Текущая рабочая неделя главы государства началась со встречи с судейским корпусом в Высшем совете магистратуры (ВСМ)

Президент Молдовы в преддверии предстоящего назначения новых судей Конституционного суда напомнил о недопустимости превращения судей в политический инструмент, как это было в недавнем прошлом. А в минувшую пятницу Игорь Додон провел рабочую встречу с бывшими председателями и судьями Конституционного суда. Обсуждались вопросы организации торжественного собрания, посвященного 25-летию принятия Конституции Республики Молдова парламентом страны.

Судьи, свободные от политического влияния

Мероприятие запланировано на 29 июля, в годовщину исторического события, и предполагает участие высшего руководства Республики Молдова, бывших президентов, нынешних и бывших депутатов парламента и, в первую очередь, тех, кто голосовал за Основной закон 25 лет назад. Кроме того, планируется пригласить специалистов в области конституционного права, которые принимали непосредственное участие в разработке Конституции. Игорь Додон считает планируемое мероприятие крайне важным для нашей страны не только в связи с важной датой, но и в контексте политических событий последних недель. Глава государства подчеркнул, что благодаря политической воле президента, Партии социалистов и блока ACUM при широкой народной поддержке и признании со стороны внешних партнеров был преодолен серьезный конституционный кризис, связанный с превращением Конституционного суда в инструмент политической борьбы в руках Демократической партии.

«Добровольная отставка прежнего состава Высокого суда и разрешение кризисной ситуации дает новой легитимной власти основания в самое ближайшее время организовать транспарентный конкурс на замещение должностей судей Конституционного суда. Убежден, что они будут профессионалами, свободными от политического влияния, и это даст нашей стране возможность восстановить авторитет высшей судебной инстанции и достойно отметить 25-летие Конституции», – подытожил президент страны.

«Перезапуск» двусторонних отношений

Президент Молдовы сообщил, что правительство Российской Федерации приняло решение продлить действующий с 1 января по 1 июля 2019 года льготный режим поставок для молдавских производителей по пяти товарным группам.

Глава государства выразил благодарность российским партнерам и высказал надежду на то, что молдавско-российские торгово-экономические связи получат новый импульс, что позволит значительно увеличить товарооборот. Кроме того, Игорь Додон сказал, что назначение вице-премьера правительства Республики Молдова Василия Шовы сопредседателем Молдавско-российской межправительственной комиссии и его первая рабочая встреча с сопредседателем от Российской Федерации, министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым создаст благоприятные условия для полномасштабного «перезапуска» двусторонних отношений на уровне правительств наших стран. Напомним, что по результатам договоренностей Игоря Додона, достигнутых с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2018 года, российское правительство приняло решение об отмене пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января 2019 года. Благодаря этому объем поставок по четырем товарным группам за январь-май 2019 года существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, экспорт овощей возрос с 360 тонн до почти 2370 тонн или в 6,6 раза. Поставки яблок выросли с 100 тыс. до почти 167 тыс. тонн, или на 67%. Консервная продукция зафиксировала рост в полтора раза – с 1275 до почти 1940 тонн за отчетный период. Наконец, объем экспорта винодельческой продукции возрос с 5 млн до почти 7,7 млн литров или на 52%. Льготный режим позволил молдавским экспортерам сэкономить сотни миллионов леев.

Первый шаг ВСМ

В понедельник Игорь Додон побывал в Высшем совете магистратуры, где провел искреннюю и открытую дискуссию с представителями судейского корпуса на тему ситуации в системе правосудия. В качестве президента Республики Молдова и гаранта соблюдения прав и свобод граждан Игорь Додон напомнил судьям о том, что все наши сограждане, в том числе бизнес-сообщество, хотят чувствовать себя свободными и в безопасности, а ключевая роль в выполнении этих требований принадлежит юстиции.

Президент подчеркнул, что правосудие вершится именем закона, а судьи несут ответственность за акт правосудия перед лицом всего общества. Додон отметил также, что превращение судей в политический инструмент в руках какой-то группы лиц или режима – недопустимая в демократическом государстве практика. Глава государства заверил судейский корпус в том, что на них не будет оказываться никакого давления, а отношения с законодательной и судебной властью будут строиться исключительно на принципе сотрудничества, в то время как Высший совет магистратуры является единственным органом, уполномоченным на изменение создавшейся ситуации.

«Первым шагом на этом пути станет назначение новых судей Конституционного суда в рамках прозрачного, корректного и оперативного процесса. Твердо убежден в том, что есть честные и неподкупные судьи, и это позволяет мне быть уверенным в том, что судебная власть в состоянии справиться с существующими вызовами, а наше общество и партнеры по развитию ждут подлинных реформ и изменений к лучшему», – отметил Игорь Додон.

На основе национального консенсуса

Постоянные контакты президента Молдовы с официальными лицами других государств стали уже привычными. Эта на первый взгляд рутинная работа, безусловно, дает свои результаты. Именно благодаря такой, не всегда заметной, но кропотливой деятельности высшего должностного лица нашей стране удалось выйти из опаснейшего политического кризиса недавних дней. Однако пока нет повода для самоуспокоения. Все, что происходит в Молдове, требует разъяснения представителям дипмиссий. Только так мы можем заручиться необходимой поддержкой зарубежных партнеров. Вот и состоявшаяся на исходе прошедшей недели рабочая встреча главы государства с послом Турецкой Республики в нашей стране, Е.П. Гюролом Сёкменсюером, скорее всего, преследовала такую цель.

Официальные лица обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе торгово-экономические связи. Стороны также констатировали восходящую динамику сотрудничества между нашими странами, отметив, что Республика Молдова и Турецкая Республика подписали Соглашение о стратегическом партнерстве.

Глава государства поблагодарил турецкую сторону за помощь, оказываемую Республике Молдова в гуманитарной, социальной, культурной и других сферах, особенно в Гагаузской Автономии. Президент рассказал турецкому послу о последних событиях в нашей стране. Игорь Додон подчеркнул, что парламентское большинство и правительство Республики Молдова совместно с президентом страны проводят внутреннюю и внешнюю политику, основанную на национальном консенсусе, исключив идеологические и геополитические факторы, что позволит нам выстроить партнерские отношения со многими странами. В завершение встречи официальные лица обсудили планируемый на осень этого года визит президента Республики Молдова в Турцию. Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осуществил официальный визит в нашу страну в октябре 2018 года

Признательность за поддержку

Еще одна встреча у президента Молдовы на прошлой неделе состоялась с Е.П. Томасом Бэйкеландтом, послом Королевства Бельгия в нашей стране с резиденцией в Бухаресте, в связи с завершением его миссии в Кишиневе. Официальные лица обсудили ряд вопросов внутренней и внешней политики страны, а также нынешнее состояние молдавско-бельгийских отношений. Глава государства дал высокую оценку активной работе господина посла на протяжении его мандата, а также отметил его вклад в укрепление двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Игорь Додон выразил признательность за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране, и отметил, что мы и далее рассчитываем на поддержку Бельгией наших усилий по модернизации и развитию Республики Молдова. Кроме того, президент затронул внутриполитическую обстановку в нашей стране, подчеркнув, что мы проходим очень важный этап для Республики Молдова, а международная поддержка и внутренний консенсус дают нам хороший шанс на развитие страны, и мы им воспользуемся в полной мере. Глава государства также подчеркнул, что Администрация президента будет и далее продвигать взвешенную внешнюю политику, строя партнерские отношения со странами и на Востоке и на Западе. В завершение встречи президент РМ выразил уверенность в том, что двусторонние связи между нашими странами будут и в дальнейшем развиваться динамично.

Взвешенная внешняя политика

На прошедшей неделе Игорь Додон провел также встречу с Министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкевичусом. Глава государства приветствовал визит литовского гостя в Молдову и дал высокую оценку активному политическому диалогу наших государств. Официальные лица провели обмен мнениями о ситуации в Республике Молдова, а также о нынешнем состоянии молдавско-литовских отношений.

Президент поблагодарил за поддержку, оказываемую Литвой нашей стране, и за то, что Республика Молдова остается в списке приоритетных стран для Программы помощи по развитию. Кроме того, глава государства проявил интерес к полноценной реализации молдавско-литовского сотрудничества, в том числе путем привлечения литовских инвесторов в молдавскую экономику. Игорь Додон и Линас Линкевичус говорили также о значительных изменениях в нашей стране, особенно после достижения широкого национального консенсуса и получения международной поддержки со стороны ведущих внешних сил. В связи с этим глава государства отметил, что новая власть в РМ сохранит в силе соглашения, подписанные с партнерами на Востоке и Западе и будет продвигать взвешенную внешнюю политику на основе национальных интересов страны и на благо наших сограждан.

Не забывать родной край

Разумеется, несмотря на крайне загруженный график работы, президент Молдовы никогда не забывает о простых гражданах нашей страны. Для главы государства чрезвычайно важно быть в постоянном контакте с теми, кто доверил ему право быть лидером нации. Поэтому общение с рядовыми жителями страны уже давно стало для него привычным. Одна из таких встреч у Игоря Додона прошла в Комрате, где он побывал на Балу выпускников Гагаузской автономии – торжественной церемонии, организованной по случаю завершения учебы. Президент поздравил выпускников со знаменательным событием в их жизни, пожелал им дальнейших успехов, любознательности и усердия. Кроме того, глава государства пожелал им веры в себя, умению ставить перед собой амбициозные цели и достигать их, но никогда не забывать родной край и любимых учителей. Игорь Додон вручил Почетные дипломы президента Республики Молдова выпускникам, достигших высоких результатов в учебе.