Президент Додон призвал иностранных инвесторов вкладывать деньги в экономику страны

На прошедшей неделе президент Республики Молдова совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, где по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина принял участие в XXIII Международном экономическом форуме и выступил с речью. Кроме того, Игорь Додон провел встречи с руководством Секретариата Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Экономической комиссии ООН, главами «Газпрома» и «Сбербанка». В Петербурге также прошло заседание Молдавско-российского экономического совета с участием высокопоставленных представителей правительства Российской Федерации.

О национальных интересах РМ

В первый день рабочего визита в северную столицу России Игорь Додон принял участие в торжественном открытии Петербургского Международного экономического форума.

В церемонии участвовал также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, вице-премьер Монголии Энхтувшин, первый вице-премьер правительства России, министр финансов Антон Силуанов и вр.и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Игорь Додон вкратце рассказал участникам Форума о национальных интересах Республики Молдова, о ее стратегических отношениях с Российской Федерацией и другими ведущими международными партнерами, о президентской стратегии продвижения сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом.

Глава государства также рассказал участникам встречи о политической ситуации в Молдове и о том, что в основу деятельности новой власти должен быть заложен широкий национальный консенсус с целью сохранения именно такого баланса во внешней политике.

В ходе выступления президент призвал иностранных инвесторов вкладывать деньги в экономику нашей страны и пригласил их на сентябрьский Молдавско-Российский экономический форум. «Считаю сегодняшнее мероприятие крайне важным с точки зрения повышения престижа Республики Молдова на международной арене», – подытожил Игорь Додон.

Об укреплении партнерства

Во время мероприятий Петербургского Международного экономического форума президент Республики Молдова Игорь Додон пообщался с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Глава государства выразил удовлетворение состоявшимся совместным участием в открытии Форума и в завершение беседы пригласил господина Гутерреша посетить Республику Молдова.

В тот же день Игорь Додон провел встречу с Генеральным секретарем, руководителем Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ Дмитрием Кобицким.

Официальные лица обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Республикой Молдова и СНГ. Собеседники пришли к единому мнению о необходимости укрепления партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В ходе диалога Игорь Додон подчеркнул заинтересованность нашей страны в более активной работе в рамках Содружества, а также Евразийского экономического союза, где Молдова получила статус наблюдателя в 2018 году.

Вместе с тем, глава государства с сожалением констатировал недостаточное взаимодействие Республики Молдова и Межпарламентской Ассамблеи СНГ ввиду нежелания руководства парламента РМ предыдущего созыва участвовать в деятельности органов СНГ.

Игорь Додон выразил надежду на урегулирование этой проблемы в случае формирования парламентского большинства и нового правительства Молдовы с участием представителей Партии социалистов, которая поддерживает курс президента на восстановление полноценного партнёрства со странами СНГ.

Глава государства пояснил, что по этой причине председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, приглашенная в Санкт-Петербург, осталась в Кишиневе для продолжения переговоров по возможному формированию парламентского большинства.

О поставках российского газа

Во время работы форума Игорь Додон провел рабочую встречу с Председателем Правления РАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Собеседники рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в энергетической сфере. В частности, стороны обсудили вопросы, связанные с поставкой российского газа в Молдову и его транзитом по территории республики. Комментируя прошедшую встречу, глава государства уточнил, что в ходе диалога были достигнуты договоренности о начале переговоров по условиям новых контрактов на поставку и на транзит газа с 1 января 2020 года.

Президент страны подчеркнул, что в 2018 году «Газпром» поставил в Молдову 2,9 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 млрд куб. м). Также Игорь Додон отметил, что контракты между РАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через территорию нашей страны действуют до конца 2019 года.

Об инвесторах из России

«На полях» Петербургского форума президент Молдовы провел встречу с членом Генерального совета ассоциации «Деловая Россия», членом Молдавско-Российского экономического совета Игорем Чайкой.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономических связей между Молдовой и Россией, а также условия для привлечения инвесторов из Российской Федерации и гарантирования их вложений в нашей стране.

Игорь Додон пригласил Игоря Чайку принять участие во втором Молдавско-Российском экономическом форуме, который пройдет в сентябре нынешнего года в Кишиневе. Глава государства выразил убежденность в том, что приезд господина Чайки и других российских инвесторов в Молдову укрепит двусторонние связи между нашими странами.

Кроме того, президент искренне поблагодарил Игоря Юрьевича за большое содействие в освобождении молдавских пилотов из талибского плена в начале нынешнего года. «Этот гуманный жест свидетельствует о большом уважении к Молдове и ее гражданам со стороны Российской Федерации. Еще одним подтверждением этого служит тот факт, что господин Чайка пригласил обоих пилотов с семьями отдохнуть этим летом в Сочи полностью за счет российской стороны», – отметил Игорь Додон.

О партнёрстве с регионами РФ

Одним из знаковых мероприятий Петербургского международного экономического форума стало заседание Молдавско-Российского экономического совета с участием вице-премьера правительства РФ, спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрия Козака, которое провел глава молдавского государства.

Стороны констатировали стабильный рост товарооборота между нашими странами за последние годы, отметили взаимный интерес экономических агентов Молдовы и России к углублению выгодного партнёрства.

Одной из центральных тем заседания Совета было расширение торгово-экономического сотрудничества Молдовы с российскими регионами, участники встречи приветствовали заключение множества соответствующих соглашений на уровне регионов.

Президент РМ говорил российским партнерам об основном преимуществе Республики Молдова, имеющей соглашения о свободной торговле одновременно с Европейским союзом, странами СНГ и Турцией. В сочетании с выгодным положением нашей страны на стыке двух экономических пространств это открывает инвесторам широкие перспективы. Игорь Додон пригласил представителей российского бизнеса принять участие во втором Молдавско-Российском экономическом форуме, который запланирован на 20-21 сентября нынешнего года в Кишиневе.

О торгово-экономическом сотрудничестве

В завершение рабочего визита главы молдавского государства в Санкт-Петербург, он встретился с председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом.

По словам президента, стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и привлечения инвестиций в нашу страну. «Рассказал господину Грефу о плодотворном участии молдавской делегации в работе Петербургского международного экономического форума. Пригласил Германа Грефа принять участие во втором Молдавско-Российском экономическом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Кишиневе», – заявил Игорь Додон.

Ольга Виеру