия для активизации сотрудничества как по линии парламента, так и по линии правительства. «Я рад тому, что по линии правительства у нас возникла новая система взаимоотношений, назначены руководители межправкомиссии. Я надеюсь, это упростит работу и позволит решать накопившиеся задачи по линии исполнительной власти», – сказал Дмитрий Медведев. В отношении межпарламентского сотрудничества премьер-министр России выразил уверенность в том, что новый парламент под руководством Зинаиды Гречаный начнёт выстраивать конструктивный межпарламентский диалог.

Зинаида Гречаный в ответном слове поблагодарила Дмитрия Медведева за прием. Она пояснила, что вместе с ней во встрече участвуют представители всех политических партий, входящих в парламентское большинство. «Мы очень разные, но мы смогли найти консенсус, чтобы обойти острые углы и преодолеть те препятствия, которые существовали во взаимоотношениях Республики Молдова как с Западом, так и с Востоком», – сказала Зинаида Гречаный. Спикер парламента РМ выразила надежду на то, что двусторонняя межправительственная комиссия заработает в полную силу. «Мы для себя этого очень желаем, так как проблемы есть именно у нас, это в первую очередь наши интересы. Мы в парламенте для этого сделаем все возможное», – сказала Зинаида Гречаный.

Работать в интересах граждан

Парламентская делегация РМ во главе с Зинаидой Гречаный во время официального визита в Россию встретилась с председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславом Володиным. Во время встречи были обсуждены вопросы интенсификации межпарламентских отношений между двумя странами. Вячеслав Володин отметил в своем приветствии, что в последнее время «отношения между Государственной Думой РФ и парламентом РМ были неформальными, но очень искренними. Он выразил надежду на то, что теперь «развитие отношений в рамках парламентов станет импульсом для развития сотрудничества между нашими странами в различных сферах». Спикер российской Госдумы подчеркнул, что «отношения необходимо развивать лишь на принципах двустороннего сотрудничества, доверия, диалога, невмешательства в суверенные дела других государств и отсутствия двойных стандартов».

Зинаида Гречаный, в свою очередь, отметила особую роль, которую сыграла поддержка изменений в нашей стране дипломатическими представителями, и в первую очередь Российской Федерации, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.

«Сегодня признание есть, новая власть заработала. Теперь очень важно восстановление отношений. Мы открыты и заинтересованы в восстановлении стратегического партнерства с Российской Федерацией по всем направлениям, включая межпарламентское сотрудничество», – сказала Зинаида Гречаный.

Она напомнила, что в последние годы накопилось много вопросов, которые необходимо решать: развитие экономических отношений, увеличение товарооборота, поддержка граждан Республики Молдова, проживающих на территории Российской Федерации.

«Я рада, что сегодня все представители нашего парламентского большинства рядом со мной. Мы будем вместе работать в интересах нашей страны и ее граждан. Главное, чтобы сотрудничество было со всеми ветвями власти – на уровне президента, парламента и правительства», – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Отказаться от вражды

Выступая с трибуны Государственной Думы Российской Федерации, Зинаида Гречаный говорила о том, что еще недавно отношения между нашими странами переживали сложный период. Из-за недальновидности и неграмотности взаимосвязи Молдовы с её внешними партнёрами как на Западе, так и на Востоке достигли критического уровня.

Однако теперь «политический кризис в Молдове разрешён также при поддержке зарубежных партнёров нашей страны – Российской Федерации, Европейского союза, Соединённых Штатов Америки, которые успешно выступили в качестве медиаторов между различными политическими силами Молдовы. Уникальность ситуации заключается в том, что крупные геополитические силы нашли точку согласия и возможность полноценного сотрудничества именно в Молдове».

Председатель парламента РМ подчеркнула, что вместе с ней в зале госдумы присутствуют депутаты от парламентского блока АCUM. И несмотря на то, что у Партии социалистов и у блока АCUM разные программы и разные взгляды на многие вопросы внутренней и внешней политики Республики Молдова, удалось достичь консенсуса ради интересов подавляющего большинства наших сограждан, а также спасти страну от криминального режима, узурпировавшего всю власть.

«Эта уникальная ситуация может стать ярким примером достижения компромисса между различными силами как на региональном, так и на международном уровне при поддержке и участии главных геополитических игроков, ну и, конечно, не в последнюю очередь при обоюдном желании. Сегодня перед новой властью в Молдове одна главная цель – объединить усилия ради улучшения благосостояния каждого гражданина страны, от студента до пенсионера, от семей молодых специалистов до многодетных семей.

Искренне надеюсь и уверена, что нынешние парламентское большинство и правительство, которые, согласно опросам, поддерживают более 80% граждан нашей страны, сохранятся и продолжат свою работу на благо Молдовы», – сказала в своей речи Зинаида Гречаный.

Председатель парламента РМ заявила о планах в ближайшее время в таком же составе посетить и Европейский парламент, где предстоит рассказать об уникальном прецеденте согласия и сотрудничества. Ведь впервые за много лет у Молдовы появилась возможность проводить по-настоящему взвешенную внешнюю политику, основанную на уважении, общепринятых ценностях и, конечно, взаимовыгодном сотрудничестве как с Западом, так и с Востоком.

«Благодаря усилиям президентов наших стран – Игоря Додона и Владимира Путина – удалось решить целый ряд проблем в таких сферах, как возвращение молдавских производителей на российский рынок и амнистия для молдавских трудовых мигрантов, работающих в России. Есть, однако, целый ряд вопросов, которые всё ещё требуют своего разрешения», – говорила руководитель парламентской делегации Молдовы.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что вместе с завершением политического кризиса в Молдове преодолено противоборство между важнейшими институтами власти. Открыта новая страница сотрудничества между органами власти.

«За последние годы было слишком много упущено. Однако в наших общих силах – вернуть взаимосвязи между нашими странами на достойный уровень. Мы будем восстанавливать полноценное партнёрство между Молдовой, Россией и другими нашими партнёрами и наполнять его конкретным содержанием.

Молдова – прекрасная страна с красивым и добродушным народом, мы рады всем и всех зовем к себе в гости, мы не хотим и не будем враждовать, мы хотим быть свободными и независимыми. И мы никогда не забываем добрые поступки наших друзей!

Милости просим к нам в Молдову!» – сказала в заключение председатель парламента РМ.