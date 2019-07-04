Криминальный бизнес приносил до 1000% прибыли

Пока теперь уже бывший лидер Демократической партии в неведомых далях заботится о безопасности своей и своего семейства, предоставив недавним товарищам по парии самостоятельно выбираться из малоприятной ситуации, где они оказались, как из рога изобилия появляется информация о том, как считавший себя Координатором всего и вся в Молдове господин Плахотнюк наживал свои несметные богатства.

К примеру, на прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил против Влада Плахотнюка уголовное дело за участие в массовом отмывании денег с помощью молдавской судебной системы. В связи с этим в Москве арестовали бывшего банкира Олега Кузьмина, который, по данным следствия, был знаком и общался напрямую с организаторами преступной группы Плахотнюком и бизнесменом Вячеславом Платоном. А в понедельник, 1 июля, в российской газете «Известия» было со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ опубликовано обширное расследование «Наркоолигархия: чем зарабатывал главный политик Молдавии».

В публикации выдвинуто прямое обвинение бывшего главы ДПМ в организации трансконтинентального трафика гашиша. В статье, в частности, рассказывается, что наркосиндикат, занимавшийся поставками гашиша в Россию, был создан в 2012 году на встрече тогдашнего вице-президента молдавского парламента олигарха Влада Плахотнюка и криминальных авторитетов Олега Прутяну (кличка Борман), Симиона Стегэреску (кличка Патлатый) и Мануэля Сильвино Пальма де ла Пас (кличка Лоло). Их встреча, как следует из материалов цитируемого «Известиями» уголовного дела, состоялась в Кишиневе. Тогда были разграничены зоны ответственности: Лоло занимался поставками из Марокко в Испанию, Стегэреску – перевозкой из Испании и сбытом в России, Борман координировал и контролировал все процессы, а Плахотнюк оказывал общее покровительство преступной деятельности и контроль со стороны криминалитета Молдавии.

«Бизнес приносил своим бенефициарам больше 1000% прибыли от себестоимости. Если закупка килограмма гашиша у марокканских производителей обходилась в сумму 27–45 тыс. рублей, то мелкооптовая цена, например, в России доходила до 500–600 тыс. рублей за 1 кг. Предприятие имело сложную логистику, преимущественно груз добирался до России в тайниках легковых и грузовых автомобилей», – говорится в статье.

Плахотнюку кроме создания и руководства преступным сообществом вменяется организация 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. Он покровительствовал уголовникам, а фактически управлял преступным анклавом, который, помимо наркотрафика, ответственен за хищения, торговлю людьми, сутенерство, заказные убийства, рейдерские захваты банков и компаний. Указано в следственных документах и то, что Плахотнюк монополизировал энергетическую систему и СМИ Молдавии, что было инструментами его незаконной деятельности.

Наркотрафик гашиша вовсе не единственный, хотя и очень солидный источник дохода преступного сообщества Прутяну-Плахотнюка. «Молдавия остается одной из немногих стран в окружении России, где легально производятся и продаются анаболики для культуристов, в частности метандиенон-препараты. То есть на законодательном уровне лоббируются интересы владельцев этого бизнеса, хотя весь цивилизованный мир уравнял производство анаболических стероидов с наркотиками. В России за оборот этих препаратов предусмотрена суровая уголовная ответственность, как и в других странах Европы. Но буквально все отечественные спортзалы наводнены молдавской химией», – пишут «Известия».

На обвинения в свой адрес Плахотнюк отозвался в социальной сети. Он написал: «Россия возбудила против меня несколько уголовных дел (не знаю точно их количество), о которых я узнал из прессы: некоторые появились перед выборами, другие появились тогда, когда правящей партией в Молдове была ДПМ, принимавшая неугодные Москве решения. Все эти уголовные дела – фантазии и попытки впутать меня в дела, к которым я не имею никакого отношения».

Странно было бы, если бы господина экс-Координатора вдруг посетило раскаяние, и он признал свою вину. Однако в СМИ появляется информация, что претензии к Плахотнюку начали поступать и от стран ЕС. А, значит, остается все меньше мест, где он может чувствовать себя в безопасности.

Тамара Берзан